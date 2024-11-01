Washington considera sanciones contra buques con bandera española por el bloqueo de transferencias de armas a Israel (inglés)

La Comisión Marítima Federal de Estados Unidos (FMC) anunció el 22 de diciembre que está sopesando sanciones contra el transporte marítimo vinculado a España después de que Madrid bloqueara buques que transportaban armas con destino a Israel durante el genocidio perpetrado en Gaza el año pasado. La disputa comenzó en noviembre de 2024 y desde entonces se ha intensificado hasta convertirse en un enfrentamiento marítimo formal en el que participan reguladores, puertos y operadores comerciales de ambos lados del Atlántico, según los avisos...