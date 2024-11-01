edición general
Una víctima de un robo en un local denuncia los comentarios racistas de dos policías: “Aquí vendrán moros y gente así. No sé si son humanos o no”

Una víctima de un robo en un local denuncia los comentarios racistas de dos policías: "Aquí vendrán moros y gente así. No sé si son humanos o no"

El propietario de un local de comida rápida en Alcorcón ha presentado una queja en comisaría por las afirmaciones discriminatorias de los agentes que fueron a su restaurante, que había sido objeto de hurto. Sami, propietario de un local de comida rápida de Alcorcón que fue objeto de un robo en el pasado día 15 de diciembre de madrugada, ha presentado una queja ante la comisaría de la Policía Nacional de esta localidad tras visionar las imágenes de las cámaras de seguridad y escuchar los comentarios racistas de los agentes

Mltfrtk
Estos racistas armados representan un peligro para la sociedad. Deben ser suspendidos de inmediato.
XtrMnIO
Recuerdo cuando los policías daban la apariencia de demócratas defensores de los derechos civiles.
Apotropeo
#3 ¿ Cuando vestían de gris ?
Aokromes
#3 cuando fue eso? por que yo en euskadi jamas he conocido uno de esos.
tul
#5 academia? Mas bien una cuadra
alfre2
Madriz siendo Madriz, y la Policía española dando la imagen que le caracteriza.
makinavaja
Pues ahora seguro que la investigación de su robo ni se empieza, buenos son los PN con el corporativismo... :-D :-D
alfre2
#1 ya te han admitido en la academia, o pretendes que este chiste te cuente para seguir sumando méritos?
frg
Que tenga cuidado porque va a tener un problema si no tiene dadas de alta las cámaras en el registro de protección de datos. Tener una cámara que graba audio en un centro de trabajo se traduce en sanción, seguro.
#9 Daniel2000
#7 "Dura lex, sed lex" es una máxima latina que significa "la ley es dura, pero es ley"

Igual que se enjuicio al fiscal general del estado, hay que enjuiciar a este dueño del restaurante.


Luego, lo de la pareja de Ayuso o lo de los policías, son cosas secundarias.
#2 egon_
Policías siendo policías, nada nuevo.
