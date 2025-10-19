edición general
La vivienda fuerza al ayuno: una de cada tres familias renuncia a la carne y el pescado para poder pagar el alquiler o la hipoteca

El 31% de hogares hipotecados y el 51% en alquiler tienen carencias materiales que van desde retrasos en pagos hasta problemas para comer pollo.

#1 Jodere
No corren buenos tiempos para los trabajadores, los únicos que se forran y no tienen problemas son los empresarios y los políticos.
