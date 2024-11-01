edición general
España, avergonzada ante Europa: líderes en pobreza infantil y a la cola en pobreza general mientras la clase política presume de crecimiento económico

España vive una paradoja tan grotesca como insoportable: es uno de los países de la Unión Europea que más crece económicamente y, al mismo tiempo, uno de los más pobres socialmente. Bruselas ha vuelto a señalarlo esta semana en el Congreso, con una advertencia clara sobre el deterioro social del país: somos líderes en pobreza infantil, cuarto peor país en pobreza general y tercer país europeo con más trabajadores pobres.

RegiVengalil
Nada raro. Gobierna la izquierda desde hace 7 años
silvano.jorge
#1 Tienes razón, eso la derecha lo arregla con unos buenos recortes a las ayudas a familias desfavorecidas y unas buenas leyes que favorezcan el despido.
RegiVengalil
#2 no, lo arregla la izquierda con 97 subidas de impuestos, subiendo estratosféricamente el SMI y con no sé qué IMV

Políticas de izquierdas, políticas que crean pobreza

Es automático.

Les da igual, les votan más los pobres que los ricos (o eso creen)))

cc
Andreham
#4 Nuevamente mentira.

Con los 630€ de la derecha buena y las guerras que la derecha promueve la inflación sería aún más galopante (como demuestran USA y Argentina); por lo que la gente sufriría aún más, y encima con los recortes de los fascistas a todo lo que sea ayudar al pobre.
RegiVengalil
#10 ayudar al pobre no es darle una paguita o subirle mucho el SMI para que pague más impuestos mientras muchos que lo cobraban se quedan sin trabajo

Ayudar al pobre es darle un trabajo con pocos impuestos y con poca inflación, para que sus ingresos no pierdan valor y para que se vea incentivado a trabajar.

Lo que hace la izquierda no es ayudar al pobre, sino hacerle más dependiente y más miserable

Es lo que buscan, por cierto

#2 #17
Postmeteo
#13 ¿Afirmas que España tiene mas impuestos que el resto?
RegiVengalil
#36 tiene de los que más en la zona con más impuestos del mundo
Postmeteo
#37 Tiene en la media de los de la zona con más calidad de vida, pero es el que menos gasta en infancia
rojelio
#4 Las políticas de derechas en EEUU van de puta madre...
O tal vez sea que estamos en una recesión global, y da igual quien gobierne.
RegiVengalil
#20 EEUU es un caso especial porque tiene una moneda de reserva bastante sobrevalorada.

Pero en salario medio, paro o paro juvenil nos arrasan
rojelio
#21 El dato del salario medio de EEUU es muy relativo, si es más alto que el de España, pero el coste de vida también lo es, así que esa comparación debe hacerse con mucho cuidado.
El elevado paro español (todo él) es endémico, creo que ya no quedan políticos que intenten arreglarlo.
RegiVengalil
#24 claro, y el de España también es muy relativo.

Lo de que es endémico el paro es por el socialismo, que también es endémico
Andreham
#1 Mentira, gobierna la derecha desde 1939.

Pero sigue, sigue, no vas a llegar nunca al nivel de alcama sandillo.
RegiVengalil
#9 jajjjaaaaaaaaa xD xD xD

El comentario del día en menéame, te lo has ganado, campeón
yarkyark
#9 Para ti Stalin debe ser un facha de mierda.

cc #1
rojelio
#17 Stalin era un hijo de puta autoritario, así que "facha" no, pero "de izquierdas" tampoco.
Postmeteo
#1 Culpa de la izquierda claro. Y tienes los huevazos de comentar eso en una noticia que mandas tú y que probablemente ni te has leido.

Captura de tu propio envío:  media
RegiVengalil
#35 menuda chorrada. Tampoco hablan de que la renta per capita de un holandés es un 80% mayor que la de un español, o que la de un noruego es tres veces mayor.

Con una renta per capita tan baja cómo financias tú ese estado del bienestar tan fantástico que quieres???
Postmeteo
#38 Pues si es una chorrada descuelga la noticia, porque el que la ha subido (por el titular, presupongo) has sido tú
RegiVengalil
#39 lo importante no es eso, sino el titular
Postmeteo
#40 jajajaja. Lo importante de la noticia el titular, no el contenido. ¿Que estás en 1er año de propagandista, o algo?
Sandilo
El empobrecimiento de la sociedad es brutal desde que gobierna la izquierda hasta hoy y así lo demuestra este informe. El gobierno que más recauda de la historia con el 2 puesto europeo en pobreza infantil. Vergonzoso.

Ricos más ricos y pobres más pobres. Socialismo en estado puro.
Josecoj
#5 Con lo cual no es izquierda ni socialista, si no seria al revés
Sandilo
#8 Si, es izquierda. Es el denominador común en países socialistas.
Josecoj
#15 No, no es izquierda. Ya sabes el refrán, “por sus obras le conocerán…” Y si no mira la definición de izquierda (y ya de paso de derechas) y veras como no se aplica. Y lo mismo para los demás países que se hacen llamar “izquierdas”
Sandilo
#18 Si, es izquierda. Hace izquierda. Y sus políticas tienen las consecuencias para la población de todos los gobiernos de izquierdas.
Josecoj
#19 Cómo China entonces?? O Finlandia o Suecia?
Sandilo
#22 China con sus sueldos cuencoarrocistas y nulos derechos laborales es el ejemplo perfecto de lo que busca la izquierda española.
Josecoj
#25 Y no me dices nada de Finlandia o Suecia ?
Sandilo
#27 Si, que han llegado a donde están después de décadas de gobiernos liberales.

Ahora pasará lo de siempre, que llegan los socialistas y lo destrozan todo.
Josecoj
#33 JAJAJAJAJAJAJAJAAJJAA no tienes ni pvta idea
Find
#5 No he visto que la noticia citara ningún informe
AlexGuevara
#5 ¿Qué izquierda?
ZamoraBigote
¿Comunidades Autónomas con peor situación? ¿Gobernadas por quién? Y empezamos a debatir. Por lo que veo, Murcia, Andalucía, Canarias, Comunidad Valenciana y Extremadura. Vaya, no hay debate.
Find
#31 Lo se, pero ya que pasaba por aquí, al menos que hubiera algo de información con cara y ojos
ContracomunistaCaudillo
Disfrutad de lo votado, sin más.
Andreham
#6 Y así estamos, que desde que se votó República la derecha se ha encargado de mantener a España a nivel subafricano.
abogado_del_diablo
Por millonésima vez, dejad de decir que el PSOE es de izquierdas.
Toma las medidas de izquierdas que le dejan sus amos, lo justito para dar el pego.
Tuvo que llegar Podemos para forzar la mayor subida del SMI de la historia, la mayor medida contra la desigualdad tomada en democracia.
Ahora le piden al PSOE una batería de medidas de izquierdas que todos conocemos y que se niega a atender.

Y a los de "si es de izquierdas, trae pobreza, mira Cuba", a ver cuándo dejan a un lado a un país tras cuarenta años de embargo inhumano y abren los ojos a China, que son 1100 millones, y que me hablen de pobreza. Pero claro, si va bien es que no es de izquierdas ¿verdad?
JackNorte
Y espera la verguenza de la justicia si llega algo a Europa. Hay tantas verguenzas , que no quiere resolver nadie que se van acumulando. Pero en vez de solucionarlas o paliar cada uno en la medida de los posible o llegar a acuerdos se utilizan para usarlas como arma politica de recriminacion o de directamente justicia peculiar.
Find
El artículo suelta bastante bilis, pero nombran a una organización: EAPN
Aquí su informe.
"INFORME ESTADO DE LA POBREZA"
www.eapn.es/estadodepobreza/descargas.php
okeil
#14 El articulo bulero este ni siquiera se molesta en nombrar una fuente, no tiene por qué coincidir con lo que enlazas, que no es bueno, pero tampoco coincide, ni por asomo ...
Borgiano
El cobete de Pedro.
