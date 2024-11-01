La raza de perro que mató al bebe de 9 meses en Gales era XL bully [EN]

La policía ha confirmado que el perro que mató al bebe de 9 meses en el sureste de Gales era de raza XL bully. La policía de Gwent dijo que el perro de seis años estaba registrado y que se le había expedido un certificado de exención en 2024, antes de que entrase en vigor la prohibición sobre la raza. Desde el 1 de febrero de 2024 la posesión de un XL bully sin autorización es un delito penal. Pese a la prohibición de la raza, los ataques de estos perros se incrementaron en 2024 en comparación con el año anterior.