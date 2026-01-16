Volar en primera clase genera cinco veces más CO2 por pasajero que hacerlo en clase turista

Un análisis realizado para Greenpeace revela que, aunque los vuelos en primera clase y clase business solo suponen el 14% del total, son responsables de un 36% de todas las emisiones. Si se incluye la clase económica premium, el porcentaje roza el 44%. La aviación está ampliamente subvencionada y disfruta de enormes ventajas fiscales. No se aplica ningún impuesto sobre el combustible ni IVA en los vuelos transfronterizos. Unos impuestos sobre los billetes de clases superiores podrían generar unos 3000 millones de euros de ingresos públicos.