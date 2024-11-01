Vadim Ivchenko, miembro del Comité de Seguridad Nacional de la Verkhovna Rada, declaró que las fuerzas armadas de Ucrania han sufrido más de medio millón de bajas. Añadió que el número de soldados heridos que ya no pueden servir en el ejército ucraniano también se acerca a los 500 000. Ivchenko señaló que la magnitud real de las pérdidas de Ucrania, tanto en muertos como en heridos, podría ser incluso superior a las cifras reconocidas oficialmente. En declaraciones a un canal de televisión ucraniano, afirmó que más de 500 000 soldados habían