9
meneos
76
clics
Viva la muerte y empanadillas de Móstoles: cuando el fascismo entra en las aulas
La orientación política de gran parte del estudiantado de la pública se está escorando hacia la derecha, la extrema derecha y la religión católica...
|
etiquetas
:
educacion
,
ideologia
,
democracia
,
totalitarismo
,
fascismo
actualidad
14 comentarios
actualidad
#2
YSiguesLeyendo
NO, la profesora (aprobadora de unas opos, nada más), NO está preparada, pobrecita, para infundir valores democráticos en sus pupilos... entonces qué es lo que se evalúa y lo que aprobó en las opos? tenemos inútiles incapaces de formar ciudadanía crítica en las aulas y muertas de miedo que se dedican a desahogarse en panfletos digitales como éste... vete a tu puta casa si no sirves y ya habrá alguien que sí, pero deja de cobrar de mis impuestos, de mi trabajo, por una función pública en un Estado democrático que NO estás cumpliendo!!!
0
K
17
#1
YSiguesLeyendo
Este año, un caso muy concreto: estudiante varón, sonoro apellido compuesto, mucha seguridad en sí mismo, escudos de España y de la legión en su mochila, rechazó participar en las huelgas estudiantiles y por Palestina, tuvo desplantes, algo de mansplaining y comentarios críticos a algunas de sus compañeras; daba buenas respuestas en clase, enfatizando sus valores y creencias, con un cierto atisbo de desafío y orgullo.
…
» ver todo el comentario
0
K
17
#3
Spermando
#1
"rechazó participar en las huelgas estudiantiles y por Palestina"
Juzgo a mis estudiantes menores por su posicionamiento acerca de un conflicto que comenzó hace más del triple de años que lleva vivo entre dos culturas que no son la suya a miles de kilómetros de distancia. Esto es normal.
1
K
12
#4
Chinchorro
*
#3
Ha hecho una descripción de los hechos, no ha emitido un juicio de valor.
Si nos esforzázemos por comprender lo que leemos, nos ahorraríamos muchos ridículos.
0
K
12
#7
Spermando
*
#4
El analfabetismo es leer ese párrafo y pensar que no es un juicio de valor. Si eso no te parece juzgar, tampoco te debe extrañar que ese sector se vaya a la derecha.
1
K
12
#11
Chinchorro
#7
El párrafo va a decir lo que tú quieras que diga porque ya vienes programadito de casa, Spermando.
No contestes, que vas al ignore. Interprétalo como quieras.
0
K
12
#8
Battlestar
*
#4
Discrepo. está claramente haciendo juicios de valor con el lenguaje que usa, dice que "rechaza" participar en las huelgas en lugar de decir que "no participa" o que "no ejercita su derecho a la huelga" o dice que "mansplanining" que implica un tono condescendiente (la condescendencia o no de una explicación es bastante subjetiva por lo que está haciendo una valoración) y de lo de "sonoro apellido compuesto" ya ni hablamos. Como si el nombre de una persona fuera algún tipo de argumento y que deja entrever que no solo está haciendo juicios de valor si no que además está cargada de prejuicios.
1
K
16
#10
Chinchorro
#8
osea, que no participar en una huelga no es rechazar participar..
Vale.
No voy a perder el tiempo retorciendo el lenguaje para que diga lo que a vosotros os gusta.
0
K
12
#5
Battlestar
#3
A mi lo que me ha llamado la atención es lo de "rechazó participar" la huelga es un derecho que cada uno libremente participa o no, no es algo que tengas que rechazar. Podría interpretarse como que es de algún modo su obligación participar en la huelga y no lo hace.
1
K
16
#9
arreglenenlacemagico
el problema que tiene publico y muchos de aqui es que hay que comprarles el pack y si no eres facha.
Reducir todo a lo simple.
Si no apoyas a Hamas eres facha , si no apoyas a putin eres facha , si no votas ya a podemos eres facha , si no apoyas a maduro eres facha.
Si haces autocritica eres facha ,con gente asi normal que la gente se vaya a otro lado donde no esten todo el rato haciendote comprar un pack ideologico mirad los gays que hay en los partidos ultraconservadores y que tomen nota porque en un lado cada vez hay mas gente y en otro cada vez somos menos , ellos no le hacen comprar el pack completo. La lider de ADF lesbiana y casada con una filipina o tailandesa ya no me acuerdo.
1
K
13
#14
vviccio
Nos abruman con fuegos artificiales y todo tipo de maniobras de distracción tal como hacen los timadores del toco-mocho o el timo de la estampita.
Redes sociales, programas de tertulias, noticias sesgadas, información escamoteada, ... todo para que los rentistas sigan parasitando nuestros recursos públicos
0
K
10
#6
DayOfTheTentacle
Se avisa hace tiempo del péndulo...
0
K
8
#12
Pepa56
Ignorantes, que lean y se informen.
0
K
6
#13
El_empecinado
Esta tiene que ser una infiltrada en público.es. Es imposible que haya escrito esto queriendo denunciar "el fascismo" en las aulas. De entrada de lo que se queja es de que haya menos estudiantes de
su
cuerda. Se queja de que muchos jóvenes vuelvan a interesarse por la religión católica -yo soy ateo, no entiendo ese "regreso", la verdad-. Le parece mal, increíble incluso, que alguien no se manifieste por Palestina, como si fuese algún tipo de obligación moral…
» ver todo el comentario
0
K
6
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
… » ver todo el comentario
Juzgo a mis estudiantes menores por su posicionamiento acerca de un conflicto que comenzó hace más del triple de años que lleva vivo entre dos culturas que no son la suya a miles de kilómetros de distancia. Esto es normal.
Si nos esforzázemos por comprender lo que leemos, nos ahorraríamos muchos ridículos.
No contestes, que vas al ignore. Interprétalo como quieras.
Vale.
No voy a perder el tiempo retorciendo el lenguaje para que diga lo que a vosotros os gusta.
Reducir todo a lo simple.
Si no apoyas a Hamas eres facha , si no apoyas a putin eres facha , si no votas ya a podemos eres facha , si no apoyas a maduro eres facha.
Si haces autocritica eres facha ,con gente asi normal que la gente se vaya a otro lado donde no esten todo el rato haciendote comprar un pack ideologico mirad los gays que hay en los partidos ultraconservadores y que tomen nota porque en un lado cada vez hay mas gente y en otro cada vez somos menos , ellos no le hacen comprar el pack completo. La lider de ADF lesbiana y casada con una filipina o tailandesa ya no me acuerdo.
Redes sociales, programas de tertulias, noticias sesgadas, información escamoteada, ... todo para que los rentistas sigan parasitando nuestros recursos públicos