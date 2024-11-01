edición general
Vuelco turístico en el Madrid de Almeida: el doble de extranjeros que de españoles, con precios récord en las habitaciones

La capital de España cierra 2025 con menos turistas nacionales y un aumento sostenido de visitantes internacionales, dispuestos a costear el fuerte incremento de precios en sus hoteles, que ya cobran 168,60 euros de media por noche. La evolución hacia la predominancia de viajeros foráneos en Madrid se produce en un contexto de precios al alza, con subidas muy importantes durante los últimos años. La vuelta de la actividad al sector después de la pandemia se ha traducido en la capital una brutal escalada de precios.

#2 pascuaI
Mucha banderita española pero al final los fachitas están conviertiendo Madrid en una ciudad en la que viven latinos y la visitan guiris.
4
#13 mariopg
#2 lo has cuadrao
0
#3 Review
#1 Éstas pateras no son denunciables?
0
uyquefrio #10 uyquefrio
#3 ¿En la tierra de la libertad?
0
Dene #11 Dene
#3 si, mañana te lo revisa 1 de los 2 inspectores que hay en la CAM..
0
#5 El_dinero_no_es_de_nadie
¿Y que tendrá que ver Almeida con eso?
O sólo es para ponerlo en el titular.
Porque en Barcelona pasa lo mismo y Nachete no pone en el Barcelona de Collboni en el titular.
0
#8 Icelandpeople
#5 El alcalde de Madrid no tiene nada que ver con Madrid.

La verdad es que al final tienes razón. :-|
1
almadepato #6 almadepato
Busca el dinero y a los que permiten que solo algunos se forren y sabrás a quien no votar.
0
elTieso #15 elTieso
Hay que esquivar mucho el turismo para seguir viviendo Madrid, y ojo, no es barato. Los que vivimos aquí desde siempre lo hemos dado por imposible, hay distritos enteros que son de guiris, pues para ellos. La calidad de vida, eso sí, ha caído en picado, y eso que nunca fue para tirar cohetes.
0
#12 mariopg
el turismo es un cáncer
0
Narmer #4 Narmer
Madrid se está “ibizando” mientras nuestros dirigentes siguen sacando pecho por el récord de turistas en España.

Que el 12,6% del PIB venga del turismo, sector conocido por sus bajos salarios y peores horarios, es una tragedia para los ciudadanos de este país.
0
#7 Maldito
#4 E inestabilidad ante el contexto internacional o catastrofes. Tenemos frescos eventos cómo los de la pandemia y parece que no se aprendió nada.
0
Narmer #9 Narmer
#7 Poco nos pasa…
1
#14 mikasalo
Madrid, una ciudad para todos, menos para españoles.
0

