Von der Leyen enfría las expectativas de Irán: "Es pronto para aliviar las sanciones"

Este motivo, según dijo, es el trato que el Gobierno iraní da a su propia población, afirmó la política conservadora, que aseguró que en lo que va de año 27.000 jóvenes iraníes han muerto como parte de la represión del régimen contra las protestas antigubernamentales. "Es la supresión de los derechos humanos y, específicamente, los derechos de las mujeres en Irán y muchos otros temas", subrayó.