11
meneos
37
clics
Vito Quiles se ve obligado a suspender su acto en Pamplona
Delegación del Gobierno desmiente los problemas de seguridad alegados por el agitador ultra / Colectivos antifascistas se concentran en el campus en su repulsa
|
etiquetas
:
vito quiles
,
obligado
,
suspender
,
acto
,
pamplona
9
2
0
K
112
actualidad
17 comentarios
9
2
0
K
112
actualidad
#2
laruladelnorte
*
El propio pseudoperiodista ha confirmado la suspensión del acto en la red social X, donde ha asegurado que la Policía Nacional le había comunicado que “no puede garantizar la seguridad” del encuentro previsto en el exterior de la Facultad de Comunicación. En su mensaje, el activista ha denunciado lo que considera una “amenaza de proetarras y abertzales desplazados del País Vasco a Navarra” y ha informado de que “la Policía ha interceptado a esta hora 16 cuchillos y navajas en un registro
…
» ver todo el comentario
3
K
45
#6
Sandman
*
#2
¿Y a quién crees que van a creer los lumbreras de sus seguidores, a un español de pro que lucha por la verdad, o una delegación del gobierno liderada por comunistas etarras comefetos? A este le da igual la verdad mientras le siga llegando el dinero a la cuenta, que estaría bien ver de dónde viene.
2
K
29
#15
QRK
#6
Está más que documentado que edatv se nutre principalmente de subvenciones de dinero público.
En partidas presupuestarias de menos de 50k, evitando el límite legal de adjudicación para que estas puedan ser otorgadas a dedo.
Y luego, con dos cojones, se ponen a berrear en redes que el dinero que se le da a Broncano debería ir a hospitales.
La derechita en su estado puro.
1
K
19
#14
pepel
#2
El único desplazado era el.
0
K
20
#3
Bolgo
Si no queréis leer el cuerpo de la noticia os la resumo brevemente:subnormal subnormal hazme casito
1
K
23
#5
soberao
De la noticia:
" La Universidad de Navarra ha decidido suspender su actividad presencial a partir de las 15:00 horas “por motivos de seguridad”, ante la previsión de “afluencia de grupos ajenos a la Universidad e incidentes violentos”. "
Se suspenden las clases por el circo de este pseudoperiodista y sus amigos neonazis y ni le imputan ni pasa nada. Si los que obligan a suspender las clases fueran gente de izquierda ahora estarían con cita en la Audiencia Nacional por "terroristas".
1
K
23
#1
pepel
Relacionada:
www.meneame.net/story/universidad-navarra-suspende-clases-motivos-segu
0
K
20
#7
Milmariposas
Pequeño Nicolas 2.0, perdón, es 0.0.
0
K
14
#8
Marisadoro
Sus afirmaciones han sido desmentidas por la Delegación del Gobierno
Y qué haya que gastar tiempo y recursos con este tipo...
0
K
13
#17
Mltfrtk
Si lo enganchan los navarros lo hacen papilla. Gora herria antifaxista!!!
0
K
10
#10
Esku
Bien me parece. Lo poco que he visto de el es que es un tontopollas.
0
K
10
#4
Leon_Bocanegra
Jajajajaja que viene la ETA, huyamos ,amigos fascistas! Ajajajajajjaaj panda de subnormales
0
K
9
#9
fremen11
*
Problemas de seguridad?? Pero éste no se había agenciado a unos fascistas ciclados como guardaespaldas?? Pos vaya unos mierdas.....
0
K
8
#11
Kylian_M.
Marlaska a la órdenes del podemismo. Amenazando las libertades de los que no piensan como ellos. Qué poco les queda en el convento, menos mal...
3
K
-17
#12
Mltfrtk
#11
Cuenta falsa ultraderechista octubre 2025.
0
K
10
#13
Leon_Bocanegra
#11
córtate un poco anda, no es necesario que digas tantas gilipolleces en un solo comentario.
Y ve haciendo ya el perfil de Jude. B que se te acaba la plantilla
0
K
9
#16
johel
*
#11
Libertad implica asumir las consecuencias de tus actos, tu lo que pides es impunidad.
Ah, te dejo un ataque preventivo;
0
K
11
Ver toda la conversación (
17
comentarios)
