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Vivir con los padres, compartir piso o irse al interior: los jóvenes valencianos, obligados a buscar fórmulas para sortear el drama de la vivienda

Vivir con los padres, compartir piso o irse al interior: los jóvenes valencianos, obligados a buscar fórmulas para sortear el drama de la vivienda

El 87 % de los jóvenes comparte vivienda en España con el objetivo de reducir gastos, según los datos del Consejo General de la Juventud en España. No es para menos, en la ciudad de València, el 93 % de los alquileres disponibles supera los 1.000 euros mensuales en portales inmobiliarios.

| etiquetas: vivienda , valencia
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11 comentarios
6 1 0 K 92 actualidad
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue *
Esto es lo que los elegidos de dios se ríen de nosotros y llaman genocidio cultural x.com/EniorJimenez/status/2031304197157556398  media
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Arkhan #2 Arkhan
Que se den de baja el Netflix.
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#3 snubbe
#2 si con eso fuera suficiente...
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Arkhan #4 Arkhan
#3 No sé, es lo que dicen las grandes élites que su fortuna les viene por herencia, que trabajando duro y no gastando en tonterías basta para comprarse un piso.
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capitan__nemo #8 capitan__nemo *
Vivir con los padres como en el anuncio de ikea
La convivencia no tiene porque ser un horror
m.youtube.com/watch?v=f8W-FGxoGNU
m.youtube.com/watch?v=zypDv_U50jY
(Debe haber otros 2 de la campaña)

El anuncio de "tarde" de royal bliss de the coca cola company (envenenando con bebidas ultraazucaradas desde 1892 )
m.youtube.com/watch?v=0AF9N74u0Qs

El plan de decrecimiento desigual de las elites
www.meneame.net/story/espana-pais-europeo-mas-porcentaje-recien-nacido  media
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reithor #5 reithor
Es muy fácil. So ko se aplica la ley de vivienda, que vonten a quien promete aplicarla. Si se aplica y lo funciona, que voten a quienes quieran una ley más exigente con el cumplimiento del artículo 47.
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Arkhan #6 Arkhan
#5 Están demasiado ocupados votando contra enemigos imaginarios y a quien gobierna contra ellos como para votar a quién les beneficiaría.
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Macnulti_reencarnado #9 Macnulti_reencarnado
A disfrutar lo votado.
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kastanedowski #7 kastanedowski
Dato:

A nivel de hogares alrededor del 15,5% de los hogares en España disponen de una segunda residencia (datos del INE de la Encuesta de Características Esenciales de la Población y Viviendas, citados en informes de 2023 )


El problema es la desigualdad... falta de control del gobierno. Sin plan alguno...
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tsumy #11 tsumy *
És aquí donde se suelta la tontada de a gaudir lo votat, como si la vivienda en el País Valencià fuese un problema que ha aparecido de repente con Mazón y no una continuación de la gestión anterior autonómica al respecto?

O en todo el estado menos el rural si eso?
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#10 jaramero
Falso, no se comparte para reducir gastos.

Se comparte porque un sueldo no da para pagar un alquiler. O sea, se comparte para poder pagar un techo.

Ningún alquiler debería superar por ley el 30% del salario del inquilino.
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menéame