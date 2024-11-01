Lo woke es como una religión pagana que une a izquierda marxista y capitalismo liberal

El libro busca analizar, dice Arasa, «una serie de ideologías imperantes que transforman nuestra mente y nuestro obrar», y, a pesar de presentarse como adalides en la defensa de los derechos humanos, «no solo destruyen principios cristianos, sino que atentan contra el más elemental sentido común». En concreto, bajo el epígrafe de woke Arasa agrupa cuestiones como la ideología de género, el transexualismo, el ecologismo extremo o el revisionismo histórico.
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No señor Arasa, lo woke tiene de marxista lo mismo que Vox tiene de patriota: Nada
El marxismo se centra especialmente en la economía, las relaciones de producción, y si acaso es profundamente antirreligioso, que supongo que es lo que le molesta a Vd.
La corriente postmoderna que Vd. vagamente llama "woke", viene de EEUU, no está demasiado incómoda con el pensamiento mágico y religioso y habla de muchas cosas, pero no demasiado de economía.
De hecho, se puede ser woke y defender el liberalismo, o socioliberalismo, sin tener pesadillas por las noches.
"woke, woke, woke woke"
Una palabra tan vacía como el intelecto de quien la usa.
Como mucho hay que dejarles claro que "Woke" significa "En la serie que estoy viendo sale sobre representado un colectivo de una manera que me chirría" y su uso es un "Dondeh etáhn lo tío de berdáh y lah tetah en mi zerieh!"
Cuando alguien habla de moral, pienso en dogmas, en religiones y en gente justificando estupideces en nombre de un ser mágico.
Cuando alguien me dice que está peleando "la batalla cultural" le recomiendo que deje de ver la tele, que lea, viaje y conozca el mundo. Que este llega más lejos que lo que sus gónadas le deja ver. También le indico que la única batalla que está luchando es la de 4 ultra ricos que cambiarán de parecer cuando les interese.
Y cuando me dice que "ha… » ver todo el comentario
www.scribd.com/document/469332504/Deconstruccion-de-la-izquierda-posmo
Deconstruccion de la Izquierda Postmoderna, en 7 articulos, de Adriano Erriguel.
son la equivalencia a los del elle pero con pulserita
Porque los wokes asustan a los billonarios, claro que sí. Asustadísimos están...
Recomiendo leer "I'll burn that bridge when I get to it", del profesor Norman Finkelstein, sobre lo que es en realidad el wokismo desde un punto de vista de la izquierda histórica. Basura pseudointelectual que permite a ricos y poderosos ir de rompedores y revolucionarios de la mano de gurús, supuestos revolucionarios, que reciben millones de dolares de esos mismo ricos.
youtu.be/JFti7pkX1s4?si=_u8rArz--Yriov7m
LOL
Q me estas contando?
Lee el libro que te digo, si te quieres informar. Busca cuánto y de quién cobran Butler, Davis, D'Angelo y demás gurús de lo woke.
Si no, quédate con las conferencias de Angela Davis pagadas por billonarios pensando que la revolución la pagarán ellos...
Qué decepción Angela Davis. Con lo que fue y dónde está.