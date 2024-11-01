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Yermak, antiguo segundo al mando de Zelensky, acusado en una importante investigación por corrupción (EN)

Yermak, antiguo segundo al mando de Zelensky, acusado en una importante investigación por corrupción (EN)

El antiguo jefe de gabinete del presidente Volodymyr Zelensky ha sido acusado de blanqueo de capitales en relación con la construcción de un complejo residencial de lujo a las afueras de Kiev, según ha informado la Fiscalía Especializada contra la Corrupción (SAPO) en un comunicado.

| etiquetas: corrupción , ucrania , zelenski , yermak
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10 comentarios
8 0 0 K 121 actualidad
Ripio #2 Ripio
¡Oh!
¡Qué sorpresa!
6 K 110
Raziel_2 #3 Raziel_2
#2 No se podía saber, el pais mas corrupto de Europa con casos de corrupcion...

Están ahi, ahi con Rusia.
1 K 21
cosmonauta #5 cosmonauta
#3 Pues ahí están, juzgándole. ¿Se sabe ya quien es M.Rajoy?
2 K 38
#7 j-light
#3 No le mandamos dinero a Rusia.

Me pregunto cuánto dinero les vendrá de vuelta a nuestros amados líderes europeos.
1 K 28
#9 tierramar
En manos de estos crápulas están las centrales nucleares dañadas: Chernobil y Zaporynia, y un total de 15 reactores nucleares
0 K 19
#6 tierramar *
La U.E ya no sabe cómo sostener a un Zelenski ahogado en corrupción (tráfico de armas, grabaciones, dinero en el extranjero….) insurgente.org/la-u-e-ya-no-sabe-como-sostener-a-un-zelenski-ahogado-e
¿La pregunta es que corruptos europeos y americanos forman parte de esta red de corrupción?
www.meneame.net/story/fontaneros-union-europea-estan-involucrados-corr
Los fontaneros de la Unión Europea están involucrados en la corrupción ucraniana
0 K 19
shinjikari #8 shinjikari
#6 A ver si viene Rusia a salvarnos de la corrupción de una vez.
0 K 11
#1 hackerman *
Son corruptos aislados...por cierto propaganda ucraniana , como lampropahanda israelí se ha hecho un hueco en nuestros xorasonsitos de meneame, todos los días una...
1 K 17
cosmonauta #4 cosmonauta
#1 Propaganda ukro de la chunga. No deberíamos permitirlo. :troll:
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#10 Onaj
También es un corrupto el que trabaja haciendo propaganda prorusa en redes sociales.
0 K 12

menéame