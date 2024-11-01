"Vi cómo se llevaron a mi hijo a punta de pistola": la desesperación de los familiares de los cientos de niños secuestrados en una escuela católica de Nigeria

El secuestro de decenas de niños en un internado católico en Nigeria causó desolación entre los padres de los menores, que vieron con impotencia cómo un grupo de hombres armados se llevaba a sus hijos. Theo contó a la BBC que el pasado viernes se despertó por el ruido que hicieron los hombres armados al pasar por delante de su casa con los niños que habían secuestrado en la escuela St Mary's, en la aldea de Papiri, en el estado de Níger. "Los llevaban a pie, como los pastores controlan a sus rebaños. Algunos niños se caían y los hombres.