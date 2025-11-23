Zelensky: Ucrania necesita paz, que no se vea frustrada por una tercera invasión

"Hoy me reuní con representantes de Estados Unidos. Una delegación importante y una conversación muy seria. La parte estadounidense presentó sus propuestas: los puntos del plan para poner fin a la guerra, su visión. Desde los primeros días de la guerra, hemos mantenido una postura muy sencilla: Ucrania necesita paz. Una paz real. Una paz que no se vea frustrada por una tercera invasión. Una paz digna. Una paz que garantice el respeto a nuestra independencia, nuestra soberanía y la dignidad del pueblo ucraniano.”
Pena la siento por los que han caido por los intereses de terceros.
'...Vadim Ivchenko afirma que las Fuerzas Armadas de Ucrania han sufrido pérdidas masivas...'
'...Vadim Ivchenko, miembro de la Rada, afirma que las pérdidas militares de Ucrania superan los 500.000 muertos y otros tantos heridos, y los datos de la ONU sugieren que los totales pueden alcanzar los 1,7 millones....'
De confirmarse esas cifras la pregunta que me surge es ¿cómo puede un gobierno o un solo hombre llevar semejante peso a sus espaldas?
Zelenski, no pilles ese plan de paz: sigue con esa guerra que nosotros te apoyamos desde el sofá. La tienes ganada, un poquito más y te recuperas Crimea!
¿cómo puede un gobierno o un solo hombre llevar semejante peso a sus espaldas?
Siendo un mandao.
No nos engañemos, este pavo no es más que un peón de un juego mucho mayor que se ha empezado hace 20 años al menos. Pero a éste le ha tocado poner la cara.
Además logra que sus hijos no pisen trinchera.
OTANboys: Rusia no para de perder terreno y bajas.
China y EEUU: Que siga la fiesta que nos llueve la pasta.
Europa... Según el día que tengan, de momento tontos útiles.
Putinejos: Ucrania lleva sufriendo pérdidas masivas desde hace años
Cuando acabe todo esto sabremos algo cercano a la verdad y más de uno se llevará las manos a la cabeza.
Llevan enrocados en ese discurso desde 2022, y no van a salir.
Prefieren morder un hierro al rojo vivo que reconocer algo.
Pero vamos la ostia de realidad está siendo (y va a ser) de las gordas para muchos por aquí.....
Antes o después se sabrán las cifras y tendrán que esconderse de la vergüenza, el problema es que se hace muy larga la espera cuando hablamos de vidas humanas tiradas por el desagüe.
Aqui no hay nada que discutir, no es algo opinionable: Es falso
Rusia esta ganando terreno, cada dia, es algo documentado y reconocido.
Ahora le darán el empuje europeo lleno de promesas vacías pero es que no hay ni armamento para vender comprándoselo a EEUU, como narices va a seguir esto cuando no da para más y el "enemigo" produce más que todo el bloque OTAN en su conjunto (muchísimo más)?
La pataleta del ahorcado, vamos.
Si Zelensky se niega a pactar, EEUU hará públicas sus corruptelas y los rusos apretarán el acelerador porque ya no hay un frente cohesionado que se lo impida. Se acerca el invierno y el 75% de su red eléctrica está offline, las deserciones aumentan y la única solución pasa por reclutar vía secuestro a los de 18...
Guatemala o guatepeor?
Estoy como #18 podrían ser ciertas las dos, falsas las dos o más cierta una que otra (Que Ucrania haya tenido 1.700.000 bajas por ejemplo no parece demasiado creíble).
Rechazan que Rusia se anexione territorios de Ucrania y que se merme su ejército"
Hay que ver cuanto tonto!
Bot duro. Ni el más colgado seguiría insistiendo a la vista de lo que está ocurriendo en Ucrania.
¿La UE no éramos vasallos?
Hay que ver cuanto tonto!
Trump ya ha dejado sin inteligencia a Ucrania, en otras ocasines, y mas alla de un leve
Además, no hay ningún plan de "rendición" firmado, ni siquiera propuesto por Ucrania. Ese término solo
Es increíble que después de tres años estemos con que es un vendido, un corrupto o lo que sea. Tenemos la memoria muy corta.
La memoria corta la tienes tú que vendes a un sucesor del maidan como un demócrata y olvides que es una marioneta de la OTAN.
Y fue en 2014, 7 años antes de que Zelenski llegara al poder y 8 antes de la invasión.
La verdad es la verdad, aquí y en Antequera.
No veo nada descartable que fuera esa misma financiación quién los buscase a ellos. Visto lo visto parece incluso lo más probable, lo que resulta paradójico es que luego Europa y occidente se eche las manos a la cabeza por supuestas injerencia rusas en procesos electorales de otros países.
Está claro que sin el dinero de occidente, no habrían conseguido nada, pero la gente y su ideología estaba ahí antes que Europa o USA. No hay duda.
Esta gente no termina de comprender que el Maidan fue una revolución contra la mafia rusa.
Por intentar meter a Ucrania en una organizacion militar cuya principal fucion es esteangular a Rusia (y en breve, si no ya, a China)... teniendo a Rusia por vecino. Un plan sin fisuras.
"Siendo injusto, ganará. Pero siendo injusto, aunque siendo más fuerte."
Lo se yo, lo sabes tu... y crees que no lo va a saber Zelensky ?
SI el presidente de Mexico intenta meter a Mexico en una organizacion miltiar China, y luego USA le invade, ese presidente no sera un heroe, sera un temerario y un suicida (o quizas solamente un titere de China)
Zelensky es la causa mas reciente de esta guerra
Iñaki Gabilondo dixit.
Hace tiempo que es así, como ha demostrado Israel, pero se disimulaba. Ahora veremos qué pasa en Venezuela y las supuestas narcolanchas del Caribe.
Ukrinform es la Agencia Nacional de Noticias de Ucrania, la agencia de noticias estatal del país. Fundada en 1918, es una fuente de noticias y tiene un amplio archivo de fotos históricas, además de ofrecer servicios de centro de prensa para eventos públicos.
Naturaleza: Es la agencia de noticias nacional y oficial de Ucrania.
Historia: Fue fundada en 1918, durante la
Te han podido las ansias de soltar el comentario típico de "propaganda rusa"....no pasa nada, la próxima vez seguro que lo revisarás mejor.
Dicho esto..... dices que es propaganda rusa que las fuerzas ucranianas están sufriendo perdidas masivas no?....y eso después de acabar de perder kupiansk y que rusia esté liberando cada vez más localizaciones.... hasta ha salido zelenski a dar un mensaje al pueblo que huele a claudicación... De
Pero tu de dónde has salido???
Así que si, tiene todo el sentido del mundo: mantenerse neutral y fuera de la OTAN.
Es fácil de entender.
Él no realizó tal declaración porque:
- No hay evidencia que lo respalde.
- Los medios de comunicación confiables nunca lo informaron.
- Ucrania jamás permitiría una filtración de ese tipo.
- Ivchenko no tiene antecedentes de hacer declaraciones derrotistas o pro-rusas.
La cita solo aparece en canales rusos de propaganda, que suelen inventar cifras enormes y luego las atribuyen a un diputado ucraniano real para que parezca creíble.
Ucrania no publica cifras detalladas de bajas, ningún político puede filtrarlas sin que sea un escándalo nacional, y mucho menos con números claramente inflados.
Es simplemente desinformación rusa para desmoralizar.
**Vadim Ivchenko no ha presentado ni una sola prueba**, y su “estimación” fue inmediatamente desmentida por la propia Rada y por analistas ucranianos y extranjeros. Es una declaración política, no un dato.
Además:
### **1. La ONU NO proporciona cifras militares**
La ONU **solo contabiliza bajas civiles confirmadas**, no militares.
Cualquier cifra que atribuya a la ONU 1,7 millones es directamente *falsa*: la ONU nunca ha publicado