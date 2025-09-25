Zelenski dice estar dispuesto a dejar el poder cuando acabe la guerra en Ucrania

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha declarado que su objetivo es poner fin a la guerra y que está preparado para dejar el poder una vez haya terminado el conflicto armado. «Mi objetivo es poner fin a la guerra, no seguir postulándome para un cargo «, declaró Zelenski al medio estadounidense ‘Axios’ en Nueva York, donde intervino la víspera ante la Asamblea General de la ONU. Preguntado sobre la posibilidad de que se celebren elecciones en su país si Rusia y Ucrania acuerdan un alto el fuego por meses, Zelenski contestó que «sí».