Volkswagen, BMW y Mercedes desaparecerán, y los chinos se quedarán sus fábricas en Europa

Las fábricas de coches en Europa seguirán funcionando, pero en el futuro producirán modelos chinos. Toyota, Hyundai, BYD y otras firmas chinas como Geely sobrevivirán. Según Tavares, los fabricantes europeos, incluidos los alemanes y Tesla, desaparecerán como marcas, aunque los empleos podrían mantenerse, ya que los nuevos dueños seguirán necesitando fábricas y trabajadores. Tavares considera que Europa ha entregado su mercado a las marcas chinas en bandeja de plata.

Por poner en contexto, este señor es el que ha hundido a Stellantis y se fue con un bono de 23 millones por hacerlo.
Obvio.
Stellantis va detrás
Mientras no haya nada en un contrato no es real... voto spam porque no me decidia entre la opcion de bulo
Lo siento, pero no me puedo creer algo asi del que fue jefe de Stellantis.

Esos si que han trabajado para cargarse la industria europea/americana. Ahora todo es un peugeot con otra cara, y si hay algo interesante, se lo cargan (Alfa Romeo Stelvio + Giulia). El Chrysler 300C casi 20 años sin casi renovarse, igual con los dodge challenger y charger... Lancia? un modelo en un pais y ya.

Y estas 3 marcas alemanas muy mal tienen que hacerlo para desaparecer como dice este tipo.
