Vuelco turístico en el Madrid de Almeida: el doble de extranjeros que de españoles, con precios récord en las habitaciones

La capital de España cierra 2025 con menos turistas nacionales y un aumento sostenido de visitantes internacionales, dispuestos a costear el fuerte incremento de precios en sus hoteles, que ya cobran 168,60 euros de media por noche. La evolución hacia la predominancia de viajeros foráneos en Madrid se produce en un contexto de precios al alza, con subidas muy importantes durante los últimos años. La vuelta de la actividad al sector después de la pandemia se ha traducido en la capital una brutal escalada de precios.