¿Por qué ya no tenemos hijos? (III): Porque no hay sitio donde meterlos

El precio y la forma de nuestras ciudades no son un decorado, son parte de la explicación central. Si queremos que nazcan más niños, no basta con proclamas ni con un nuevo plan estratégico...

5 comentarios
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
... Hay que hacer algo tan prosaico como difícil políticamente: construir donde la gente quiere vivir, y construir lo que falta: viviendas amplias, asequibles y bien conectadas. Sin eso, la conversación sobre natalidad seguirá llena de buenas intenciones… y de habitaciones vacías... UNA PREGUNTA: ¿por qué la mayoría de viviendas que se construyen son pensando en familias con hijos si cada vez hay más parejas que NO tienen hijos? esas viviendas de 2 o 3 dormitorios... ¿se han preguntado…   » ver todo el comentario
soberao
#3 soberao
#1 Un dormitorio es para tu empresa, para teletrabajar y el otro para la de tu pareja, para teletrabajar también.
0 K 13
EISev
#1 pues cuando compré la casa junto a mi mujer no teníamos hijos, y no sabíamos si tendríamos.

Pero con tres habitaciones teníamos dormitorio, despacho y una habitación extra que con el tiempo han usado los niños, de no haberlos tenido estoy seguro de que le hubiésemos sacado partido.

Antes estuvimos de alquiler en un piso de una habitación y teníamos claro que no queríamos comprar algo tan pequeño y poco flexible. Ya por entonces trabajábamos algunos días en casa y había que buscar sitios de…
0 K 13
DaniTC
#1 por aquí chalés en construcción y la mayoría son de dos habitaciones y alguno de tres. Nada que ver con los cuatro dormitorios de los años 2000.
1 K 23
gorgos
Yo estoy bien, y tengo 2. Vivo en un casoplón
0 K 16

