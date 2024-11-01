Vuelo desviado después de que un pasajero supuestamente apuñalara a dos adolescentes con un tenedor de metal, según las autoridades. (ENG)

Un vuelo de Lufthansa procedente de Chicago con destino a Alemania fue desviado a Boston el sábado después de que un hombre supuestamente apuñalara a dos pasajeros con un tenedor de metal, según informó la Oficina del Fiscal Federal del Distrito de Massachusetts. El ciudadano indio Praneeth Kumar Usiripalli, de 28 años, presuntamente apuñaló a dos pasajeros de 17 años —cuyas identidades no han sido reveladas— con el tenedor, a uno en el hombro y al otro en la cabeza, según un comunicado de prensa de la Oficina del Fiscal Federal.