La raza de perro que mató al bebe de 9 meses en Gales era XL bully [EN]

La policía ha confirmado que el perro que mató al bebe de 9 meses en el sureste de Gales era de raza XL bully. La policía de Gwent dijo que el perro de seis años estaba registrado y que se le había expedido un certificado de exención en 2024, antes de que entrase en vigor la prohibición sobre la raza. Desde el 1 de febrero de 2024 la posesión de un XL bully sin autorización es un delito penal. Pese a la prohibición de la raza, los ataques de estos perros se incrementaron en 2024 en comparación con el año anterior.

#1 bestiapeluda
Imagino q la persona que decidió tener este perro asumirá las consecuencias de no tenerlo bajo control, descontrol que provocó una muerte con claros responsables humanos. Ahora deberá pagar por un homicidio.
Mangione #2 Mangione
#1 Hay gente que tiene seres vivos como el que tiene accesorios. Que paguen. Son los que, además, joden a los que tienen a los seres vivos como tales.
#4 bestiapeluda
#2 efectivamente, jode mucho que se sacrifique un perro por los errores cometidos por un imbécil
