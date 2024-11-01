edición general
Los votantes de MAGA reaccionan ante las políticas de Trump, que empujan a los aficionados al Mundial a cancelar sus viajes a EE. UU., perjudicando al turismo (ENG)

Los Estados Unidos de América son el blanco de una ola de furia que se extiende más allá de la política a otras áreas, como los planes de viaje, el comportamiento de los consumidores y la percepción mundial. Al sugerir que los fondos turísticos apoyan políticas que consideran peligrosas y poco éticas, los críticos están presionando a personas de todo el mundo para que dejen de tomar vacaciones en los Estados Unidos.

Relator #1 Relator
Teniendo en cuenta que a lo mejor vas, te bajan del taxi y con suerte solo te detienen o te cosen a balazos porque “potato”, pues oye, no resulta demasiado atractivo pasarse por los USA, no…
aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro *
Nunca me hubiese imaginado que Steve Urkel era votante de MAGA
luspagnolu #3 luspagnolu
Las cosas como son: me he aficionado a estas páginas , gracias a @Verdaderofalso. Lo que se puede encontrar en ella, casi ná.
azathothruna #4 azathothruna
Tanto premio nobel de la paz/FIFA para que no haya mundial.
Bueno, igual, no soy fan del furbo.
Aun asi, me gusta mas que los deportes gladiatorios de los gringos, que solo ellos juegan.
#6 Pitchford
Es que para ir ahora mismo de vacaciones a EEUU hay que ser muy blanco y bastante facha... o muy tonto..
crob #5 crob
El espectáculo del S XXI ha sustituido al del s XX
por qué ver 22 borderline peleándose por una pelota durante 90 min, cuando podemos ver una multitud de narcisistas y sociópatas peleando entre ellos en tiempo real con impacto real en la geopólitica
Bienvenidos al nuevo show!
