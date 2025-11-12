edición general
3 meneos
106 clics
Un voraz incendio destruye el milenario Templo Yongqing, en China

Un voraz incendio destruye el milenario Templo Yongqing, en China

El edificio, que contenía en su interior grandes obras de arte de la cultura china, se ha destruido por completo y los expertos auguran que no se podrá salvar nada.

| etiquetas: incendio , templo , milenario , yongqing , china
2 1 0 K 23 actualidad
sin comentarios
2 1 0 K 23 actualidad

menéame