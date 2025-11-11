edición general
VÍDEO | El extraño alegato de Cayetana Álvarez de Toledo: "Si no te llaman facha, no eres nadie"  

La diputada del PP convierte un foro económico en una proclama ideológica en la que acusa a los antifascistas de ser “los nuevos fascistas” ...

Veelicus #1 Veelicus
Me encantan todos estos extranjeros, Smith, Terchs, Cayetana, De Meer, Abascal... diciendo a la gente como hay que ser para ser un buen español
xyria #8 xyria
#1 Vito Quiles, Bertrand Ndongo, etc.
pitercio #3 pitercio
Tranquila maripescuezo, si tú eres facha aunque no te lo llamen.
#2 Leon_Bocanegra
No te lo perdonaré jamás, Manuela Carmena, jamás!
Lutin #6 Lutin
Está gilipollas.
ur_quan_master #7 ur_quan_master
Esta chica solo está llevando al extremo el Principio de transposición de Goebbels: acusa al contrario de tus propios defectos.

No dan para más, los pobres.
unlugar #4 unlugar
Eso. Llevad con orgullo la fachosidad. Un nuevo intento de neolengua en la que se apropian de una expresión o un símbolo.
"el antifascismo es el nuevo fascismo". Y el antiantifascismo es la meta a conseguir para que te den la medalla púrpura con lentejuelas de facha mayor.
#5 Toponotomalasuerte
Si no te llaman facha, hay una gran posibilidad de que no seas un hijo de puta.
Al final los muertos de hambre se van a acabar creyendo que eso de ser facha les da status.
Nadie dudaba de su estupidez, pro esto ya se superan.
