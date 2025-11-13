edición general
Wyoming, sobre la condena al fiscal general: "Los magistrados se rigen por la máxima de Aznar: 'El que pueda hacer, que haga'"

Wyoming reflexiona en este vídeo sobre la condena del Supremo a Álvaro García Ortiz y asegura que, con esta decisión, "los magistrados han causado un enorme daño a la imagen de la Justicia de este país".

pepel #3 pepel
Y no le falta razón; como muchos otros.
#6 Katos
#3 Artículo 417.1 CP — Revelación de secretos por autoridad o funcionario

“La autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses, y, en su caso, con la de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.”
Mauro_Nacho #16 Mauro_Nacho *
#6 No está demostrado que revelara secreto, es una suposición, se ha condenado sin pruebas, si eso vale, vale todo. Son muchos los pudieron revelar el secreto y decir que ha sido el Fiscal General del Estado, es una apuesta sin pruebas, es una pura especulación. Esto no se puede sostener en derecho, los juristas que han firmado ese fallo han cometido un grave error judicial. Si se puede culpar sin pruebas estaríamos indefensos.
Fartón_Valenciano #14 Fartón_Valenciano
#3 Pues lamentablemente le falta toda la razón, a no ser que se leyera la puñetera sentencia, se debería esperar a ver que dice la sentencia y en que se basa para la condena...
Pertinax #2 Pertinax *
Habrá que hacer caso al  media
A.more #7 A.more
Os están haciendo trabajar de más para justificar la desvergüenza del supremo
ur_quan_master #10 ur_quan_master
A Wyoming le escribe los diálogos Perogrullo ya que lo que cuenta es evidente.

#7 es curioso ver la actividad frenética en comentarios para tapar las supremas vergüenzas
Quel #12 Quel
Y tu te riges por repetir el relato que don psoe te dice que repitas.

Relato, relato, relato...
:roll:
Antipalancas21 #18 Antipalancas21
#15 Es alcama el que lo dice, no hay que hacerle caso, todos sus post son así.
DrEvil #8 DrEvil
"los magistrados han causado un enorme daño a la imagen de la Justicia de este país"
¿No será más bien la fiscalía la que ha causado un enorme daño a la imagen de la justicia en este país?
Yo no sé si ha sido este o el otro, pero sí sé de dónde ha salido, porque no podía salir de otro lado. Así que la culpa aquí es de alguien de la fiscalía.
Antipalancas21 #19 Antipalancas21
#8 La justicia ya estaba muy dañada antes de esta incongruencia, ahora esta muy cagada.
#5 dclunedo
"Wyoming reflexiona" jajajaja estos del EMT cada día se superan.... oh wait
alcama #1 alcama
Precisamente esa es la máxima del fiscal general, que reveló secretos de un particular para un partido político pudiese atacar a su rival.
Los pájaros disparando a las escopetas, los corruptos quejándose de los jueces
Mauro_Nacho #15 Mauro_Nacho
#1 No está demostrado que revelara secreto, es una suposición, se ha condenado sin pruebas, si eso vale, vale todo.
tronchastiles #17 tronchastiles
#15 Solo era el máximo responsable de la institución que ha filtrado datos personales de un ciudadano.
Si un puente se hunde, no buscan a los albañiles que lo construyeron, sino al arquitecto.
#9 Pepepistolas
Ya lo dijo Paco ; Queda todo bien atado.
RegiVengalil #4 RegiVengalil
Qué pesaditos están con el tema.

Es obvio que filtró información con intereses políticos, y su puesto como fiscal general lo hace mucho más grave

Cuando condenen al novio de sido 3 lo van a celebrar como un gol en la copa del mundo xD
estemenda #11 estemenda
#4 Octubre del 25, es que no falla. Hala al ignore.
