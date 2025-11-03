edición general
Un perro mata a un bebé de 9 meses tras asustarse por los fuegos artificiales

El pequeño perdió la vida en su casa de Rogiet, Monmouthshire, Gales ...

a69 #1 a69
Los medios woke nos impiden conocer la raza del perro, pero se admiten apuestas...
fanchulitopico #2 fanchulitopico
#1 Lo fuegos artificiales y petardos son la mayor mierda. Estorban a toda la vida animal.
HeilHynkel #3 HeilHynkel
#1

El de la foto es un Beagle. Un petardo de perro (es un rastreador nato, como pille un rastro se olvida del resto del mundo) pero muy cariñoso con los críos.
a69 #4 a69
#3 99% que es la foto que han puesto para ilustrar la noticia y nada que ver con la realidad
Setis
Sólo quería jugar...
