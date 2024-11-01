edición general
17 meneos
30 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear
Vadim Ivchenko afirma que las Fuerzas Armadas de Ucrania han sufrido pérdidas masivas [ENG]

Vadim Ivchenko afirma que las Fuerzas Armadas de Ucrania han sufrido pérdidas masivas [ENG]

Vadim Ivchenko, miembro del Comité de Seguridad Nacional de la Verkhovna Rada, declaró que las fuerzas armadas de Ucrania han sufrido más de medio millón de bajas. Añadió que el número de soldados heridos que ya no pueden servir en el ejército ucraniano también se acerca a los 500 000. Ivchenko señaló que la magnitud real de las pérdidas de Ucrania, tanto en muertos como en heridos, podría ser incluso superior a las cifras reconocidas oficialmente. En declaraciones a un canal de televisión ucraniano, afirmó que más de 500 000 soldados habían

| etiquetas: guerra , ucrania , diputado , rada , 500k muertos , 500k heridos
14 3 9 K 48 actualidad
17 comentarios
14 3 9 K 48 actualidad
Comentarios destacados:      
HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Las declaraciones de el pavo en cuestión: x.com/otdelenie/status/1992286223361306981?s=20

El señor existe: en.wikipedia.org/wiki/Vadym_Ivchenko

Es del partido de la Timoshenko: en.wikipedia.org/wiki/Batkivshchyna
5 K 61
#6 tierramar *
Y todas estas muertes para beneficio de unos cuantos corruptos: www.meneame.net/m/actualidad/fontaneros-union-europea-estan-involucrad Los fontaneros de la Unión Europea están involucrados en la corrupción ucraniana
En Bruselas hacen aspavientos con el último escándalo de corrupción entre las camarillas más cercanas a Zelensky. Se hacen los sorprendidos porque quieren hacer creer que envían el dinero a Ucrania, no a cuatro aprovechados para que se llenen los bolsillos. En Bruselas saben desde el primer minuto lo que pasa con el dinero que envían, están en el ajo. El dinero acaba en cuentas vinculadas a personajes europeos, insistió Zajarova
4 K 61
ElenaCoures1 #12 ElenaCoures1
#6 La matraca de la propaganda rusa para que cese la ayuda a Ucrania y así tu amo ruso pueda completar su cagada especial xD
1 K 14
ElBeaver #17 ElBeaver
#6 No hay ninguna declaración pública confirmada de Vadym Ivchenko que indique "más de 500.000 muertes de militares ucranianos" o "1,7 millones de bajas". Estas cifras se difunden casi exclusivamente en canales de propaganda rusos y luego se atribuyen falsamente a un diputado ucraniano para otorgarles una apariencia de legitimidad.

Esto es lo que realmente sucede:

- La cita únicamente aparece en:
- Canales rusos de Telegram.
- Réplicas de medios estatales rusos.
-…   » ver todo el comentario
0 K 7
Pertinax #2 Pertinax
Dos semanas, ni un día más.
5 K 55
#11 arreglenenlacemagico *
#2 fuente twitter de un ruso de
Severobaykalsk, , la noticia una fuente rusa , ni un medio mas que dos rusos se hacen eco de sus supuestas declaraciones... curioso
2 K 25
HeilHynkel #9 HeilHynkel *
#7

Seguro que falta un cero o dos según la OTAN. xD

Y los ucranianos han perdido a ocho o diez como mucho.
1 K 32
antesdarle #3 antesdarle
No como las rusas, que no ha muerto nadie.
2 K 27
Atusateelpelo #4 Atusateelpelo
#3 ¿Pero en el ejercito ruso no servian la escoria de las carceles, los norcoreanos, iranies y demas chusma mercenaria porque no esta cualificado? Porque mas de una y de 2 veces lo he leido por aqui que gente bien informada (suppi, pozz y demas...)
2 K 33
Verdaderofalso #7 Verdaderofalso *
#3 #4 #5 Las bajas totales en combate de las tropas rusas desde el 24 de febrero de 2022 al 16 de noviembre de 2025 se estiman en unos 1.158.260 invasores
www.ukrinform.es/rubric-ato/4059233-el-ejercito-ruso-pierde-860-soldad
0 K 20
Atusateelpelo #8 Atusateelpelo *
#7 + los 12k de hoy.

No va a quedar ni un ruso, norcoreano o irani sobre la faz de la tierra.

(Edito: dudo ni que lo sepan los rusos lo van a saber los ucranianos...)
0 K 13
suppiluliuma #14 suppiluliuma *
#_4 No, hombre, no. La gallarda juventud rusa se alista masivamente. Lo más granado de la sociedad rusa se muere por ir a combatir.

x.com/EsteparioTotal/status/1992553097768698363

EDIT: Coño, otro que me tiene en el ignore pero después lee lo que escribo. ¡Y me cita! En fin, me cuelgo de #7
1 K 17
HeilHynkel #5 HeilHynkel
#3

Busca el artículo y ponlo que así nos reimos todos. Tienes propaganda ucraniana a mansalva.

Mira, te la pongo yo pa que te la creas y no tengas que molestarte. Fresquita.

Eso sí, el otro día han derribado un helicóptero y ha salido en los medios como cuando los ingleses hundieron el Bismarck en la SGM.  media
2 K 52
Mauro_Nacho #15 Mauro_Nacho
#3 En la guerra todos pierden, pero unos más que otros. El ejército Ruso dispone de más personal y más armamento. Tanto los Rusos como los Ucranianos son muy luchadores. Si Ucrania estuviera ganando EE.UU. y Europa seguirían apoyando. Quizá estamos en un momento de colapso de las defensas de Ucrania. No trascendería esa información de las pérdidas masivas de ucranianos si no fuera así. Es una manera de decir que la situación es insostenible y no se puede mantener mucho tiempo más.
0 K 11
#10 arreglenenlacemagico
pagina rusa que cuenta bulos y como siempre el fascista filoruso de turno mandandola
2 K 21
ElenaCoures1 #13 ElenaCoures1
#10 Ahora lo compensa mandando una noticia sobre lo malo que era algún dictador del pasado
1 K 14
ElBeaver #16 ElBeaver
No existe ninguna declaración pública verificada de Vadym Ivchenko que afirme "más de 500.000 muertes de militares ucranianos" o "1,7 millones de bajas". Esas cifras circulan casi exclusivamente en canales de propaganda rusos y luego se atribuyen a un diputado ucraniano para darles una falsa legitimidad.
Esto es lo que realmente está pasando:

{0x2705} 1. Ninguna fuente creíble confirma tal afirmación.


No hay ninguna entrevista , ningún discurso parlamentario , ninguna…   » ver todo el comentario
0 K 7

menéame