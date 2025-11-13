Wyoming, sobre la condena al fiscal general: "Los magistrados se rigen por la máxima de Aznar: 'El que pueda hacer, que haga'"  

Wyoming reflexiona en este vídeo sobre la condena del Supremo a Álvaro García Ortiz y asegura que, con esta decisión, "los magistrados han causado un enorme daño a la imagen de la Justicia de este país".
| etiquetas: wyoming , fiscal general , aznar , corrupción judicial
“La autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses, y, en su caso, con la de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.”
#7 es curioso ver la actividad frenética en comentarios para tapar las supremas vergüenzas
Relato, relato, relato...
¿No será más bien la fiscalía la que ha causado un enorme daño a la imagen de la justicia en este país?
Yo no sé si ha sido este o el otro, pero sí sé de dónde ha salido, porque no podía salir de otro lado. Así que la culpa aquí es de alguien de la fiscalía.
Los pájaros disparando a las escopetas, los corruptos quejándose de los jueces
Si un puente se hunde, no buscan a los albañiles que lo construyeron, sino al arquitecto.
Es obvio que filtró información con intereses políticos, y su puesto como fiscal general lo hace mucho más grave
Cuando condenen al novio de sido 3 lo van a celebrar como un gol en la copa del mundo