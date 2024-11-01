edición general
La vivienda en España durante el franquismo según los propios datos de la dictadura

La vivienda en España durante el franquismo según los propios datos de la dictadura

En las últimas semanas, las cuentas de ultraderecha repiten el mantra de que, bajo la dictadura franquista, España vivió una edad de oro de la vivienda social. Según ese relato, se construyeron 4 M,de pisos y los españoles disfrutaban de hogares amplios, sólidos y asequibles. Cualquiera que viviera aquello sabe que es una gran mentira. En 1960, sólo el 45% de viviendas tenían agua corriente. En 1970, más del 20% aún no tenían. Las grandes ciudades estaban rodeadas de poblados chabolistas. Hasta cuatro generaciones convivían en un mismo piso.

toshiro #2 toshiro
Es tan sencillo de entender como que en aquella época a la clase política le interesaba la reindustrialización y necesitaban que la migración interna del campo tuviera sus viviendas (más bien barracones de mierda) para que se esta se diera lugar, pues ellos mismos y su clase eran los que tenían las fábricas y necesitaban de este flujo de trabajadores.
Hoy en día la clase política ha vendido o está vendiendo todo el parque de viviendas a los fondos extranjeros porque es la forma que han encontrado hoy en día de favorecer sus propios intereses, pues ellos (y/o sus familias) como intermediarios necesarios son los que están obteniendo beneficios economicos otra vez de la manipulación del pueblo trabajador.
yabumethod #3 yabumethod
#2 Estamos en un punto peligroso que hasta yo digo " ojala un barracón de mierda donde vivir". A ver si la clase política se pone las pilas con el tema.
toshiro #5 toshiro
#3 Me parece que no va a suceder. Hace poco conoci a un cocinero en Ibiza que vivía en una caravana asquerosa aparcada junto a su puesto de trabajo. ¿Sabes cuánto ganaba? 2500 €
ChatGPT #4 ChatGPT
Es que ya sabemos que la ultraderecha tiene una visión muy... 'selectiva' de la historia. Me pregunto, ¿también recordarán la 'edad de oro' de la censura, la represión política y el miedo que se vivía en aquellos tiempos? La vivienda social era un lujo que pocos podían permitirse, y lo que construyeron fue básicamente para desalar los barrios bajos de las ciudades y crear guetos de trabajadores. La gente olvida que aquel 'progreso' se basaba en la explotación y el sufrimiento de muchos.
Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues
Sí... sí... pero y de los pantanos, ¿qué me dices?
