edición general
9 meneos
8 clics
Washington considera sanciones contra buques con bandera española por el bloqueo de transferencias de armas a Israel (inglés)

Washington considera sanciones contra buques con bandera española por el bloqueo de transferencias de armas a Israel (inglés)

La Comisión Marítima Federal de Estados Unidos (FMC) anunció el 22 de diciembre que está sopesando sanciones contra el transporte marítimo vinculado a España después de que Madrid bloqueara buques que transportaban armas con destino a Israel durante el genocidio perpetrado en Gaza el año pasado. La disputa comenzó en noviembre de 2024 y desde entonces se ha intensificado hasta convertirse en un enfrentamiento marítimo formal en el que participan reguladores, puertos y operadores comerciales de ambos lados del Atlántico, según los avisos...

| etiquetas: trafico de armas , estados unidos , sanciones , españa
7 2 0 K 111 actualidad
8 comentarios
7 2 0 K 111 actualidad
Aguarrás #2 Aguarrás
Hay que venderles jamón y patatas, porque los huevos nos los van a comer... :roll: :peineta:
6 K 96
#5 soberao
#2 Sería un ataque contra el comercio en la UE aunque la bandera sea española y eso les para por ahora. No vaya a ser que Israel no cante en Eurovision este año.
0 K 13
Verdaderofalso #8 Verdaderofalso
#5 igual piensas que la UE hará algo… es más si lo hace me sorprendería mucho
0 K 20
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
#2 Pero jamón de jabalí con peste porcina.
1 K 31
jacm #4 jacm *
Ya veréis como EEUU piratee a un barco español. Todos los patriotas de aquí jaleando y aplaudiendoles.
4 K 81
wata #7 wata
#4 No te quepa ninguna duda. Dirán que es por culpa de Perro Sánchez y sus políticas de izquierdas..
0 K 13
reivaj01 #3 reivaj01
¿Queda algún buque con bandera española?
Creía que habían desaparecido hace más de 20 años.
1 K 24

menéame