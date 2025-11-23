Zelensky: Ucrania necesita paz, que no se vea frustrada por una tercera invasión

"Hoy me reuní con representantes de Estados Unidos. Una delegación importante y una conversación muy seria. La parte estadounidense presentó sus propuestas: los puntos del plan para poner fin a la guerra, su visión. Desde los primeros días de la guerra, hemos mantenido una postura muy sencilla: Ucrania necesita paz. Una paz real. Una paz que no se vea frustrada por una tercera invasión. Una paz digna. Una paz que garantice el respeto a nuestra independencia, nuestra soberanía y la dignidad del pueblo ucraniano.”