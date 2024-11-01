edición general
Washington valora imponer un bloqueo naval para impedir que entre petróleo a Cuba

Deponer al régimen comunista es '100% un acontecimiento de 2026' a ojos de la Administración Trump, dice una fuente al medio 'Politico'.

#4 Dav3n
A ver cuantos países europeos se oponen a esto, venga, vamos a reírnos un rato xD
TripleXXX #2 TripleXXX
#0 estará estallando de felicidad imaginando a los cubanos pasando hambre y frío.
Macnulti_reencarnado #8 Macnulti_reencarnado
#2 los cubanos llevan décadas pasando hambre, y frío... es el caribe, galán. A ver si espabilas un poco.
#7 Dav3n
#_5 A ti nadie te dice nada, tu vienes aquí a vender liberalismo extremo, de qué hablas? xD

Tranquilo, que en nada tenéis Cuba y todo lo que queráis :-D
Sergio_ftv #6 Sergio_ftv
Si Cuba, sin tener armamento potente, no fuera una amenaza no harían bloqueos, sanciones, boicotd, amenazas, coacciones, etc.

¿Por qué Cuba es una amenaza tan grande para el modo de vida de los ee.uu? (abstenerse los alienados acostumbrados a no pensar)
#11 gershwin
régimen socialista
#9 guillersk
Marco Rubio, próximo presidente de Cuba.


P. D. El mal tiempo me fastidio la porra de que maduro no llegaba a las uvas :ffu:

Pero si ya están con bloqueos, para agosto cuba tendrá libertad
#10 Dav3n
#9 Qué poca vergüenza, tendrá libertad? xD
Bombástico #1 Bombástico
El hijoputismo llevado al extremo.
#3 Firnas
Pero bloqueo no hay.
platypu #5 platypu
Pero si a mi me habian dicho que habia un bloqueo total de cuba y resulta que los barcos venezolanos y rusos entraban cuando querian
