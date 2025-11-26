edición general
VÍDEO | La televisión pública alemana se pregunta qué puede aprender de España: señalan las claves del éxito

VÍDEO | La televisión pública alemana se pregunta qué puede aprender de España: señalan las claves del éxito

La cadena alemana destaca que España supera a Alemania en reducción de déficit y crece diez veces más en 2024 ...

ipto #10 ipto
#8 Añadiría que, España va como un cohete...
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
tener sueldo medio de una tercera o una cuarta parte que Alemania. que implante esa medida, veras tú qué bien! jajá
devilinside #1 devilinside
Coño, cómo cambian las cosas. Ahora lecciones de los PIGS
#5 poxemita
Pedir fondos europeos, esa es una parte importante.
ur_quan_master #7 ur_quan_master
#5 No pegarse tiros en el pie es otra.
#9 Marisadoro
#7 También se le dice "un Froilán".
#6 AlexGuevara
No declararle la guerra al vecino que te vende energía barata ayuda bastante
jonolulu #12 jonolulu *
#_2 Precisamente el SMI y los sueldos en general han subido notablemente en este ciclo... Ese argumento se cae

PD: Iba para RL ignorante del ignore de #_2
Iori #3 Iori
Podrían empezar por ampliar horarios comerciales. Que puta verguenza que un Zara abra sólo de 12 a 18h... como coño quiere ganar dinero así?
#11 Tiranoc
Servir copas y dar las gracias :troll:
#4 pedromoralesnn_62a8fccf7
A las órdenes de Von Der Leyen
