Los Estados Unidos de América son el blanco de una ola de furia que se extiende más allá de la política a otras áreas, como los planes de viaje, el comportamiento de los consumidores y la percepción mundial. Al sugerir que los fondos turísticos apoyan políticas que consideran peligrosas y poco éticas, los críticos están presionando a personas de todo el mundo para que dejen de tomar vacaciones en los Estados Unidos.
| etiquetas: votantes , maga , política , trump , cancelación , viajes , usa , turismo
Bueno, igual, no soy fan del furbo.
Aun asi, me gusta mas que los deportes gladiatorios de los gringos, que solo ellos juegan.
por qué ver 22 borderline peleándose por una pelota durante 90 min, cuando podemos ver una multitud de narcisistas y sociópatas peleando entre ellos en tiempo real con impacto real en la geopólitica
Bienvenidos al nuevo show!