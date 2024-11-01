edición general
La Xunta licita por cerca de 2,3 M€ las obras de rehabilitación de 6 viviendas para alquiler accesible con preferencia a menores de 36 años en Ribadeo

Se trata de acondicionar dos inmuebles situados en las calles Bispo Veres 2 y 4 y Trinidade 32, adquiridos por la Xunta con el objetivo de recuperar patrimonio edificado, revitalizar el casco histórico y favorecer la llegada de nuevas familias

Atusateelpelo #1 Atusateelpelo
6 viviendas. 2,3M + 150k de comprar los edificios en 2022.

Sale la cosa en +-500k por vivienda en un municipio gallego.

Se nota que el dinero publico no es de nadie.
#3 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 Son edificios históricos con protección patrimonial integral, ya que uno de ellos formaba parte de la antigua muralla medieval de la ciudad, datada en el siglo XIII. Son edificios yuxtapuestos que compartirán zonas comunes, respetando las conexiones originales existentes entre ellos.

Las obras se ejecutarán con especial cuidado en la conservación de elementos funcionales y decorativos, como recercados y tornalluvias, en la reproducción de la cubierta original y en el uso de pizarra del país para el tejado, criterios que también se aplicarán al inmueble de la calle Trinidade número 32.

La rehabilitación de edificios históricos respetando fachadas y construcción de época, no es barata precisamente
Atusateelpelo #4 Atusateelpelo
#3 Con 2,3M haces tranquilamente 20 viviendas en Ribadeo para alquiler accesible y aun te sobra dinero.
#6 El_dinero_no_es_de_nadie
#4 No lo niego, pero no rehabilitas ese edificio.

Eso cuesta rehabilitar ese edificio, pero si se hace para oficinas del Ayuntamiento no es problema, si se destina para alquilar si.

No te entiendo
#7 tpm1 *
#1 Se las ve de calidad y que valen lo pagado:

www.google.es/maps/@43.5378757,-7.0382164,3a,90y,9.27h,84.72t/data=!3m

P.D.: meneame no hace funcionar bien el enlace pero si podeís copiarlo en otra pestaña aparece
Natxelas_V #2 Natxelas_V
El dia que se utilice blockchain para trazar contratos y gastos, y se puedan analizar en segundos con IA, la corrupción habrá terminado.
Técnicamente ya es posible. A qué estamos esperando para implementarlo?
taSanás #5 taSanás *
#2 ese día no llegará pronto, salvo fuerza mayor…
. Las administraciones (algunas?) hacen todo lo posible para evitar que se auditen.
Por ejemplo, suben contratos escaneados a resoluciones ridículas después de pasar por un fax. Para hacer muy difícil la indexación del contenido
