·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8687
clics
Esta galería te muestra las verdaderas caras del fascismo
3374
clics
Idealista se está llenando de imágenes de casas a la venta hechas con IA. Y cada vez es más difícil identificarlas
3782
clics
Unflip, un juego de lógica que obliga a pensar al revés
4256
clics
Javier Ruiz indigesta el día a Tellado con este palo tras el desencuentro previo en TVE con Silvia Intxaurrondo
2336
clics
Max Blumenthal borra la sonrisa del rostro de un cargo oficial estadounidense en el Show de Piers Morgan (inglés)
más votadas
457
Miles de personas piden justicia para las 7.291 víctimas en las residencias de Madrid durante la pandemia y el cambio de modelo
390
Jimmy Kimmel, después de que Trump pida su despido: "Voy a tomar prestada tu frase: cállate, cerdito"
488
Ayuso y su novio intocables gracias al Tribunal Supremo
669
Un jurista canario recomienda al fiscal general recusar al tribunal que lo condena por haber adelantado el fallo sin argumentarlo
351
Internet estalla al revelarse que influencers MAGA están radicados en otros países. [ENG]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
14
meneos
34
clics
¿Por qué ya no tenemos hijos? (III): Porque no hay sitio donde meterlos
El precio y la forma de nuestras ciudades no son un decorado, son parte de la explicación central. Si queremos que nazcan más niños, no basta con proclamas ni con un nuevo plan estratégico...
|
etiquetas
:
urbanismo
,
vivienda
,
natalidad
11
3
0
K
164
actualidad
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
11
3
0
K
164
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
YSiguesLeyendo
*
... Hay que hacer algo tan prosaico como difícil políticamente: construir donde la gente quiere vivir, y construir lo que falta: viviendas amplias, asequibles y bien conectadas. Sin eso, la conversación sobre natalidad seguirá llena de buenas intenciones… y de habitaciones vacías...
UNA PREGUNTA: ¿por qué la mayoría de viviendas que se construyen son pensando en familias con hijos si cada vez hay más parejas que NO tienen hijos? esas viviendas de 2 o 3 dormitorios... ¿se han preguntado…
» ver todo el comentario
0
K
20
#3
soberao
#1
Un dormitorio es para tu empresa, para teletrabajar y el otro para la de tu pareja, para teletrabajar también.
0
K
13
#5
EISev
*
#1
pues cuando compré la casa junto a mi mujer no teníamos hijos, y no sabíamos si tendríamos.
Pero con tres habitaciones teníamos dormitorio, despacho y una habitación extra que con el tiempo han usado los niños, de no haberlos tenido estoy seguro de que le hubiésemos sacado partido.
Antes estuvimos de alquiler en un piso de una habitación y teníamos claro que no queríamos comprar algo tan pequeño y poco flexible. Ya por entonces trabajábamos algunos días en casa y había que buscar sitios de…
» ver todo el comentario
0
K
13
#4
DaniTC
#1
por aquí chalés en construcción y la mayoría son de dos habitaciones y alguno de tres. Nada que ver con los cuatro dormitorios de los años 2000.
1
K
23
#2
gorgos
*
Yo estoy bien, y tengo 2. Vivo en un casoplón
0
K
16
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Pero con tres habitaciones teníamos dormitorio, despacho y una habitación extra que con el tiempo han usado los niños, de no haberlos tenido estoy seguro de que le hubiésemos sacado partido.
Antes estuvimos de alquiler en un piso de una habitación y teníamos claro que no queríamos comprar algo tan pequeño y poco flexible. Ya por entonces trabajábamos algunos días en casa y había que buscar sitios de… » ver todo el comentario