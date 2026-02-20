·
9
meneos
37
clics
La Xunta de Galicia anuncia el archivo de Altri
La conselleira de Economía dice que el Gobierno dejó a la pastera sin posibilidad de conectarse a la red eléctrica
|
etiquetas
:
industria
,
ecología
,
galicia
,
altrinon
#1
capitan.meneito
Coño, una buena noticia!
2
K
37
#2
reivaj01
#1
Verás que risas ahora con la devolución de los sobres.
1
K
21
#4
marcotolo
algo bueno, los comentarios echando bilis de los pailanes en el panfleto de la noticia ,
no tienen precio
1
K
25
#6
MiguelDeUnamano
#4
0
K
15
#5
pepel
Dupe:'https://www.meneame.net/story/xunta-da-carpetazo-definitivo-proyecto-altri-palas-rei
0
K
19
#3
vicus.
Miña terra Galicia xa non está perdida, de momento..
0
K
11
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
