Vuelo desviado después de que un pasajero supuestamente apuñalara a dos adolescentes con un tenedor de metal, según las autoridades. (ENG)

Un vuelo de Lufthansa procedente de Chicago con destino a Alemania fue desviado a Boston el sábado después de que un hombre supuestamente apuñalara a dos pasajeros con un tenedor de metal, según informó la Oficina del Fiscal Federal del Distrito de Massachusetts. El ciudadano indio Praneeth Kumar Usiripalli, de 28 años, presuntamente apuñaló a dos pasajeros de 17 años —cuyas identidades no han sido reveladas— con el tenedor, a uno en el hombro y al otro en la cabeza, según un comunicado de prensa de la Oficina del Fiscal Federal.
| etiquetas: apuñalamiento , chicago , alemania , lufthansa , praneeth kumar usiripalli
Etihad Airways
Lufthansa
Swiss International Air Lines
Singapore Airlines
Emirates
Air France
Qatar Airways
Garuda Indonesia
Japan Airlines
Air India
Korean Air Airways
Edelweiss Air
Air New Zealand
Cathay Pacific
Air Asia (según rutas)
Turkish Airlines
Austrian Airlines
Brussels Airlines
Finnair
Algunas varían según ruta, pero si, todas esas.
Vivo en LA, fui a Japón en Julio con Singapur Airlines y nos dieron cubiertos de metal.
O al menos que sabes hacer listados de compañías.
un saludo del piloto Leonardo DiCaprio
Yo no he visto nunca tenedores de metal en un avión
Al menos después del 11-S.
Vuelo mucho con muchas compañías distintas y en economy al menos... nanai.
Vienen de USA e iban a Alemania, por lo que seguramente no sería una empresa india, asiática, o tal. Sería una de las "mains", y creo que he volado con todas precisamente porque suelo volar a USA.