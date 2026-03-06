edición general
Vox cumple su amenaza y tumba la investidura de Guardiola en segunda votación al unirse a PSOE y Podemos

El partido de Abascal ya advirtió que no apoyaría a la popular porque todavía "no hay acuerdo" entre ambas formaciones para la gobernabilidad de la región.

| etiquetas: extremadura , investidura , vox , pp , maría guardiola
Veelicus #3 Veelicus
El PP ya no sabe ni que hacer, mas arrastrados no pueden ser... en fin, lo que sea con tal de quironear lo publico
#2 Marisadoro
Todo por la pa*a
Priorat #4 Priorat
Ante esto habrían muchas estrategias guapas para el PP que hubiesen podido funcionar si su socio prioritario en todos los sitios (y único) no fuese Vox. El PP ha caído en la misma trampa que Ciudadanos.
#1 Eukherio
A Vox no gobernar le sirve para subir en intención de voto, al PP seguramente le perjudique. O el trato es particularmente generoso o una repetición electoral seguramente le dé todavía más poder a Vox.
