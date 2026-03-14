Vivir con los padres, compartir piso o irse al interior: los jóvenes valencianos, obligados a buscar fórmulas para sortear el drama de la vivienda

El 87 % de los jóvenes comparte vivienda en España con el objetivo de reducir gastos, según los datos del Consejo General de la Juventud en España. No es para menos, en la ciudad de València, el 93 % de los alquileres disponibles supera los 1.000 euros mensuales en portales inmobiliarios.
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La convivencia no tiene porque ser un horror
m.youtube.com/watch?v=f8W-FGxoGNU
m.youtube.com/watch?v=zypDv_U50jY
(Debe haber otros 2 de la campaña)
El anuncio de "tarde" de royal bliss de the coca cola company (envenenando con bebidas ultraazucaradas desde 1892 )
m.youtube.com/watch?v=0AF9N74u0Qs
El plan de decrecimiento desigual de las elites
www.meneame.net/story/espana-pais-europeo-mas-porcentaje-recien-nacido
A nivel de hogares alrededor del 15,5% de los hogares en España disponen de una segunda residencia (datos del INE de la Encuesta de Características Esenciales de la Población y Viviendas, citados en informes de 2023 )
El problema es la desigualdad... falta de control del gobierno. Sin plan alguno...
O en todo el estado menos el rural si eso?
Se comparte porque un sueldo no da para pagar un alquiler. O sea, se comparte para poder pagar un techo.
Ningún alquiler debería superar por ley el 30% del salario del inquilino.