Volkswagen, BMW y Mercedes desaparecerán, y los chinos se quedarán sus fábricas en Europa

Las fábricas de coches en Europa seguirán funcionando, pero en el futuro producirán modelos chinos. Toyota, Hyundai, BYD y otras firmas chinas como Geely sobrevivirán. Según Tavares, los fabricantes europeos, incluidos los alemanes y Tesla, desaparecerán como marcas, aunque los empleos podrían mantenerse, ya que los nuevos dueños seguirán necesitando fábricas y trabajadores. Tavares considera que Europa ha entregado su mercado a las marcas chinas en bandeja de plata.
Stellantis va detrás
Esos si que han trabajado para cargarse la industria europea/americana. Ahora todo es un peugeot con otra cara, y si hay algo interesante, se lo cargan (Alfa Romeo Stelvio + Giulia). El Chrysler 300C casi 20 años sin casi renovarse, igual con los dodge challenger y charger... Lancia? un modelo en un pais y ya.
Y estas 3 marcas alemanas muy mal tienen que hacerlo para desaparecer como dice este tipo.