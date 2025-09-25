edición general
Zelenski dice estar dispuesto a dejar el poder cuando acabe la guerra en Ucrania

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha declarado que su objetivo es poner fin a la guerra y que está preparado para dejar el poder una vez haya terminado el conflicto armado. «Mi objetivo es poner fin a la guerra, no seguir postulándome para un cargo «, declaró Zelenski al medio estadounidense ‘Axios’ en Nueva York, donde intervino la víspera ante la Asamblea General de la ONU. Preguntado sobre la posibilidad de que se celebren elecciones en su país si Rusia y Ucrania acuerdan un alto el fuego por meses, Zelenski contestó que «sí».

Pertinax #1 Pertinax
Putin no.
SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones
#1 Ese está buscando la manera de convertirse en un ciborg inmortal y así gobernar in aeternum.
#6 pozz
#1 Putin quiere morir en el trono, como un Zar, cueste lo que cueste, hasta el último ruso.
rob #7 rob
#6 Putin, todavía ni se ha despeinado.
#9 pozz *
#7 Eso es lo que su aparato de propaganda quiere hacer creer... la realidad, es mucho mas jodida, la economia rusa se va a la mierda, recortes en absolutamente todas las partidas presupuestarias, ya sabes, el fondo de pensiones laminado, menos sanidad, menos educacion, menos programa espacial, todo va a la propaganda y a la guerra, los delirios imperialistas de Putin. Cuando hasta en paises como Marruecos o Argentina, tienen mejores salarios y mejor calidad de vida que en la Rusia de Putin xD…   » ver todo el comentario
HeilHynkel #8 HeilHynkel
La marioneta pide el retiro por tener el culo ya muy dilatado por la manipulación de Occidente
Mltfrtk #4 Mltfrtk
Zelenski gobierna Ucrania de manera ilegítima, nadie le ha votado.
cosmonauta #10 cosmonauta
#4 A ver quien dice la burrada más gorda.
#12 pozz
#10 Este ilumiado, hace 85 años habria llamado dictador a Churchill.
cosmonauta #13 cosmonauta
#12 Y demócrata a Hitler.
#11 sarri
#4 Te gustará más o menos su papel (a mi no me gusta un pelo) pero soltando una trola así de gorda lo haces bueno.
rob #5 rob
A ver si llega para contarlo.
#2 Tunguska08Chelyabinsk13
Entonces no acaba nunca. Dirá que el firma cuando rindan Moscú. :hug:
