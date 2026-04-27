Von der Leyen enfría las expectativas de Irán: "Es pronto para aliviar las sanciones"

Este motivo, según dijo, es el trato que el Gobierno iraní da a su propia población, afirmó la política conservadora, que aseguró que en lo que va de año 27.000 jóvenes iraníes han muerto como parte de la represión del régimen contra las protestas antigubernamentales. "Es la supresión de los derechos humanos y, específicamente, los derechos de las mujeres en Irán y muchos otros temas", subrayó.
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Ésto es la UE.
Porque el PPSOE europedo va a una, en bloque.
Claro, si mira que era evidente, de ahí que el primer día asesinaran a más de 100 niñas.
Fue por sus derechos (el derecho a ser asesinadas impunemente por nuestros aliados).
No tenéis vergüenza.
Porque si era un trolleo te falta alguna carita para que se entienda correctamente.
- Sancionamos a Irán entre otras cosas, porque discrimina a las mujeres de Irán
+ ¿y por qué no a Arabia?
- Porque no discriminan a las mujeres de Irán
Sigues sin responder en qué "vosotros" estoy según tú
No es ni troleo, no sé cómo llamarlo.
Es que puede ser una broma pero por aquí hay elementos que dirían eso en serio.
En tu mano queda el precisarlo.
Ella no da la supuesta cifra total invent sino la cifra invent de jóvenes muertos, por aquello de que resulte más creíble y dramático para los europedos de bien.
Es que no se conforma con decir que las ponen porque Irán caca sino que coge las cifras invent de Trump y las moldea según sus intereses para poder justificar sanciones sobre un país que ha sido agredido.
Es que incluso las protestas a las que alude fueron montadas por Usrael y se sabe por boca del propio Trump.
El olor a vaselina, huevos podridos y semen en tu despacho se huele hasta desde aquí, bruja inmunda.