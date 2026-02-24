edición general
Vox amenaza con echar “si hace falta a patadas” al presidente de RTVE

Vox amenaza con echar “si hace falta a patadas” al presidente de RTVE

Después del lanzallamas y la motosierra, con la que el también diputado de la misma formación José María Figaredo consideró hace días más eficaz intervenir en los medios públicos españoles, este martes ha sido un método más pedestre el anunciado a tal fin por Mariscal durante la comparecencia parlamentaria periódica del presidente de la corporación. En su turno de preguntas, el diputado ha advertido a José Pablo López de que “a los españoles no les vacile una vez más”. Y ha afirmado: “Les echaremos si hace falta a patadas”.

Metabarón #1 Metabarón
No pueden echar al Smith, van a echar a este :-D
sotillo #13 sotillo
#1 Hombre no quieren echarle, lo que quieren es forzar un accidente, lo de las cunetas es cuando ya controlen las televisiones
Andreham #9 Andreham
¿Os acordáis cuando era terrible, nauseabundo, una ofrenta a la sagrada democracia, y un descaro digno de un burro sin educación el ir al congreso de los diputados vestido de "chandal" o con el pelo un poco a lo loco?

Pues ahora puede un auténtico hijo de puta fascista gritar que "no vacilen a los españoles" y amenazar con "echar a patadas" a gente, y no pasa ná, o se le ríe la gracia o se le defiende.
#12 pirat
#9 Recuerdo al bono, como presidente de la cámara, oponiéndose a racionalizar la climatización para que sus señorías pudieran llevar honorable chaqueta en verano.
Aprovechando para reprender a los que llevaban manga corta o no corbata... cosas de señoritos.
Anfiarao #8 Anfiarao *
Igual a los que hay que echar a patadas y a hostias es a vox.

Igual...
XtrMnIO #6 XtrMnIO
Cómo les jode que haya un medio que descubra sus mentiras...
#4 Leon_Bocanegra
Normal, en cada comisión que comparece los deja en ridículo a base de ostias. El puto amo!
#7 omega7767
menuda falta de clase.

Eso si, visten de trajes, zapatos y corbata caras
Kantinero #3 Kantinero
Y poner a Iker el extraterrestre, irrelevante
#15 gauargi
El mariscal este no es más tonto porque no puede. No se de dónde sacan a tanto imbecil
#16 lamonjamellada
Sí, se van a poner a trabajar. Claro. Qué será lo siguiente? Madrugar?
Por favor, que nos conocemos todos.
Lamantua #5 Lamantua *
Pero si esos nazis son más de entrar con bombas…La caspa d’Ejpaña.
manc0ntr0 #10 manc0ntr0
Caretas fuera
#11 pirat
Resulta insultantemente cansino que ciertos mierdas hablen en mi nombre, debería estar acotado al menos para "representantes" políticos.
Empezando por ser una falsedad y una asunción de representación no concedida.
#14 pirat *
Están convirtiéndose en habituales las amenazas violentas.
Me parece razón suficiente que justifique la suspensión de empleo y sueldo, compatible con su libertaz de expresión.
