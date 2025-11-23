edición general
Zelensky: Ucrania necesita paz, que no se vea frustrada por una tercera invasión

Zelensky: Ucrania necesita paz, que no se vea frustrada por una tercera invasión

"Hoy me reuní con representantes de Estados Unidos. Una delegación importante y una conversación muy seria. La parte estadounidense presentó sus propuestas: los puntos del plan para poner fin a la guerra, su visión. Desde los primeros días de la guerra, hemos mantenido una postura muy sencilla: Ucrania necesita paz. Una paz real. Una paz que no se vea frustrada por una tercera invasión. Una paz digna. Una paz que garantice el respeto a nuestra independencia, nuestra soberanía y la dignidad del pueblo ucraniano.”

HeilHynkel
#6

Pena la siento por los que han caido por los intereses de terceros.
#20
#9 Diría que este meme lo resume a la perfección:  media
frankiegth
'...Vadim Ivchenko afirma que las Fuerzas Armadas de Ucrania han sufrido pérdidas masivas...'

'...Vadim Ivchenko, miembro de la Rada, afirma que las pérdidas militares de Ucrania superan los 500.000 muertos y otros tantos heridos, y los datos de la ONU sugieren que los totales pueden alcanzar los 1,7 millones....'
www.meneame.net/story/vadim-ivchenko-afirma-fuerzas-armadas-ucrania-ha

De confirmarse esas cifras la pregunta que me surge es ¿cómo puede un gobierno o un solo hombre llevar semejante peso a sus espaldas?
Connect
#1 No puede ser. Yo he leído que Ucrania estaba machacando a Rusia con sus drones y les estaba dejando sin gasolina!
Zelenski, no pilles ese plan de paz: sigue con esa guerra que nosotros te apoyamos desde el sofá. La tienes ganada, un poquito más y te recuperas Crimea! :troll:
ElBeaver
#2 es una noticia de propaganda rusa
HeilHynkel
#1

¿cómo puede un gobierno o un solo hombre llevar semejante peso a sus espaldas?

Siendo un mandao.

No nos engañemos, este pavo no es más que un peón de un juego mucho mayor que se ha empezado hace 20 años al menos. Pero a éste le ha tocado poner la cara.
ur_quan_master
#4 No sientas pena. Cobra por ello.
Además logra que sus hijos no pisen trinchera.
3 K 45
cromax
#1 Putinejos: Ucrania lleva sufriendo pérdidas masivas desde hace años (Hoy sí que la han echado larga porque medio millón de muertos...)
OTANboys: Rusia no para de perder terreno y bajas.
China y EEUU: Que siga la fiesta que nos llueve la pasta.
Europa... Según el día que tengan, de momento tontos útiles.
aPedirAlMetro
#8 Una de estas dos afirmaciones es verdadera, la otra no

Putinejos: Ucrania lleva sufriendo pérdidas masivas desde hace años
OTANboys: Rusia no para de perder terreno y bajas.
#18 solojavi
#12 Podrían ser ciertas las dos. No tengo dudas de que los dos ejércitos están sufriendo muchas bajas si Rusia está perdiendo terreno (no lo sé y tampoco lo voy a discutir) las dos afirmaciones serían ciertas.
1 K 15
#21
#18 El asunto es que las pérdidas rusas ni se acercan a las ucranianas salvo en la propaganda...

Cuando acabe todo esto sabremos algo cercano a la verdad y más de uno se llevará las manos a la cabeza.
3 K 40
#27 Baneado_por_sincero
#21 Da igual, el Pozi, el Duke, el del Casco y el resto del la CLONAFADA, seguirá diciéndote que esas bajas ucranianas no son reales, que las reales son las que dicen ellos, tres muertos y 7 heridos en total, frente a los ciennes de millonnnnes de muertos orcos rusos que avanzan en burro armados con palas. Ni aunque lo digan los propios ucranianos.
Llevan enrocados en ese discurso desde 2022, y no van a salir.
Prefieren morder un hierro al rojo vivo que reconocer algo.
Pero vamos la ostia de realidad está siendo (y va a ser) de las gordas para muchos por aquí.....
#35
#27 Poco a poco, como la gota de agua abriéndose paso por la piedra inerte, es lo que tiene la verdad cuando implica la inútil muerte de tantas personas para regocijo de la élite.

Antes o después se sabrán las cifras y tendrán que esconderse de la vergüenza, el problema es que se hace muy larga la espera cuando hablamos de vidas humanas tiradas por el desagüe.
aPedirAlMetro
#18 "si Rusia está perdiendo terreno (no lo sé y tampoco lo voy a discutir)"
Aqui no hay nada que discutir, no es algo opinionable: Es falso
Rusia esta ganando terreno, cada dia, es algo documentado y reconocido.
#40
#31 Tan evidente como que a Zelensky le quedan los días contados.

Ahora le darán el empuje europeo lleno de promesas vacías pero es que no hay ni armamento para vender comprándoselo a EEUU, como narices va a seguir esto cuando no da para más y el "enemigo" produce más que todo el bloque OTAN en su conjunto (muchísimo más)?

La pataleta del ahorcado, vamos.

Si Zelensky se niega a pactar, EEUU hará públicas sus corruptelas y los rusos apretarán el acelerador porque ya no hay un frente cohesionado que se lo impida. Se acerca el invierno y el 75% de su red eléctrica está offline, las deserciones aumentan y la única solución pasa por reclutar vía secuestro a los de 18...

Guatemala o guatepeor?
cromax
#12 Si me puedes iluminar. Porque yo no soy tan de certezas como algunos que pululan por aquí.
Estoy como #18 podrían ser ciertas las dos, falsas las dos o más cierta una que otra (Que Ucrania haya tenido 1.700.000 bajas por ejemplo no parece demasiado creíble).
ElenaCoures1
#8 "Los aliados de Zelenski se conjuran en el G-20 para lograr una alternativa al plan de Trump
Rechazan que Rusia se anexione territorios de Ucrania y que se merme su ejército"
www.elmundo.es/internacional/2025/11/23/6922034621efa0e8188b4575.html
Hay que ver cuanto tonto! xD
NATOstrófico
#23 El Mundo. No has encontrado otra basura mejor. Así estás su de la cabezita xD
#41
#28 Tiene en el ignore a medio Menéame, evidentemente vive en la realidad alternativa del propagandista NAFO.

Bot duro. Ni el más colgado seguiría insistiendo a la vista de lo que está ocurriendo en Ucrania.
ElenaCoures1
#28 Que penilla, que el matón no se sale con la suya
¿La UE no éramos vasallos? xD xD xD xD xD xD xD xD xD
#39 pozz
#23 La propuesta europea que va a escocer a los ultras rusoplanistas.  media
3 K 37
#46 Pitchford
#39 Está claro que Rusia ha ganado esta guerra y habrá que ver y respetar los términos finalmente acordados de la rendición de Ucrania. Pero fuera del respeto a esos términos, la UE debería sacrificarse y no dar a Rusia ningún trato amistoso durante décadas.
#52 pozz
#46 Eres un tremendo ignorante si tienes la ridicula esperanza en que Trump y Putin se van a salir con la suya.... y mas aun si tienes la burda esperanza de que los ucranianos se rindan ante los nazis rusos. Te hago un spoiler, la guerra no va a terminar ni este año ni el proximo, en un año trump se va a dar una hostia de proporciones bibilcas en las elecciones mid term, se juegan 33 de los 100 senadores y los 435 congresistas, y con casi totalprobabilidad le haran un impeachment.

Ya veo lo…  media   » ver todo el comentario
#55 Pitchford
#52 Pues me alegraría que acertaras, a pesar de lo que la guerra supone en sufrimiento, y que al final fuera una paz justa y no una rendición.. Ya veremos, pero si Trump les deja sin inteligencia también, tendrán más difícil todavía la cosa..
#61 pozz
#55 La guerra supone un sufrimiento, pero son los nazis y sus delirios imperialistas los que tienen en su mano temrinar la guerra, retirandose de todos los territorios ocupados.... lo que se ha planteado en estos ultimos dias, es una rendicion incondicional de Ucrania, el ninguneo a Europa y una tremenda tajada por parte de Trump y Putin, algo que solo un tonto se creeria que tiene visas de salir adelante.

Trump ya ha dejado sin inteligencia a Ucrania, en otras ocasines, y mas alla de un leve…   » ver todo el comentario
ElBeaver
#46 Hablar de “Rusia ha ganado” es absurdo cuando la guerra sigue abierta, Moscú no ha cumplido ninguno de sus objetivos estratégicos (cambiar el gobierno, tomar Kiev, controlar toda Ucrania) y está empantanado militarmente desde hace años. Lo único que sí ha logrado es aislarse de Europa, volverse dependiente de China y perder más de medio millón de efectivos según estimaciones occidentales.

Además, no hay ningún plan de “rendición” firmado, ni siquiera propuesto por Ucrania. Ese término solo…   » ver todo el comentario
#60 Pitchford
#56 Si Ucrania firma algo parecido a lo propuesto por Trump, Rusia habría ganado la guerra, aunque no le haya salido como quería inicialmente.. Veremos si se firma algo ya y qué, o si la guerra continúa..
ElBeaver
#60 Pero no la firmará; incluso ya están apreciando declaraciones de la Casa Blanca que indican que esto es solo una propuesta.
HeilHynkel
Hombre, te has tú vendido a EEUU ... no es invasión.
Stieg
Jodé qué comentarios. A ver, Zelenski era presidente de un país al que invadió Rusia. Os recuerdo que en aquel entonces, nadie pensaba que lo fueran a invadir. Nadie pensaba que Ucrania fuera a resistir. Y este Señor, aguantó, no se fue (cómo hacen el 100% de dictadores cuando tienen problemas) y ahí sigue, haciendo lo que puede con la ayuda de los países que le ayudan.
Es increíble que después de tres años estemos con que es un vendido, un corrupto o lo que sea. Tenemos la memoria muy corta.…   » ver todo el comentario
4 K 46
HeilHynkel
#10

La memoria corta la tienes tú que vendes a un sucesor del maidan como un demócrata y olvides que es una marioneta de la OTAN.
Stieg
#11 Maidan no fue un golpe de estado, fueron ucranianos cabreados que encontraron financiación para su revuelta en Estados Unidos y Europa. A ver si alguien se entera.
Y fue en 2014, 7 años antes de que Zelenski llegara al poder y 8 antes de la invasión.
La verdad es la verdad, aquí y en Antequera.
frankiegth
#19. '...fueron ucranianos cabreados que encontraron financiación para su revuelta en Estados Unidos y Europa...'

No veo nada descartable que fuera esa misma financiación quién los buscase a ellos. Visto lo visto parece incluso lo más probable, lo que resulta paradójico es que luego Europa y occidente se eche las manos a la cabeza por supuestas injerencia rusas en procesos electorales de otros países.
Stieg
#26 Yo viví en Polonia varios años y conocí muchos ucranianos y el Maidan fue real, la gente en el oeste de Ucrania estaba hasta los huevos de que los rusos mandaran a través de ucranianos corruptos.
Está claro que sin el dinero de occidente, no habrían conseguido nada, pero la gente y su ideología estaba ahí antes que Europa o USA. No hay duda.
#42 pozz
#36 Del mismo modo que los prorrusos estaban financiados y dirigidos directamente por el Kremlin... uno de los principales partidos prorrusos de Ucrania estaba dirigido por el padrino de la hija de Putin, todo la leche de normal.
Esta gente no termina de comprender que el Maidan fue una revolución contra la mafia rusa.
tul
#10 nos acordamos perfectamente de como los nazis dieron un golpe de estado de la mano de la otan y prohibieron varios partidos politicos para que pudiera ganar este payaso tragico
8 K 58
aPedirAlMetro
#10 "Jodé qué comentarios. A ver, Zelenski era presidente de un país al que invadió Rusia"
Por intentar meter a Ucrania en una organizacion militar cuya principal fucion es esteangular a Rusia (y en breve, si no ya, a China)... teniendo a Rusia por vecino. Un plan sin fisuras.

"Siendo injusto, ganará. Pero siendo injusto, aunque siendo más fuerte."
Lo se yo, lo sabes tu... y crees que no lo va a saber Zelensky ?
SI el presidente de Mexico intenta meter a Mexico en una organizacion miltiar China, y luego USA le invade, ese presidente no sera un heroe, sera un temerario y un suicida (o quizas solamente un titere de China)

Zelensky es la causa mas reciente de esta guerra
ElBeaver
#10 Los rusuplanistas tienen su narrativa y no se apartarán de ella.
Asimismov
#10 hemos cambiado "la fuerza de la ley por la ley de la fuerza"
Iñaki Gabilondo dixit.

Hace tiempo que es así, como ha demostrado Israel, pero se disimulaba. Ahora veremos qué pasa en Venezuela y las supuestas narcolanchas del Caribe.
#15 Ethereum
Un relato cocinado para que parezca que todos están más o menos contentos y carpetazo al tema de una vez.
#17 arreglenenlacemagico
eso es una pagina rusa que esperas , os gusta mucho la propaganda rusa te animo a que busques una pagina de otro lado que no sea rusa que recoja esas declaraciones
#25 Bravok1
#17 Te iba a preguntar si eres analfabeto, sin acritud, por curiosidad, pero en tu comentario está implicita la respuesta:

Ukrinform es la Agencia Nacional de Noticias de Ucrania, la agencia de noticias estatal del país. Fundada en 1918, es una fuente de noticias y tiene un amplio archivo de fotos históricas, además de ofrecer servicios de centro de prensa para eventos públicos.
Naturaleza: Es la agencia de noticias nacional y oficial de Ucrania.
Historia: Fue fundada en 1918, durante la…   » ver todo el comentario
#45 arreglenenlacemagico
#25 meneame.net/m/actualidad/vadim-ivchenko-afirma-fuerzas-armadas-ucrania me confundi de pestaña , gracias por dartelas de listo a lo mejor tu no te confundes nunca y todos somos analfabetos menos tu
#58 Bravok1
#45 Muy bien hecho, rectificar es de sabios.
Te han podido las ansias de soltar el comentario típico de "propaganda rusa"....no pasa nada, la próxima vez seguro que lo revisarás mejor.

Dicho esto..... dices que es propaganda rusa que las fuerzas ucranianas están sufriendo perdidas masivas no?....y eso después de acabar de perder kupiansk y que rusia esté liberando cada vez más localizaciones.... hasta ha salido zelenski a dar un mensaje al pueblo que huele a claudicación... De…   » ver todo el comentario
#29 Baneado_por_sincero
#17 Ukrinform.... Rusa??? xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD
Pero tu de dónde has salido???
#30 Bravok1
#29 perdon confusión.
#34 Bravok1
#29 Es flipante no? yo me he quedado de piedra. igual es un bot o algo, no me creo que nadie pueda soltar eso y encima animando a buscar en una pagina que no sea rusa....jajajajajajajajajajajaja waw. De traca. Seguramente debe ser algun chaval jovencito incel...
elsnons
Necesita Paz y nuevas elecciones sin Zelensky. La región debe pacificarse pero sin juntar todo el Don Bass con la península de Crimea , debe existir un corredor Ucraniano que vigile ambas fronteras para que Rusia no utilice otra vez la extensión para una nueva invasión .
ElBeaver
#5 Zelensky ya anunció que no se presentará a nuevas elecciones.
Javi_Pina
El punto este del pacto de paz de reducir el ejercicio ucraniano que sentido tiene si no es para facilitar una tercera invasión.
aPedirAlMetro
#7 Donde se pueden leer los detalles de la propuesta de paz ?
#22
#7 Ucrania nunca debió salir de la neutralidad, de ahí este conflicto.

Así que si, tiene todo el sentido del mundo: mantenerse neutral y fuera de la OTAN.

Es fácil de entender.
ElBeaver
#_27 Otro propagandista que no soporta que Ucrania siga resistiendo.
ElBeaver
#_27 Los canales pro-Kremlin lo fabricaron y utilizaron el nombre de Ivchenko para difundir propaganda psicológica.

Él no realizó tal declaración porque:

- No hay evidencia que lo respalde.
- Los medios de comunicación confiables nunca lo informaron.
- Ucrania jamás permitiría una filtración de ese tipo.
- Ivchenko no tiene antecedentes de hacer declaraciones derrotistas o pro-rusas.
ElBeaver
mas pajas de lo rusoplanistas
ElBeaver
#_13 deja el vodka
ElBeaver
#_1 Ese “dato” es falso. Ivchenko jamás hizo esa declaración. No existe ninguna entrevista, discurso ni medio serio que lo respalde.
La cita solo aparece en canales rusos de propaganda, que suelen inventar cifras enormes y luego las atribuyen a un diputado ucraniano real para que parezca creíble.

Ucrania no publica cifras detalladas de bajas, ningún político puede filtrarlas sin que sea un escándalo nacional, y mucho menos con números claramente inflados.

Es simplemente desinformación rusa para desmoralizar.
#49 Bravok1
Muy bien hecho, rectificar es de sabios. Te han podido las ansias de soltar el comentario típico de "propaganda rusa"....no pasa nada, la próxima vez seguro que lo revisarás mejor.
ElBeaver
Esas cifras no tienen ningún sustento real.
**Vadim Ivchenko no ha presentado ni una sola prueba**, y su “estimación” fue inmediatamente desmentida por la propia Rada y por analistas ucranianos y extranjeros. Es una declaración política, no un dato.

Además:

### **1. La ONU NO proporciona cifras militares**

La ONU **solo contabiliza bajas civiles confirmadas**, no militares.
Cualquier cifra que atribuya a la ONU 1,7 millones es directamente *falsa*: la ONU nunca ha publicado…   » ver todo el comentario
#38 pozz
Efectivamente, una paz que diste de la estafa del memorandum de budapest, con garantias reales de que Rusia no lo vuelva a intentar en el futuro.
#24 Bravok1
Dijo el corrupto psicopata genocida...
