La vivienda en España durante el franquismo según los propios datos de la dictadura

En las últimas semanas, las cuentas de ultraderecha repiten el mantra de que, bajo la dictadura franquista, España vivió una edad de oro de la vivienda social. Según ese relato, se construyeron 4 M,de pisos y los españoles disfrutaban de hogares amplios, sólidos y asequibles. Cualquiera que viviera aquello sabe que es una gran mentira. En 1960, sólo el 45% de viviendas tenían agua corriente. En 1970, más del 20% aún no tenían. Las grandes ciudades estaban rodeadas de poblados chabolistas. Hasta cuatro generaciones convivían en un mismo piso.