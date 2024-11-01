España, avergonzada ante Europa: líderes en pobreza infantil y a la cola en pobreza general mientras la clase política presume de crecimiento económico

España vive una paradoja tan grotesca como insoportable: es uno de los países de la Unión Europea que más crece económicamente y, al mismo tiempo, uno de los más pobres socialmente. Bruselas ha vuelto a señalarlo esta semana en el Congreso, con una advertencia clara sobre el deterioro social del país: somos líderes en pobreza infantil, cuarto peor país en pobreza general y tercer país europeo con más trabajadores pobres.