Vox relega a Ortega Smith y lo aparta de la portavocía adjunta del Congreso

Vox relega a Ortega Smith y lo aparta de la portavocía adjunta del Congreso

Es el último superviviente del primer núcleo de Santiago Abascal en Vox pero, desde este lunes, Javier Ortega Smith es diputado raso en el Congreso de los Diputados.

Thornton #6 Thornton
Ortega Smith quejándose del autoritarismo y de la falta de democracia interna en Vox en 3, 2, 1... :-D
2
RoterHahn #5 RoterHahn
Es que no hay que cabrear al lomo plateado.  media
0
Milmariposas #2 Milmariposas
Cómo están las depuraciones en el partido comunista bokxero... xD xD xD
0
tul #1 tul
Hasta nunca ortiga smith
0
devilinside #3 devilinside
Afilando los piolets
0
#7 Suleiman
No es lo suficientemente facha...
0
makinavaja #10 makinavaja
¿Ya no se lleva el facha chulo y engominado esta temporada? :-D :-D :-D :-D
0
reithor #13 reithor
Pox actua contra sus propios inmigrantes, solo lo hace 8 años tarde. Luego no valen llantos cuando no hagan ni el huevo.
0
loborojo #8 loborojo
Empiezan las deportaciones de extranjeros delincuentes no integrados.
0
Daniel_Blake #12 Daniel_Blake
Purgas estalinistas en vox.
0
#4 AlexGuevara
Eso le pasa por izquierdista
0
#11 sliana
quien va a esparcir ahora el covid por los mitins de vox?
0
Estoeslaostia #14 Estoeslaostia
Saca la pipa, Smith!
Saca la pipa!
0
Manuel_A. #9 Manuel_A.
Cualquiera que haga sombra al gran jefe será despedido.
Es decir, cualquiera que no sea mediocre.
0

