Un vídeo muestra a agentes del ICE enmascarados preguntando a una mujer al azar en el aparcamiento de un supermercado: “¿Naciste aquí?” [ENG]  

Dos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) fueron vistos acercándose a una mujer en el aparcamiento de un supermercado en Chicago para preguntarle dónde había nacido, lo que ha desatado indignación y acusaciones de perfil racial. El incidente fue grabado en vídeo y publicado en redes sociales. Una cuenta aseguró que los agentes fueron vistos haciendo las mismas preguntas a otros clientes del supermercado, y que finalmente detuvieron a dos personas. “¿Naciste aquí?", se oye preguntar a un agente.
| etiquetas: illinois , walmart , ice , redadas
En Yankilandia no hay DNI ni nada similar,ni obligación de llevarlo encima.
Van a ojo, y va uno ni dos ciudadanos americanos detenidos..
Están locos estos del ICE
Que dejen de ir al Walmart, a ver si les gusta tener menos clientes a causa de este fanatismo americano irracional.
¿ Sois nazis de aquí?