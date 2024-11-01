Yermak, antiguo segundo al mando de Zelensky, acusado en una importante investigación por corrupción (EN)

El antiguo jefe de gabinete del presidente Volodymyr Zelensky ha sido acusado de blanqueo de capitales en relación con la construcción de un complejo residencial de lujo a las afueras de Kiev, según ha informado la Fiscalía Especializada contra la Corrupción (SAPO) en un comunicado.
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¡Qué sorpresa!
Están ahi, ahi con Rusia.
Me pregunto cuánto dinero les vendrá de vuelta a nuestros amados líderes europeos.
¿La pregunta es que corruptos europeos y americanos forman parte de esta red de corrupción?
www.meneame.net/story/fontaneros-union-europea-estan-involucrados-corr
Los fontaneros de la Unión Europea están involucrados en la corrupción ucraniana