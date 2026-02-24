Vox amenaza con echar “si hace falta a patadas” al presidente de RTVE

Después del lanzallamas y la motosierra, con la que el también diputado de la misma formación José María Figaredo consideró hace días más eficaz intervenir en los medios públicos españoles, este martes ha sido un método más pedestre el anunciado a tal fin por Mariscal durante la comparecencia parlamentaria periódica del presidente de la corporación. En su turno de preguntas, el diputado ha advertido a José Pablo López de que “a los españoles no les vacile una vez más”. Y ha afirmado: “Les echaremos si hace falta a patadas”.