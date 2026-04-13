Vox prepara acciones legales contra Arran por señalar a Cañadas y Rodríguez para practicar «tiro al facha»  

Se trata de mensajes publicados por la organización juvenil en redes sociales a cuenta de una actividad en el marco del Acampallengua que se celebraba este fin de semana. En ella los participantes lanzaban pintura a diversos retratos (como el de Donald Trump); acompañando a un vídeo sobre ello Arran avisaba a estos dos diputados de Vox que «si os acercáis podremos poner en práctica el tiro al facha». «Tiro al facha, Manuela Cañadas, faltas tú»