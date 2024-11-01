La Xunta licita por cerca de 2,3 M€ las obras de rehabilitación de 6 viviendas para alquiler accesible con preferencia a menores de 36 años en Ribadeo

Se trata de acondicionar dos inmuebles situados en las calles Bispo Veres 2 y 4 y Trinidade 32, adquiridos por la Xunta con el objetivo de recuperar patrimonio edificado, revitalizar el casco histórico y favorecer la llegada de nuevas familias
Sale la cosa en +-500k por vivienda en un municipio gallego.
Se nota que el dinero publico no es de nadie.
Las obras se ejecutarán con especial cuidado en la conservación de elementos funcionales y decorativos, como recercados y tornalluvias, en la reproducción de la cubierta original y en el uso de pizarra del país para el tejado, criterios que también se aplicarán al inmueble de la calle Trinidade número 32.
La rehabilitación de edificios históricos respetando fachadas y construcción de época, no es barata precisamente
Eso cuesta rehabilitar ese edificio, pero si se hace para oficinas del Ayuntamiento no es problema, si se destina para alquilar si.
No te entiendo
Técnicamente ya es posible. A qué estamos esperando para implementarlo?
. Las administraciones (algunas?) hacen todo lo posible para evitar que se auditen.
Por ejemplo, suben contratos escaneados a resoluciones ridículas después de pasar por un fax. Para hacer muy difícil la indexación del contenido