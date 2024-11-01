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A-10 Warthog: así es el icónico avión de combate de los años 70 que está siendo decisivo en la guerra de Irán

La aeronave A-10 Thunderbolt II, apodada Warthog, es uno de los aviones de combate más icónicos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

| etiquetas: a-10 warthog , thunderbolt , guera de irán
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7 comentarios
4 1 6 K 6 actualidad
Supercinexin #1 Supercinexin
Menudo montón de propaganda usamericana.
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arturios #5 arturios
Una ametralladora blindada con alas, y feo de cojones, ideal para enfrentarse a los transformers pero ¿a los iraníes? deja que me lo piense un rato...
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mefistófeles #6 mefistófeles
#5 Lo que son las cosas, a mí me parece precioso :-)

Recuerdo que en mi juventud hice una maqueta de Tamiya (que todavía tengo por ahí guardada)

Pero vamos, quitando eso, para este conflicto no es muy útil, no.
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#2 angar300
Lo único decisivo fué un imbécil diciendo: ¡Adelante!
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DrToxic #4 DrToxic
BRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRTTTTTTTTTTTTTTTT...............


Quien sabe, sabe.
2 K 26
Ripio #7 Ripio
¿Decisivo?
¿Pero a qué tarado se le ocurre esta mierda?
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Un_señor_de_Cuenca #3 Un_señor_de_Cuenca
Es un avión de ataque a tierra y no está habiendo combates en tierra.
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menéame