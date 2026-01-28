Zelenski pide acelerar el proceso de paz en Ucrania y Putin vuelve a invitarle a Moscú: "Garantizaremos su seguridad"

El presidente ucraniano rechazó en septiembre la misma oferta: "Creo que, si no quieres que se celebre la reunión, lo mejor es invitarme a Moscú". Más información: Rusia no renuncia a controlar el Donbás en la primera jornada de la cumbre trilateral con Ucrania y EEUU en Abu Dabi
| etiquetas: zelenski , moscú , putin
a) Se cae por la ventana
b) Se cae por las escaleras
c) Sufre un infarto
d) Todas las anteriores
#7
#8
#13
#21
El caso es que una vez llegados al punto de intervenir les ha salido a cuenta tener a un estadista de su nivel al cargo de Ucrania, evidentemente
Para Moscú es infinitamente mejor dejar que la imagen del payaso se vaya hundiendo poco a poco en casos de corrupción.
Si Zelensky fuese al Kremlin, de quien se debería preocupar es de que alguno de los suyos (empezando por los ánglos) no se lo cargue en el trayecto.
Es un FAIL absurdo por todos los lados
"ven aqui, que no te voy a pegar" Rusia
"Ven aqui, que te voy a pegar. Si no vienes, voy a ir y te voy a pegar mas" Usa.
"Ven aqui, que vamos a llorar" Eu.
"Ven aqui, si quieres, pero ir pa na es tonteria" China.
"No hay plata para que vengas" Milei.
La noticia de los piratas corriendo a China luego de Davos es epica
Date tú, porque como te dé yo vamos a morir los dos; tú de la hostia y yo de la onda expansiva.
- Se reúne en secreto con Putin.
- Los comandos especiales rusos entran una noche y se zumban a los políticos nacionalistas ucranianos y a los agentes de la OTAN que hay en el país dirigiendo las movidas.
- Lo ponen a él, muy compungido, porque eso no es lo que quería pero ya que estamos pos oye tampoco pasa nada.
- Rusia manda y no tu panda.
Todos contentos. Cómo Venesssuela. Er Nuevo Orden Mundial.
es.wikipedia.org/wiki/Operación_Tormenta-333
Yo no creo que nadie, ni Putin, considere a Zelenski un gran estratega militar, y si no está Zelenski la situación de Ucrania no debería variar lo más mínimo.
Y sin embargo, estos encuentros se han hecho siempre en un terreno neutral, normalmente en un país ajeno a los dos contendientes.
Pero lo más importante es que se reúnan de una vez, y todas las veces que sea necesario, porque esta guerra no beneficia a nadie y están muriendo miles de personas inútilmente.
Nadie le cree que dejara irse a Zelenski irse luego de la reunion.
Ademas, fue un tarado por no cargarse antes de 2014 o incluso 2022 al actor ukro