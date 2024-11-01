Una víctima de un robo en un local denuncia los comentarios racistas de dos policías: “Aquí vendrán moros y gente así. No sé si son humanos o no”

El propietario de un local de comida rápida en Alcorcón ha presentado una queja en comisaría por las afirmaciones discriminatorias de los agentes que fueron a su restaurante, que había sido objeto de hurto. Sami, propietario de un local de comida rápida de Alcorcón que fue objeto de un robo en el pasado día 15 de diciembre de madrugada, ha presentado una queja ante la comisaría de la Policía Nacional de esta localidad tras visionar las imágenes de las cámaras de seguridad y escuchar los comentarios racistas de los agentes