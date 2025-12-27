·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8713
clics
Menos 2 horas en un hospital de Estados Unidos: 41.297 dólares
5825
clics
La DGT retira la homologación a 4 balizas, estrenando un nuevo listado de modelos "sin vigencia" ¿Qué pasa si los has comprado?
4033
clics
Invitamos a un hombre por navidad y se quedó por 45 años [eng]
3030
clics
Villamanín asume un error de 4 millones en el Gordo de Navidad y pide una 'quita' entre los ganadores para evitar denuncias
3769
clics
El rey Mortadelo
más votadas
659
Defensa exige disculpas a Feijóo y Mazón por "faltar a la verdad" sobre la labor de la UME en la DANA
640
Los whatsapps que envió a Feijóo confirman que Mazón mintió en el Congreso sobre la hora en que supo que había fallecidos por la dana
538
Sin noticias de la UCO de Balas: seis meses y aún no hay informe del novio de Ayuso
506
Llegan a España tomates de Marruecos en los que se encontró un nivel alto de cadmio, sin que se impidiera su entrada
361
Las dos falsedades flagrantes descubiertas en el caso Begoña: una de la Audiencia de Madrid y otra del juez instructor
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
49
clics
Vivir en prisión acusado de matar a un niño: intentan linchar a Juan David, el presunto asesino de Lucas
La defensa del principal acusado del crimen del niño de Garrucha teme por su vida y solicita a El Acebuche el traslado a un módulo de seguridad
|
etiquetas
:
asesino
,
de
,
niños
4
1
1
K
34
actualidad
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
1
K
34
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Macnulti_reencarnado
Excelente noticia.
2
K
20
#9
robustiano
#5
O fan del Goku...
0
K
16
#2
Andreham
Gracias por traer la noticia, es una buena forma de empezar el día.
1
K
14
#8
antesdarle
#7
no he dicho que nadie tenga el derecho a linchar a nadie, digo que no es lo mismo estar en prisión por trapichear con droga que por ser un asesino de niños, lo segundo claramente sube la tasa de mortalidad, así es la vida
0
K
10
#6
Josecoj
Aunque el titular me alegra la noticia es muro de pago
0
K
8
#3
Tailgunner
Claro porque el resto fe reclusos son unas bellísimas personas, no? Lo que no se dan cuenta es que si están en la cárcel es porque son tan escoria como él...
0
K
7
#4
antesdarle
#3
hay niveles de escoria, puedes estar en prisión por trapichear con droga o por asesinar a un niño, lo segundo claramente es mucho peor
0
K
10
#5
Narmer
#4
O por ser titiritero. Eso sí que es gente de la peor calaña y hay que andarse con ojo.
0
K
7
#7
Tailgunner
*
#4
entonces el resto que somos normales podríamos apalear al que trapichea con droga por ser más escoria que nosotros, entiendo... habría que ir viendo el historial de los que personajes quisieron apalear al menda, a ver si eran todos sólo trapicheadores de drogas...
0
K
7
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente