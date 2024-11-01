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Windows 11 reducirá el uso de memoria RAM y mejorará su desempeño en cargas de trabajo pesadas

Windows 11 reducirá el uso de memoria RAM y mejorará su desempeño en cargas de trabajo pesadas

No estamos ante un futuro parche, sino ante una hoja de ruta centrada en mejorar la calidad, rendimiento, fiabilidad y pulido en general de Windows 11. La compañía dice que algunas novedades empezarán a verse en builds Insider entre marzo y abril, y que el trabajo seguirá progresando durante el resto del año. Las primeras mejoras ya las vimos, y son las más visibles para el usuario: más personalización de la barra de tareas, menos funciones de IA metidas por todas partes, un Windows Update menos molesto, mejoras en el Explorador de archivos y..

| etiquetas: microsoft , memoria , ram , windows , sistema , operativo
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13 comentarios
9 1 0 K 132 tecnología
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Vamos que va a hacer como Linux...
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Laro__ #3 Laro__ *
#1 Bueno... no... Técnicamente Linux usa siempre el 100% de la RAM, que para eso está instalada: La que no necesite para las aplicaciones la usará como cache de disco... Lo malo, para Windows, es que tampoco podrá hacerlo de manera más eficiente.
3 K 31
#6 woke
#1 640 KB deberían ser suficientes para cualquiera
2 K 31
g3_g3 #2 g3_g3
Windows is dead
1 K 15
Benzo #13 Benzo *
#2 No, este es el año de Windows en el escritorio ... :roll: :-P
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dudo #4 dudo
Windows sobre arm necesita un mejor emulador x86 y podrá igualar al mac en rendimiento, pero no consiguen hacerlo.
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#11 Zamarro
#4 Seguramente tengan codigo legacy de hace decenas de años, emulado para codigo actual, y una cantidad de codigo spageti descomunal que hace inviable el poder optimizar nada.
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cenutrios_unidos #12 cenutrios_unidos
#4 Necesita más tiempo. Roseta no se hizo en dos días.
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ur_quan_master #10 ur_quan_master *
El domingo me peto el arranque de un pc con Windows 11 y le he mejorado el uso de la RAM y el desempeño general formateando todo el disco e instalando Debían 13 y Cinnamon en el escritorio.

Ahora va patena. Y el bloatware y la publicidad han desaparecido, oiga! Además me ahorro el tener que configurar el WSL
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#5 mcfgdbbn3 *
Le han metido al "promt" de "vive coding" un "reducir el uso de {0x1f410} ".

Ahora está por ver si funciona o si se triplica el uso de cabro RAM.
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OrialCon_Darkness #7 OrialCon_Darkness
Ahora solo queda ver cuantas cosas se cargan en esos updates, que no sería la primera vez que un updates hace que el procesador se ponga al 100% sin nada abierto salvo las apps del sistema
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#9 Zamarro
Parece que Windows le ha visto las orejas al Lobo Linux :-)
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StrongWind #8 StrongWind
El mundotoday casi me la cuela, oh wait!
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menéame