Los votantes de MAGA reaccionan ante las políticas de Trump, que empujan a los aficionados al Mundial a cancelar sus viajes a EE. UU., perjudicando al turismo (ENG)

Los Estados Unidos de América son el blanco de una ola de furia que se extiende más allá de la política a otras áreas, como los planes de viaje, el comportamiento de los consumidores y la percepción mundial. Al sugerir que los fondos turísticos apoyan políticas que consideran peligrosas y poco éticas, los críticos están presionando a personas de todo el mundo para que dejen de tomar vacaciones en los Estados Unidos.