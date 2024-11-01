Windows 11 reducirá el uso de memoria RAM y mejorará su desempeño en cargas de trabajo pesadas

No estamos ante un futuro parche, sino ante una hoja de ruta centrada en mejorar la calidad, rendimiento, fiabilidad y pulido en general de Windows 11. La compañía dice que algunas novedades empezarán a verse en builds Insider entre marzo y abril, y que el trabajo seguirá progresando durante el resto del año. Las primeras mejoras ya las vimos, y son las más visibles para el usuario: más personalización de la barra de tareas, menos funciones de IA metidas por todas partes, un Windows Update menos molesto, mejoras en el Explorador de archivos y..