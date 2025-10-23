Vox, contra los premios Princesa de Asturias: «Su jurado se deja llevar por consignas políticas»

Sin embargo, la formación considera que «el prestigio internacional de estos galardones se ve empañado cuando se utilizan para reforzar una visión ideológica y política parcial». Como ejemplo, han puesto «la designación del Museo Nacional de Antropología de México para el Princesa de Asturias de la Concordia». Han mencionado al galardonado con el premio de Ciencias Sociales, Douglas Massey, como «otro ejemplo de sesgo político, al tratarse de un experto conocido por su defensa de fronteras abiertas en materia de inmigración».