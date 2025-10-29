Volkswagen, BMW y Mercedes desaparecerán, y los chinos se quedarán sus fábricas en Europa

Las fábricas de coches en Europa seguirán funcionando, pero en el futuro producirán modelos chinos. Toyota, Hyundai, BYD y otras firmas chinas como Geely sobrevivirán. Según Tavares, los fabricantes europeos, incluidos los alemanes y Tesla, desaparecerán como marcas, aunque los empleos podrían mantenerse, ya que los nuevos dueños seguirán necesitando fábricas y trabajadores. Tavares considera que Europa ha entregado su mercado a las marcas chinas en bandeja de plata.