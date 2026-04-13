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Vox prepara acciones legales contra Arran por señalar a Cañadas y Rodríguez para practicar «tiro al facha»  

Se trata de mensajes publicados por la organización juvenil en redes sociales a cuenta de una actividad en el marco del Acampallengua que se celebraba este fin de semana. En ella los participantes lanzaban pintura a diversos retratos (como el de Donald Trump); acompañando a un vídeo sobre ello Arran avisaba a estos dos diputados de Vox que «si os acercáis podremos poner en práctica el tiro al facha». «Tiro al facha, Manuela Cañadas, faltas tú»

| etiquetas: tiro al facha , arran , vox
1 1 0 K 25 Fachéame
4 comentarios
1 1 0 K 25 Fachéame
Sinfonico #1 Sinfonico
Animalicos...
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Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues *
Que llorones estos machitos, no?
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Andreham #2 Andreham
Puño de hierro, mandíbula de cristal; lo típico en la españa que madruga llena de cobardes que mandan al servicio a pegar al jornalero que les mira mal.
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gamberro #3 gamberro
si disparar a una diana con las fotos del presidente y del vicepresidente del pais no tuvo repercusion penal,, esto tampoco deberia tenerla.

por supuesto, la misma indignacion q tienen ahora, q la hagan retroactivamente
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menéame