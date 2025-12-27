edición general
Vivir en prisión acusado de matar a un niño: intentan linchar a Juan David, el presunto asesino de Lucas

La defensa del principal acusado del crimen del niño de Garrucha teme por su vida y solicita a El Acebuche el traslado a un módulo de seguridad

Macnulti_reencarnado #1 Macnulti_reencarnado
Excelente noticia.
robustiano #9 robustiano
#5 O fan del Goku... :shit:
Andreham #2 Andreham
Gracias por traer la noticia, es una buena forma de empezar el día.
antesdarle #8 antesdarle
#7 no he dicho que nadie tenga el derecho a linchar a nadie, digo que no es lo mismo estar en prisión por trapichear con droga que por ser un asesino de niños, lo segundo claramente sube la tasa de mortalidad, así es la vida
Josecoj #6 Josecoj
Aunque el titular me alegra la noticia es muro de pago
#3 Tailgunner
Claro porque el resto fe reclusos son unas bellísimas personas, no? Lo que no se dan cuenta es que si están en la cárcel es porque son tan escoria como él...
antesdarle #4 antesdarle
#3 hay niveles de escoria, puedes estar en prisión por trapichear con droga o por asesinar a un niño, lo segundo claramente es mucho peor
Narmer #5 Narmer
#4 O por ser titiritero. Eso sí que es gente de la peor calaña y hay que andarse con ojo.
#7 Tailgunner *
#4 entonces el resto que somos normales podríamos apalear al que trapichea con droga por ser más escoria que nosotros, entiendo... habría que ir viendo el historial de los que personajes quisieron apalear al menda, a ver si eran todos sólo trapicheadores de drogas...
