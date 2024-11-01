España, avergonzada ante Europa: líderes en pobreza infantil y a la cola en pobreza general mientras la clase política presume de crecimiento económico

España vive una paradoja tan grotesca como insoportable: es uno de los países de la Unión Europea que más crece económicamente y, al mismo tiempo, uno de los más pobres socialmente. Bruselas ha vuelto a señalarlo esta semana en el Congreso, con una advertencia clara sobre el deterioro social del país: somos líderes en pobreza infantil, cuarto peor país en pobreza general y tercer país europeo con más trabajadores pobres.
Políticas de izquierdas, políticas que crean pobreza
Es automático.
Les da igual, les votan más los pobres que los ricos (o eso creen)))
Con los 630€ de la derecha buena y las guerras que la derecha promueve la inflación sería aún más galopante (como demuestran USA y Argentina); por lo que la gente sufriría aún más, y encima con los recortes de los fascistas a todo lo que sea ayudar al pobre.
Ayudar al pobre es darle un trabajo con pocos impuestos y con poca inflación, para que sus ingresos no pierdan valor y para que se vea incentivado a trabajar.
Lo que hace la izquierda no es ayudar al pobre, sino hacerle más dependiente y más miserable
Es lo que buscan, por cierto
O tal vez sea que estamos en una recesión global, y da igual quien gobierne.
Pero en salario medio, paro o paro juvenil nos arrasan
El elevado paro español (todo él) es endémico, creo que ya no quedan políticos que intenten arreglarlo.
Lo de que es endémico el paro es por el socialismo, que también es endémico
Pero sigue, sigue, no vas a llegar nunca al nivel de alcama sandillo.
El comentario del día en menéame, te lo has ganado, campeón
Con una renta per capita tan baja cómo financias tú ese estado del bienestar tan fantástico que quieres???
Ricos más ricos y pobres más pobres. Socialismo en estado puro.
Ahora pasará lo de siempre, que llegan los socialistas y lo destrozan todo.
Toma las medidas de izquierdas que le dejan sus amos, lo justito para dar el pego.
Tuvo que llegar Podemos para forzar la mayor subida del SMI de la historia, la mayor medida contra la desigualdad tomada en democracia.
Ahora le piden al PSOE una batería de medidas de izquierdas que todos conocemos y que se niega a atender.
Y a los de "si es de izquierdas, trae pobreza, mira Cuba", a ver cuándo dejan a un lado a un país tras cuarenta años de embargo inhumano y abren los ojos a China, que son 1100 millones, y que me hablen de pobreza. Pero claro, si va bien es que no es de izquierdas ¿verdad?
"INFORME ESTADO DE LA POBREZA"
