La Xunta de Galicia anuncia el archivo de Altri

La conselleira de Economía dice que el Gobierno dejó a la pastera sin posibilidad de conectarse a la red eléctrica

#1 capitan.meneito
Coño, una buena noticia! :hug: :hug: :hug:
reivaj01 #2 reivaj01
#1 Verás que risas ahora con la devolución de los sobres.
#4 marcotolo
algo bueno, los comentarios echando bilis de los pailanes en el panfleto de la noticia ,
no tienen precio
pepel #5 pepel
Dupe:'https://www.meneame.net/story/xunta-da-carpetazo-definitivo-proyecto-altri-palas-rei
vicus. #3 vicus.
Miña terra Galicia xa non está perdida, de momento..
