7
meneos
88
clics
VÍDEO | La televisión pública alemana se pregunta qué puede aprender de España: señalan las claves del éxito
La cadena alemana destaca que España supera a Alemania en reducción de déficit y crece diez veces más en 2024 ...
|
alemania
6
1
0
K
77
actualidad
12 comentarios
#8
Meneador_Compulsivo
*
Las claves del éxito:
⦁ España, avergonzada ante Europa: líderes en pobreza infantil y a la cola en pobreza general mientras la clase política presume de crecimiento económico
⦁ Cáritas alerta del auge de la pobreza: "España vive un proceso inédito de fragmentación social"
…
» ver todo el comentario
2
K
37
#10
ipto
#8
Añadiría que, España va como un cohete...
0
K
6
#2
YSiguesLeyendo
tener sueldo medio de una tercera o una cuarta parte que Alemania. que implante esa medida, veras tú qué bien! jajá
5
K
33
#1
devilinside
Coño, cómo cambian las cosas. Ahora lecciones de los PIGS
1
K
32
#5
poxemita
Pedir fondos europeos, esa es una parte importante.
1
K
31
#7
ur_quan_master
#5
No pegarse tiros en el pie es otra.
1
K
23
#9
Marisadoro
#7
También se le dice "un Froilán".
0
K
17
#6
AlexGuevara
No declararle la guerra al vecino que te vende energía barata ayuda bastante
1
K
17
#12
jonolulu
*
#_2
Precisamente el SMI y los sueldos en general han subido notablemente en este ciclo... Ese argumento se cae
PD: Iba para RL ignorante del ignore of
#_2
0
K
12
#3
Iori
Podrían empezar por ampliar horarios comerciales. Que puta verguenza que un Zara abra sólo de 12 a 18h... como coño quiere ganar dinero así?
0
K
7
#11
Tiranoc
Servir copas y dar las gracias
0
K
7
#4
pedromoralesnn_62a8fccf7
A las órdenes de Von Der Leyen
0
K
6
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
⦁ España, avergonzada ante Europa: líderes en pobreza infantil y a la cola en pobreza general mientras la clase política presume de crecimiento económico
⦁ Cáritas alerta del auge de la pobreza: "España vive un proceso inédito de fragmentación social" … » ver todo el comentario
PD: Iba para RL ignorante del ignore de #_2