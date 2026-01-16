edición general
Volar en primera clase genera cinco veces más CO2 por pasajero que hacerlo en clase turista

Un análisis realizado para Greenpeace revela que, aunque los vuelos en primera clase y clase business solo suponen el 14% del total, son responsables de un 36% de todas las emisiones. Si se incluye la clase económica premium, el porcentaje roza el 44%. La aviación está ampliamente subvencionada y disfruta de enormes ventajas fiscales. No se aplica ningún impuesto sobre el combustible ni IVA en los vuelos transfronterizos. Unos impuestos sobre los billetes de clases superiores podrían generar unos 3000 millones de euros de ingresos públicos.

#1 Pitchford
Esto de los impuestos a la aviación es como lo de los paraísos fiscales..
0 K 16
#3 Daniel2000
"No se aplica ningún impuesto sobre el combustible ni IVA en los vuelos transfronterizos."

La ley del IVA ... da igual que vueles en turista, en primera clase o en jet privado. No se aplica IVA.
0 K 14
Enésimo_strike #5 Enésimo_strike
Yo siempre hago los viajes en primera

-pues te saldrá carísimo

Ya ves, ya he quemado tres motores
0 K 11
#2 sliana
Cuantos menos serán a repartir, más caro sale. Quién lo iba a pensar.
0 K 7
RamonMercader #4 RamonMercader
realmente sería mas, ya que los vuelos "bussines" son los que han pagado la infrastrucutra que permite que se viaje en turista. Sin los primeros no existirían los segundos.
0 K 7

