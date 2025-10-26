edición general
16 meneos
22 clics
El 1% más rico acaparó el 41% de la riqueza creada desde el año 2000: el 50% más pobre solo el 1%

El 1% más rico acaparó el 41% de la riqueza creada desde el año 2000: el 50% más pobre solo el 1%

Un estudio liderado por el Nobel de Economía Joseph Stiglitz advierte de que los países con alta desigualdad tienen siete veces más probabilidades de experimentar un declive democrático que aquellos más equitativos y pone el foco en la riqueza heredada y el control de las tecnológicas.

| etiquetas: economía
13 3 0 K 84 actualidad
11 comentarios
13 3 0 K 84 actualidad
NPCMeneaMePersigue #6 NPCMeneaMePersigue
Andrés Rodríguez: “La mitad de la riqueza en España la tienen 28 octogenarios”
El presidente de ‘Forbes España’ confiesa en vísperas de publicar la lista de las 100 grandes fortunas elpais.com/economia/2025-10-26/andres-rodriguez-la-mitad-de-la-riqueza
0 K 20
Supercinexin #1 Supercinexin
Es el Liberalismo/Capitalismo funcionando como un reloj suizo.
0 K 19
TonyStark #9 TonyStark
el 50% más pobre vota a favor del 1% más rico.
0 K 11
ChukNorris #5 ChukNorris
En mi país, Brasil, vemos que la falta de regulación de las grandes plataformas tecnológicas está permitiendo una concentración de riqueza que socava nuestro proceso democrático. Pero no es solo en Brasil. Esto está ocurriendo tanto en países ricos como en países en desarrollo”, enfatiza Abdenur.

¿Se ha mudado zukerber a Brasil?
0 K 10
arturios #8 arturios
Joder, ¿siglo y medio después de Marx va y nos damos cuenta que el problema de la humanidad son los ricos? pues vaya novedad.
0 K 10
#10 malditopendejo
#8 señal que la propaganda sirve. A ver si no de que la "guerra cultural"
0 K 7
#7 ombresaco
luego el 49% de enmedio, el 58% de la riqueza
0 K 10
#11 _219
#7 Y seguramente el segundo 10% más rico se llevará la mayor parte de ese pastel del 58% total de la riqueza.
0 K 11
Mixtape96 #3 Mixtape96
El canal de Gary no tiene desperdicio.
0 K 8
Mixtape96 #4 Mixtape96
#2 El canal de Gary no tiene desperdicio.
0 K 8

menéame