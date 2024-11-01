edición general
8 meneos
104 clics
Ya se puede comprar la primera moto con batería de estado sólido del mundo, con hasta 600 km de autonomía y nada barata

Ya se puede comprar la primera moto con batería de estado sólido del mundo, con hasta 600 km de autonomía y nada barata

Una firma finlandesa acaba de lanzar una moto eléctrica pionera en el mundo por ofrecer paquetes de baterías de estado sólido con carga ultrarrápida en 10 minutos. La presentación ha sorprendido al sector, no solo por el avance tecnológico en sí, sino por el hecho de que no provenga de un gran gigante industrial. El desarrollo de las nuevas baterías se ha encargado a Donut Lab, empresa hermana de Verge, con centros de trabajo en Europa, incluida una sede en Chippenham (Reino Unido).

| etiquetas: moto , batería , estado sólido , verge
7 1 0 K 160 Motor
13 comentarios
7 1 0 K 160 Motor
#5 Pitchford
#3 No, comercial es cuando está en un catálogo y si tienes el dinero que pone que vale te la compras. Como un Porsche.
1 K 27
#9 CHN
Sin desmerecer: alcanzar una autonomía máxima de hasta 600 kilómetros por recarga, dependiendo del estilo de conducción y siempre hablando de la cifra estimada en uso exclusivamente urbano
O sea, no. Autonomía en ciclo urbano a partir de cierto valor mínimo es lo más irrelevante, y a las motos les penaliza muchísimo la aerodinámica a partir de cierta velocidad. Lo de los 600km es clickbait puro y duro.
1 K 21
#11 Pitchford *
#9 Ok, aunque la mayor ventaja de estas baterías, aparte de su seguridad, es su posibilidad de carga ultrarápida, recuperando 300 km en 10 minutos, si el cargador alcanza 200 kW.
0 K 18
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
#3 Cara no, súper cara la mas barata cuesta 40,000€ y hay otra que llega casi a los casi 60.000€
0 K 20
#1 Pitchford
Muy sorprendente que Europa se haya adelantado a China en hacer comercial esta tecnología en motos. Un poco cara eso sí.
0 K 18
#3 NoMeVeas *
#1 Bueno... Pero si es cara, no es comercial ¿no? O así lo tenia entendido yo.

Pero bueno, una buena noticia que en Europa se demuestre que aun queda algo de iniciativa propia.
0 K 8
#10 sliana
#3 las BMW te pueden salir como 4 motos japonesas. Las Harley? Ridículo para lo que ofrecen. Y ahí están, gs como si fueran gratis, y cada cosa distinta que tengan, un extra de 1000 euros.
0 K 7
oceanon3d #7 oceanon3d *
Nunca aprendí a usar una moto ...mi viejo casi se mata de chico y nos metio el miedo en el cuerpo.

Y ahora a mis sesenta le tengo unas ganas que me pica, a la chorva le mola, y me tengo que conformar con fotos ... puto mundo jodido ... [quejas huecas y superficiales de un ciudadano del primer mundo lo se]
1 K 17
#13 chocoleches *
Hasta 600 km de autonomía, dependiendo del estilo de conducción, en entorno urbano... vamos que con suerte igual consigues 400 y pico en la realidad, que está muy bien, pero ya hay motos que rozan los 300 de autonomía real, por ocho mil euros (efun lion 180 por ejemplo)

Seguro que estas baterías serán relevantes en el futuro, ahora mismo esto es un chiste.
0 K 12
#2 Tronchador.
Yo hasta que no tenga 6000 no me compro nada.
0 K 7
#6 Sammy_Jankis
Me ha ilusionado el titular hasta leer lo de "... y nada barata". Eso y nada es prácticamente lo mismo, al menos desde un punto de vista comercial, aunque entiendo que es un buen primer paso.
0 K 7
#8 santofimia84_6279effa6e9
Si europa no comienza a hacer productos que pueda pagar la mayoría de población de una forma cómoda y relativamente holgada, puede fabricar la formula para convertir las piedras en oro y venderla más cara que el oro no servirá de nada contra china.
0 K 6
Eibi6 #12 Eibi6
#8 esto es el primer paso, luego hay que ir escalando
0 K 9

menéame