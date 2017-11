Explicación de la regla de gasto y el caso de Madrid

Hola a todos. Es la primera vez que mando un artículo. Como veo que hay mucho lío con la regla de gasto de Madrid y yo me dedico a esto me pareció que explicar un poco como funciona podría ser interesante. Voy a intentar explicar de forma sencilla cómo funciona todo esto.

Ahora mismo hay dos magnitudes que cumplir: Estabilidad y regla de gasto. Existe otra cosa que se llama techo de gasto pero por simplificar podríamos decir que el techo de gasto es el más bajo de las anteriores así que si las cumples lo vas a cumplir también. Los ayuntamientos estamos obligados a cumplir ambas, aunque se considera más grave no cumplir con la estabilidad.

Añado tb que cuando hablamos de gasto nos referimos al saldo de gasto no financiero, es decir, la deuda va separada.

La estabilidad viene a ser gastar menos de lo que se ingresa. Cuando decimos que Madrid tiene superhabit nos referimos a esto. Madrid cumple con la estabilidad porque ingresa más de lo que gasta.

La regla de gasto viene a ser no gastar más de lo que se gastó el año anterior (incrementado en un pequeño porcentaje que aprueba el gobierno)

La regla de gasto afecta a sobre todo a administraciones con superhabit ya que en las que tienen déficit lo habitual es que sea la estabilidad la que limite su techo de gasto. Su finalidad es doble:

-Que no se metan en gastos que den lugar a gastos futuros por tener mejoras puntuales (va por todos esos ayuntamientos que hicieron piscinas con las licencias de obra y luego las tienen cerradas porque no tienen con qué calentar el agua)

Por esto se puede destinar el exceso a inversiones sostenibles (que produzcan ahorro o al menos no mayor gasto futuro) ejemplos de lo que se puede hacer con ese exceso pueden ser planes de ahorro energético (cambiar las farolas por led) comprar locales que tengo alquilados etc Es decir, que en realidad sí puedo gastar ese exceso pero no de cualquier manera, En mi ayuntamiento actual estamos cambiando la calefacción de todos los edificios públicos por otra más eficiente, en el anterior se hizo una reforma en el mercado.

-Que si estoy en tiempo de bonanza amortice deuda. En realidad no le falta de todo razón a la idea de que mientras que una administración está endeudada y tiene superhabit amortizar deuda es una medida razonable. (sobre todo si tenemos en cuenta que la opción anterior existe)

En cuanto al origen de ambas normas, ambas normas vienen de Europa.

¿Qué pasa cuando haces una buena gestión? Tu dato de estabilidad mejora, pero la regla de gasto no, lo que implica que ese ahorro lo tienes que dedicar a cosas que no computen en la regla de gasto. Esencialmente, inversiones financieramente sostenibles o amortización anticipada de deuda. Esto por supuesto es así para todos los ayuntamientos.

¿Qué ha pasado en Madrid? Que han decidido gastar este ahorro de otra manera (parcialmente) lo que es ilegal. Es decir, el problema legal de Madrid no es cuánto gasta, es a qué destina ese exceso.

Cuando incumples una vez no pasa nada, solo tienes que aprobar un plan de corrección (llamado Plan económico-Financiero), además la normativa en este sentido es muy flexible porque te permite calcular el nuevo cumplimiento a partir del incumplimiento anterior.

Pongo un ejemplo:

Tienes la regla de gasto en 5, incumples gastando 6...Pues al año siguiente cumplirás con gastar 6, no te obligan a volver a 5, es decir, que para incumplir varios años consecutivos tienes que tener ganas de incumplir porque puedes ir jugando a incumplir cada dos años en plan

año 1 gasto 5

año 2 gasto 6 (incumplo)

año 3 gasto 6 (cumplo y me dejan en paz)

año 4 gasto 7 (incumplo, pero vuelvo al primer aviso xq el año anterior cumplía)

¿Qué es lo que acaba de pasar ahora?

Madrid ha presentado su plan económico financiero (xq incumplió en el 2016 y ya venía de incumplir en el 2015)

No he tenido acceso al plan aunque sí a la contestación del ministerio. Según el ministerio el plan da unos importes para 2017 y 2018 que suponen nuevos incumplimientos.

Por este motivo el ministerio:

-Deniega la aprobación del Plan económico.

-Solicita la corrección del Plan presentado.

-Obliga al ayuntamiento de Madrid a informar semanalmente de las medidas adoptadas o que decida adoptar.

Y hasta aquí la información objetiva. He trabajado con PP,PSOE y PODEMOS y he intentado ser lo más neutral posible mientras escribía esto porque sé que mucha gente está predispuesta a ponerse de parte del ayuntamiento o del ministerio hagan lo que hagan. Mi intención era aclarar un poco unos conceptos que veo que en las noticias que hay ahora mismo en portada están un poco mezclados y espero que le sea útil a alguien.