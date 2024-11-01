Vadim Ivchenko afirma que las Fuerzas Armadas de Ucrania han sufrido pérdidas masivas [ENG]

Vadim Ivchenko, miembro del Comité de Seguridad Nacional de la Verkhovna Rada, declaró que las fuerzas armadas de Ucrania han sufrido más de medio millón de bajas. Añadió que el número de soldados heridos que ya no pueden servir en el ejército ucraniano también se acerca a los 500 000. Ivchenko señaló que la magnitud real de las pérdidas de Ucrania, tanto en muertos como en heridos, podría ser incluso superior a las cifras reconocidas oficialmente. En declaraciones a un canal de televisión ucraniano, afirmó que más de 500 000 soldados habían
El señor existe: en.wikipedia.org/wiki/Vadym_Ivchenko
Es del partido de la Timoshenko: en.wikipedia.org/wiki/Batkivshchyna
En Bruselas hacen aspavientos con el último escándalo de corrupción entre las camarillas más cercanas a Zelensky. Se hacen los sorprendidos porque quieren hacer creer que envían el dinero a Ucrania, no a cuatro aprovechados para que se llenen los bolsillos. En Bruselas saben desde el primer minuto lo que pasa con el dinero que envían, están en el ajo. El dinero acaba en cuentas vinculadas a personajes europeos, insistió Zajarova
Esto es lo que realmente sucede:
- La cita únicamente aparece en:
- Canales rusos de Telegram.
- Réplicas de medios estatales rusos.
-… » ver todo el comentario
Severobaykalsk, , la noticia una fuente rusa , ni un medio mas que dos rusos se hacen eco de sus supuestas declaraciones... curioso
Seguro que falta un cero o dos según la OTAN.
Y los ucranianos han perdido a ocho o diez como mucho.
www.ukrinform.es/rubric-ato/4059233-el-ejercito-ruso-pierde-860-soldad
No va a quedar ni un ruso, norcoreano o irani sobre la faz de la tierra.
(Edito: dudo ni que lo sepan los rusos lo van a saber los ucranianos...)
x.com/EsteparioTotal/status/1992553097768698363
EDIT: Coño, otro que me tiene en el ignore pero después lee lo que escribo. ¡Y me cita! En fin, me cuelgo de #7
Busca el artículo y ponlo que así nos reimos todos. Tienes propaganda ucraniana a mansalva.
Mira, te la pongo yo pa que te la creas y no tengas que molestarte. Fresquita.
Eso sí, el otro día han derribado un helicóptero y ha salido en los medios como cuando los ingleses hundieron el Bismarck en la SGM.
Esto es lo que realmente está pasando:
1. Ninguna fuente creíble confirma tal afirmación.
No hay ninguna entrevista , ningún discurso parlamentario , ninguna… » ver todo el comentario