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A-10 Warthog: así es el icónico avión de combate de los años 70 que está siendo decisivo en la guerra de Irán
La aeronave A-10 Thunderbolt II, apodada Warthog, es uno de los aviones de combate más icónicos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.
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a-10 warthog
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thunderbolt
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guera de irán
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#1
Supercinexin
Menudo montón de propaganda usamericana.
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#5
arturios
Una ametralladora blindada con alas, y feo de cojones, ideal para enfrentarse a los transformers pero ¿a los iraníes? deja que me lo piense un rato...
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#6
mefistófeles
#5
Lo que son las cosas, a mí me parece precioso
Recuerdo que en mi juventud hice una maqueta de Tamiya (que todavía tengo por ahí guardada)
Pero vamos, quitando eso, para este conflicto no es muy útil, no.
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#2
angar300
Lo único decisivo fué un imbécil diciendo: ¡Adelante!
2
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#4
DrToxic
BRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRTTTTTTTTTTTTTTTT...............
Quien sabe, sabe.
2
K
26
#7
Ripio
¿Decisivo?
¿Pero a qué tarado se le ocurre esta mierda?
0
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#3
Un_señor_de_Cuenca
Es un avión de ataque a tierra y no está habiendo combates en tierra.
0
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Recuerdo que en mi juventud hice una maqueta de Tamiya (que todavía tengo por ahí guardada)
Pero vamos, quitando eso, para este conflicto no es muy útil, no.
Quien sabe, sabe.
¿Pero a qué tarado se le ocurre esta mierda?