edición general
10 meneos
20 clics
Zelenski pide acelerar el proceso de paz en Ucrania y Putin vuelve a invitarle a Moscú: "Garantizaremos su seguridad"

Zelenski pide acelerar el proceso de paz en Ucrania y Putin vuelve a invitarle a Moscú: "Garantizaremos su seguridad"

El presidente ucraniano rechazó en septiembre la misma oferta: "Creo que, si no quieres que se celebre la reunión, lo mejor es invitarme a Moscú". Más información: Rusia no renuncia a controlar el Donbás en la primera jornada de la cumbre trilateral con Ucrania y EEUU en Abu Dabi

| etiquetas: zelenski , moscú , putin
10 0 0 K 120 actualidad
37 comentarios
10 0 0 K 120 actualidad
Comentarios destacados:          
YeahYa #1 YeahYa
Opciones para Zelenski tras su visita a Moscú:

a) Se cae por la ventana
b) Se cae por las escaleras
c) Sufre un infarto
d) Todas las anteriores
7 K 103
Fartón_Valenciano #7 Fartón_Valenciano
#1 Te olvidas que también puede "sufrir" un "accidente" de avión...
4 K 76
YeahYa #10 YeahYa
#7 #8 #9 Gracias por las colaboraciones. Esto es un juego infinito donde todo puede ocurrir.
2 K 34
Aokromes #28 Aokromes
#1 putin no quiere un martir.
#7
#8
#13
#21
0 K 10
YeahYa #29 YeahYa
#28 Pregúntale a todos los que se han caído por las ventanas.
0 K 20
Fartón_Valenciano #34 Fartón_Valenciano
#28 Putin quiere los territorios ocupados, la vida de Zelenski le da igual...
1 K 22
YeahYa #37 YeahYa
#34 y los opositores muertos? Si ya tiene el Gobierno, y hasta las urnas....
0 K 20
d5tas #8 d5tas
#1 Te falta el chupito de polonio
5 K 65
Spirito #25 Spirito
#8 Envenenado no, porque ya iría alguno de camarilla yanquineja de aquí de catador. :troll:
1 K 17
#9 moratos
#1 e) Lo detienen y lo juzgan por narco
4 K 51
#13 Rohel
#1 y te falta la multitud de agentes químicos que podían hacer que comenzase un proceso de enfermedad con resultado de muerte
1 K 26
#18 Dav3n
#1 Si Rusia hubiera querido matar a Zelensky ya estaría muerto, no te quepa la menor duda.

El caso es que una vez llegados al punto de intervenir les ha salido a cuenta tener a un estadista de su nivel al cargo de Ucrania, evidentemente xD
6 K 74
LoboAsustado #21 LoboAsustado
#1 f) cae de espaldas sobre una docena de balas
1 K 29
#27 diablos_maiq *
#21 g) indigestión de polonio
1 K 31
ur_quan_master #23 ur_quan_master
#1 Si va a Moscú a negociar algo a espaldas del Tío Sam ya te digo yo quien lo iba a defenestrar.
2 K 35
#24 Juantxi
#1 ¿Qué más dá?
0 K 12
#30 Rixx
#1 Se cae el avión. :troll:
1 K 27
Oestrimnio #32 Oestrimnio
#1 ¿Y Rusia para se lo iba a cargar si va ganando la guerra? ¿Acaso para convertirlo en un héroe y/o mártir?
:palm:

Para Moscú es infinitamente mejor dejar que la imagen del payaso se vaya hundiendo poco a poco en casos de corrupción.

Si Zelensky fuese al Kremlin, de quien se debería preocupar es de que alguno de los suyos (empezando por los ánglos) no se lo cargue en el trayecto.
:roll:
0 K 6
YeahYa #35 YeahYa
#32 "va ganando" es que lleva un montón de tiempo ahí y no avanza demasiado. Por otro lado, la operación especial era para llegar a Kiev el mismo día.

Es un FAIL absurdo por todos los lados
0 K 20
#36 Perrota
#1 e: le roban los chips del avión oficial y las lavadoras que lleve.
1 K 30
#4 jukito
Ven aquí, que no te voy a pegar.
4 K 67
javierchiclana #6 javierchiclana
#4 Zelenski también tuvo madre :-D
1 K 27
johel #11 johel *
#4 Resumen de la politica internacional:
"ven aqui, que no te voy a pegar" Rusia
"Ven aqui, que te voy a pegar. Si no vienes, voy a ir y te voy a pegar mas" Usa.
"Ven aqui, que vamos a llorar" Eu.
"Ven aqui, si quieres, pero ir pa na es tonteria" China.
"No hay plata para que vengas" Milei.
5 K 68
azathothruna #15 azathothruna
#11 Y por eso China esta ganando.
La noticia de los piratas corriendo a China luego de Davos es epica
2 K 34
Spirito #26 Spirito
#4 Putin le diría en ruso:

Date tú, porque como te dé yo vamos a morir los dos; tú de la hostia y yo de la onda expansiva. xD
0 K 9
#3 HangTheRich
Toma un te Volodimir
2 K 47
Supercinexin #5 Supercinexin
Llegados a éste punto, Zelenski estaría mucho mejor marcándose un Delcy:

- Se reúne en secreto con Putin.
- Los comandos especiales rusos entran una noche y se zumban a los políticos nacionalistas ucranianos y a los agentes de la OTAN que hay en el país dirigiendo las movidas.
- Lo ponen a él, muy compungido, porque eso no es lo que quería pero ya que estamos pos oye tampoco pasa nada.
- Rusia manda y no tu panda.

Todos contentos. Cómo Venesssuela. Er Nuevo Orden Mundial.
4 K 47
Trigonometrico #20 Trigonometrico
Zelenski no debería tener nada que temer.
Yo no creo que nadie, ni Putin, considere a Zelenski un gran estratega militar, y si no está Zelenski la situación de Ucrania no debería variar lo más mínimo.


Y sin embargo, estos encuentros se han hecho siempre en un terreno neutral, normalmente en un país ajeno a los dos contendientes.

Pero lo más importante es que se reúnan de una vez, y todas las veces que sea necesario, porque esta guerra no beneficia a nadie y están muriendo miles de personas inútilmente.
1 K 23
LoboAsustado #22 LoboAsustado
#20 O en uno que aunque no sea neutral , pase de movidas , por ejemplo , China.
1 K 20
suppiluliuma #16 suppiluliuma
#_5 SuperHeil Putin ha admitido, sin querer, que Putin y Trump son lo mismo. Algo me dice que no era esa su intención. :troll:
1 K 16
nemeame #31 nemeame
Que vaya Putin a Kiev si tiene huevos
0 K 10
azathothruna #14 azathothruna
Putin no puede ser tan imbecil
Nadie le cree que dejara irse a Zelenski irse luego de la reunion.
Ademas, fue un tarado por no cargarse antes de 2014 o incluso 2022 al actor ukro
0 K 10
suppiluliuma #17 suppiluliuma
"... preguntado por las risas que se oían al fondo durante su declaración, el portavoz ruso rehusó hacer comentarios".
0 K 9
SeñorMarron #33 SeñorMarron
Yo creo que Putin no quiere negociar, es un ofrecimiento que sabe que Zelensky no va a aceptar (ni nadie en su sano juicio). Simplemente está estirando el chicle hasta que le apetezca negociar de verdad en territorio neutral
0 K 7
Febrero2034 #12 Febrero2034
Si fuera Zelenski, le haría un Leto Atreides en la reunión con el Baron Harkonen
0 K 7

menéame