Hola, soy s3rgio, un meneante random al que Rebellion le robó su dinero. Te respondo

A petición de @n00bie creo este terespondo, para compartir mi caso con vosotros.

Soy usuario de una conocida app de banca --neobanco, fintech, llámalo como quieras-- desde finales de 2014. No diremos el nombre para no desviar la atención, pero el caso es que durante este tiempo he hecho un uso intensivo de sus servicios y, en estos últimos años, mi novia también la usa de manera que a menudo nos enviamos fondos, pagamos gastos comunes e incluso hemos llegado a domiciliar algún recibo. Todo ello de manera muy satisfactoria sin sufrir ningún tipo de problema. Y, entonces, ¿para qué os cuento todo este rollo? Pues para llegar a la única pega: el banco detrás de esta aplicación no dispone de un IBAN español para realizar transferencias y, aunque la discriminación de IBAN sea ilegal, a menudo nos hemos encontrado problemas con empresas o prestadores de servicios que se muestran reticentes o directamente rechazan la cuenta.

Fue entonces cuando me dispuse a realizar una búsqueda en Internet de servicios similares que ofrecieran IBAN español y, aunque no encontré gran cosa, de repente, ahí estaba: un flamante banner que anunciaba Rebellion, un banco español que ofrecía cuenta gratuita con IBAN español, envío instantáneo de fondos entre usuarios, transferencias SEPA gratuitas, tarjeta prepago gratuita compatible con Google Pay y, en definitiva, toda la ristra de servicios que venía usando. Así que, ¡allá vamos! Mi novia y yo nos hicimos una cuenta y empezamos a probar.

Los primeros días recibimos en la cuenta de mi novia una transferencia de una empresa española por valor de 600€, que posteriormente me envió a mi cuenta como usuario de Rebellion y que, por último, retire hacia una cuenta mía también en un banco español. Así que vale, todo ha ido bien y sin pagar comisiones. Han pasado la prueba de fuego, pensé. Sin embargo, a los pocos días, me encuentro que tanto mi cuenta como la de mi novia han sido bloqueadas. Han pasado meses desde entonces, y a pesar de hablar con el soporte al usuario de manera insistente y en repetidas ocasiones, no hemos conseguido liberar las cuentas ni los fondos --que afortunadamente solo ascendían a 42€ provenientes de una segunda transferencia de otra empresa, también española--.

Y bueno, para no alargarlo demasiado, si quieres saber más detalles, pregúntame y te respondo.