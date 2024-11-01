Un vídeo muestra a agentes del ICE enmascarados preguntando a una mujer al azar en el aparcamiento de un supermercado: “¿Naciste aquí?” [ENG]  

Dos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) fueron vistos acercándose a una mujer en el aparcamiento de un supermercado en Chicago para preguntarle dónde había nacido, lo que ha desatado indignación y acusaciones de perfil racial. El incidente fue grabado en vídeo y publicado en redes sociales. Una cuenta aseguró que los agentes fueron vistos haciendo las mismas preguntas a otros clientes del supermercado, y que finalmente detuvieron a dos personas. “¿Naciste aquí?", se oye preguntar a un agente.