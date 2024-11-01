Ya se puede comprar la primera moto con batería de estado sólido del mundo, con hasta 600 km de autonomía y nada barata

Una firma finlandesa acaba de lanzar una moto eléctrica pionera en el mundo por ofrecer paquetes de baterías de estado sólido con carga ultrarrápida en 10 minutos. La presentación ha sorprendido al sector, no solo por el avance tecnológico en sí, sino por el hecho de que no provenga de un gran gigante industrial. El desarrollo de las nuevas baterías se ha encargado a Donut Lab, empresa hermana de Verge, con centros de trabajo en Europa, incluida una sede en Chippenham (Reino Unido).
O sea, no. Autonomía en ciclo urbano a partir de cierto valor mínimo es lo más irrelevante, y a las motos les penaliza muchísimo la aerodinámica a partir de cierta velocidad. Lo de los 600km es clickbait puro y duro.
Pero bueno, una buena noticia que en Europa se demuestre que aun queda algo de iniciativa propia.
Y ahora a mis sesenta le tengo unas ganas que me pica, a la chorva le mola, y me tengo que conformar con fotos ... puto mundo jodido ... [quejas huecas y superficiales de un ciudadano del primer mundo lo se]
Seguro que estas baterías serán relevantes en el futuro, ahora mismo esto es un chiste.