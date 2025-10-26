El 1% más rico acaparó el 41% de la riqueza creada desde el año 2000: el 50% más pobre solo el 1%

Un estudio liderado por el Nobel de Economía Joseph Stiglitz advierte de que los países con alta desigualdad tienen siete veces más probabilidades de experimentar un declive democrático que aquellos más equitativos y pone el foco en la riqueza heredada y el control de las tecnológicas.
| etiquetas: economía
El presidente de ‘Forbes España’ confiesa en vísperas de publicar la lista de las 100 grandes fortunas elpais.com/economia/2025-10-26/andres-rodriguez-la-mitad-de-la-riqueza
¿Se ha mudado zukerber a Brasil?
Gary te lo explica y te da la solución.