edición general
5 meneos
12 clics

Vox, contra los premios Princesa de Asturias: «Su jurado se deja llevar por consignas políticas»

Sin embargo, la formación considera que «el prestigio internacional de estos galardones se ve empañado cuando se utilizan para reforzar una visión ideológica y política parcial». Como ejemplo, han puesto «la designación del Museo Nacional de Antropología de México para el Princesa de Asturias de la Concordia». Han mencionado al galardonado con el premio de Ciencias Sociales, Douglas Massey, como «otro ejemplo de sesgo político, al tratarse de un experto conocido por su defensa de fronteras abiertas en materia de inmigración».

| etiquetas: premios princesa de asturias , vox , extrema derecha
4 1 1 K 48 actualidad
10 comentarios
4 1 1 K 48 actualidad
rutas #4 rutas *
Para estos subnormales todo es woke menos Cristo, la Legión Cóndor, o un rey putero de los de antes.
3 K 60
fareway #1 fareway
Claro, claro, cuando gobernéis con el PP, la lista de los premiados será: Milei, Jordan B. Peterson y Trump.
2 K 48
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
#1 Jeanine añez y JK Rowling; dudo si Bolsonaro o Verastegui podrían también recibirlo ese mismo año
1 K 29
The_real_deal #6 The_real_deal
#1 y Charlie Kir…. A no, ese no
0 K 8
Supercinexin #2 Supercinexin
Te tienes que reír.
2 K 46
Spirito #5 Spirito
#2 Tenemos que reírnos porque VOX y la Monarquía son lo mismo.

En fin.
1 K 21
Antipalancas21 #7 Antipalancas21
Vox contra todo, menos en recibir sus paguitas.
1 K 29
oceanon3d #8 oceanon3d *
#7 Entraba para eso; si no les gusta España que se vayan a tpc con su amigo Trump ... con un poco de suerte los deporta por "morenitos" a algún país Africano, nos hace un gran favor y de paso regala meses de risas al son de !!! El karma es el karma!!!!
0 K 9
#10 slender_1
Jojojojo más franquistas que Franco.

Franco estaría orgulloso de ellos???
0 K 9
Castigadordepagascalers #9 Castigadordepagascalers
La subnormalidad de la escoria derecharra, día tras día, superándose. Nada nuevo. xD xD :popcorn: :popcorn:
0 K 6

menéame