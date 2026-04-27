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Von der Leyen enfría las expectativas de Irán: "Es pronto para aliviar las sanciones"

Von der Leyen enfría las expectativas de Irán: "Es pronto para aliviar las sanciones"

Este motivo, según dijo, es el trato que el Gobierno iraní da a su propia población, afirmó la política conservadora, que aseguró que en lo que va de año 27.000 jóvenes iraníes han muerto como parte de la represión del régimen contra las protestas antigubernamentales. "Es la supresión de los derechos humanos y, específicamente, los derechos de las mujeres en Irán y muchos otros temas", subrayó.

| etiquetas: von der leyen , expectativas , irán , sanciones , comisión europea
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28 comentarios
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Comentarios destacados:        
#1 Dav3n *
Vaya telita... Es pronto para retirar las sanciones sobre Irán, basadas en cifras invent, igual que es pronto para ponerlas sobre Usrael.

Ésto es la UE.
25 K 293
#6 soberao
#1 Poner sanciones a Israel no interesa a los europeos... Ésta nos mandaba a Irán o a Ucrania a pegar tiros que no quiere disidentes ni discursos que contradigan su geopolítica sionista.
4 K 60
#11 Dav3n
#6 Cómo lo sabes... Están deseando acabar de liarla con Rusia para venir a recogernos en la mini-van.
3 K 57
tul #7 tul
#1 la ue solo es un forunculo en el culo de los gringos gracias a estos traidores del PP y del PSOE europeos, recordadlo cuando voteis.
4 K 64
MiguelDeUnamano #10 MiguelDeUnamano
#1 El mundo basado en reglas ese. Si tiene sus defensores no va a ser por su decencia y el cumplimiento de las reglas que exige a otros.
1 K 28
#25 Garminger2.0
#1 NO nos confundamos. Esto es la DERECHA en la UE.
1 K 16
#26 Dav3n
#25 Es decir, el 99% de la UE.

Porque el PPSOE europedo va a una, en bloque.
0 K 12
#28 pirat
#25 cobardes pusilánimes hipócritas traidores vendidos sádicos incapaces mazones
0 K 9
#2 kaos_subversivo
De arabia saudi ha dicho algo?
11 K 145
ombresaco #4 ombresaco
#2 Arabia Saudí no tiene capacidad para gestionar los derechos de las mujeres en Irán
1 K 18
#12 Dav3n
#4 Ah, espera, que por eso bombardean Irán y por eso sanciona la UE: por los derechos de las mujeres xD

Claro, si mira que era evidente, de ahí que el primer día asesinaran a más de 100 niñas.

Fue por sus derechos (el derecho a ser asesinadas impunemente por nuestros aliados).

No tenéis vergüenza.
2 K 44
ombresaco #13 ombresaco *
#12 Creo que no te has enterado. Por cierto, en tu mente, ¿en qué "vosotros" estoy?
0 K 11
#16 Dav3n
#13 No sé, igual quién no se ha explicado bien eres tú...

Porque si era un trolleo te falta alguna carita para que se entienda correctamente.
2 K 14
ombresaco #21 ombresaco *
#16
- Sancionamos a Irán entre otras cosas, porque discrimina a las mujeres de Irán
+ ¿y por qué no a Arabia?
- Porque no discriminan a las mujeres de Irán

Sigues sin responder en qué "vosotros" estoy según tú

No es ni troleo, no sé cómo llamarlo.
0 K 11
#22 Dav3n
#21 Lo dicho, vigila, de momento te ha votado positivo un bot sionista xD xD xD
2 K 35
ombresaco #23 ombresaco
#22 pues sí que es preocupante, si uno me entiende mal, la culpa puede ser de otro, pero cuando se repite...
1 K 23
#24 Dav3n *
#23 Exacto...

Es que puede ser una broma pero por aquí hay elementos que dirían eso en serio.

En tu mano queda el precisarlo.
0 K 12
Io76 #15 Io76
#4 Esa es buena xD xD xD xD
0 K 8
Iruñakis #3 Iruñakis
Qué vergüenza de UE tenemos, son una puta parodia.
8 K 105
#8 pascuaI
¿27.000 muertos? Cuidado no le lleve la contraria a su jefe Trump, que este ya dijo que eran 45.000. Bueno, tal vez hoy sean ya 80.000.
2 K 38
#14 Dav3n
#8 No no, 27K jóvenes.

Ella no da la supuesta cifra total invent sino la cifra invent de jóvenes muertos, por aquello de que resulte más creíble y dramático para los europedos de bien.
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#17 pascuaI
#14 Bueno, es que todos los que protestan contra el gobierno son jóvenes y guapos. Los viejos, feos y tontos son los que están con los ayatolás :troll:
1 K 20
frankiegth #5 frankiegth *
Empieza a ser urgente sacar con el voto europeo de su poltrona a esta "caballo de Troya" alineada con intereses que no pertenecen a Europa.
2 K 35
#9 Dav3n
#5 No te engañes, ésto no tiene arreglo porque igual que metieron a esta tiparraca meterán a su sucesor.

Es que no se conforma con decir que las ponen porque Irán caca sino que coge las cifras invent de Trump y las moldea según sus intereses para poder justificar sanciones sobre un país que ha sido agredido.

Es que incluso las protestas a las que alude fueron montadas por Usrael y se sabe por boca del propio Trump.
1 K 32
karaskos #19 karaskos *
Pústula Von der Mierden en su esencia.

El olor a vaselina, huevos podridos y semen en tu despacho se huele hasta desde aquí, bruja inmunda.
2 K 27
#20 Dav3n
#19 Es seguro que tiene un caldero en su despacho xD
0 K 12
pitercio #27 pitercio
Frauden Lying es cabeza relevante del equipo cobra, del tráfico de armas.
0 K 15
Io76 #18 Io76
A los alemanes les prometieron que derrotarian a los rusos y podrían hacerse con sus recursos y tragaron y ahora lo mismo con Irán.
0 K 8

menéame