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Lo woke es como una religión pagana que une a izquierda marxista y capitalismo liberal

El libro busca analizar, dice Arasa, «una serie de ideologías imperantes que transforman nuestra mente y nuestro obrar», y, a pesar de presentarse como adalides en la defensa de los derechos humanos, «no solo destruyen principios cristianos, sino que atentan contra el más elemental sentido común». En concreto, bajo el epígrafe de woke Arasa agrupa cuestiones como la ideología de género, el transexualismo, el ecologismo extremo o el revisionismo histórico.

| etiquetas: daniel arasa , religión , woke , pagano , ecología , radical
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21 comentarios
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Comentarios destacados:    
#1 Assoka
Artículo que huele a Opus Dei a kilómetros. Escrito por un señor con 7 hijos , presidente de la Plataforma per la Família- Catalunya

No señor Arasa, lo woke tiene de marxista lo mismo que Vox tiene de patriota: Nada

El marxismo se centra especialmente en la economía, las relaciones de producción, y si acaso es profundamente antirreligioso, que supongo que es lo que le molesta a Vd.

La corriente postmoderna que Vd. vagamente llama "woke", viene de EEUU, no está demasiado incómoda con el pensamiento mágico y religioso y habla de muchas cosas, pero no demasiado de economía.

De hecho, se puede ser woke y defender el liberalismo, o socioliberalismo, sin tener pesadillas por las noches.
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#5 detectordefalacias
Who let the dogs out!
"woke, woke, woke woke"

Una palabra tan vacía como el intelecto de quien la usa.
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apetor #6 apetor
#5 Los cojones. Aqui todos sabemos hacer guerra cultural. Esa y otras palabras son de utilidad para etiquetar y ridiculizar la basura moral detras de esa gente.
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#8 detectordefalacias
#6 No se puede hacer guerra cultural contra gente esencialmente inculta. Es como hacer guerra matemática con una langosta o guerra argumental con un pimiento.

Como mucho hay que dejarles claro que "Woke" significa "En la serie que estoy viendo sale sobre representado un colectivo de una manera que me chirría" y su uso es un "Dondeh etáhn lo tío de berdáh y lah tetah en mi zerieh!"
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apetor #10 apetor
#8 Eso es una sandez. La guerra cultural es contra una moral podrida, una basura infecciosa. Y si, hemos ganado, pero aun queda por pisarla del todo.
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rutas #12 rutas *
#10 No habéis ganado una mierda. Los trogloditas reaccionarios lleváis toda la historia de la humanidad luchando contra el progreso social y cultural, y siempre termináis tragando todo lo que jurasteis rechazar, porque preferís ser unos hipócritas que unos apestados. Es así, no le des más vueltas. Ahora ladráis mucho, pero dentro de unos años os acostumbraréis, como siempre, y ya no os joderá tanto que vuestros hijos y nietos sean y hagan exactamente todo lo que odiabais. Relájate y disfruta, campeón.
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apetor #13 apetor *
#12 Jajaja, ya veo ya :-D Quetal va esa bilis ? Aun os queda...
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Yonny #15 Yonny
#13 por suerte el mundo progresa, y nadie lo para. Nadie.
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rutas #17 rutas *
#13 Siempre hacia delante, empujando el carro del progreso y arrastrando a los patéticos reaccionarios que sólo saben poner palos en las ruedas. Es la historia de la humanidad.
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#14 detectordefalacias
#10
Cuando alguien habla de moral, pienso en dogmas, en religiones y en gente justificando estupideces en nombre de un ser mágico.
Cuando alguien me dice que está peleando "la batalla cultural" le recomiendo que deje de ver la tele, que lea, viaje y conozca el mundo. Que este llega más lejos que lo que sus gónadas le deja ver. También le indico que la única batalla que está luchando es la de 4 ultra ricos que cambiarán de parecer cuando les interese.
Y cuando me dice que "ha…   » ver todo el comentario
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apetor #4 apetor
LEED, ostia, LEED:

www.scribd.com/document/469332504/Deconstruccion-de-la-izquierda-posmo

Deconstruccion de la Izquierda Postmoderna, en 7 articulos, de Adriano Erriguel.
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Herrerii #3 Herrerii
Me hace gracia los que se quejan de las renovables woke cuando en este país no tiene petroleo ni gas. Prefieren ser antiwoke y enriquecer a los que venden gasolina y gas en contra de su propio país.
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#2 snubbe
La mejor forma de acabar con lo woke es dejar de usar el término, inventado por la sociedad enferma estadounidense. Y seguir con nuestras politicas sociales donde ese término no encaja sin tener que retorcerlo.
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#9 marcotolo
solo ocnozco a gilipollas que usan lo de woke,
son la equivalencia a los del elle pero con pulserita
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rutas #11 rutas
#9 Los que más usan el "elle" también son los gilipollas de la pulserita, aunque sólo sea para criticarlo. Están obsesionados. Se despiertan por la noches empapados en sudor porque sueñan que sus hijos se hacen bolleros comunistas.
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Yonny #16 Yonny
#11 qué adulto y maduro se te huele
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ostiayajoder #20 ostiayajoder
#9 amen a eso
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ehizabai #7 ehizabai
Lo woke es lo más revolucionario, por eso día sí y día también están D'Angelo o a Angela Davis en Martha's Vineyard de la mano de billonarios dando charlas sobre abolición de cárceles o interrumpir el racismo.

Porque los wokes asustan a los billonarios, claro que sí. Asustadísimos están...

Recomiendo leer "I'll burn that bridge when I get to it", del profesor Norman Finkelstein, sobre lo que es en realidad el wokismo desde un punto de vista de la izquierda histórica. Basura pseudointelectual que permite a ricos y poderosos ir de rompedores y revolucionarios de la mano de gurús, supuestos revolucionarios, que reciben millones de dolares de esos mismo ricos.

youtu.be/JFti7pkX1s4?si=_u8rArz--Yriov7m
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ostiayajoder #19 ostiayajoder
#7 Lo antiwoke si q preocupa a los billonarios.

LOL

Q me estas contando? xD
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ehizabai #21 ehizabai
#19 El caballo de troya que nos pretenden meter.
Lee el libro que te digo, si te quieres informar. Busca cuánto y de quién cobran Butler, Davis, D'Angelo y demás gurús de lo woke.
Si no, quédate con las conferencias de Angela Davis pagadas por billonarios pensando que la revolución la pagarán ellos...
Qué decepción Angela Davis. Con lo que fue y dónde está.
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#18 Tecar
¿Religión pagana?
:tinfoil:
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