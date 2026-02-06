·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11892
clics
Es legal que me escriba Pável?
4386
clics
Viene la borrasca Marta a España y la AEMET avisa: "precipitaciones muy abundantes" en estas zonas donde ya ha llovido mucho
4284
clics
El catedrático español que dijo ‘no’ a Epstein: “Que tu hija te diga que está orgullosa de ti no se paga con dinero”
7356
clics
Mapa del radón en España, un factor de riesgo para el cáncer de pulmón: estas son las zonas con mayores emanaciones del subsuelo
4117
clics
Alfredo Arrién, abogado de Mouliaá: "Elisa ha saboteado el procedimiento desde el minuto uno"
más votadas
505
Los meteorólogos plantan cara a Iker Jiménez tras una nueva desinformación
438
El catedrático español que dijo ‘no’ a Epstein: “Que tu hija te diga que está orgullosa de ti no se paga con dinero”
569
La exconcejala del PP acredita con pruebas el desprecio de Ayuso y su cúpula a la denuncia de acoso contra el alcalde de Móstoles
367
Los concesionarios estadounidenses en pánico total después de que Canadá da luz verde a los coches chinos [ENG]
382
Lo sabían y lo escondieron: fotos y actos conjuntos de Ayuso y el alcalde de Móstoles cuando ya se conocían las denuncias de acoso
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
10
meneos
120
clics
La verdadera historia detrás de “la primera terapia efectiva contra el cáncer de páncreas” de Mariano Barbacid
La empresa del bioquímico, Vega Oncotargets, ha rebajado su eslogan después de las falsas expectativas generadas por el anuncio de un prometedor experimento con 45 ratones ‘curados’
|
etiquetas
:
cáncer
,
investigación
8
2
3
K
28
ciencia
24 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
2
3
K
28
ciencia
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Barney_77
*
¿Es aquí donde venimos a desmentir el "bulo" de que los 30 millones para el programa de Broncano no quitan presupuestos de sanidad ni investigación?
6
K
23
#5
ur_quan_master
De verdad
#1
nos está contando que los presupuestos en TV son la causa de la falta de financiación de la sanidad e investigación?
5
K
52
#10
ostiayajoder
A mi lo q me parece raro es q si ha encontrado una cura para ese cancer NINGUNA farmaceutica le ponga 30 millones de mierda.....
Con los presupuestos q manejan eso es calderilla...
Suena bastante mal, sinceramente.
Ya se q la demagogia como la de
#1
siempre cuela, pero vaya....
1
K
16
#6
vicox
#1
Aquí se puede desmentir que la primera terapia contra el cáncer de páncreas sea de Mariano Barbacid, el otro día vi una foto del equipo de trabajo, y oh sorpresa, no trabaja solo.
1
K
15
#9
Ragle_Gumm
#6
Sorpresa para... nadie. ¿Porque qué científico puede trabajar solo en los últimos dos siglos?
0
K
6
#3
Juanjolo
*
#1
no es el programa de Broncano, es la emisora entera lo que tendrían que cerrar.
Yo supongo que la izquierda no se queje cuando PP haga lo mismo a la inversa. Ya que la PSOE/Sumar ha abierto la veda, directo al grano lo podría presentar Vito Quiles y malas lenguas Bertrand Ndongo por ejemplo.
Ah y el programa de Broncano podría presentarlo Pablo Motos para subirle la audiencia.
4
K
13
#8
ostiayajoder
*
#3
No.
No me quejare.
Los canales publicos son NECESARIOS para q el gobierno de turno oueda informar a la poblacion.
ES BASICO.
El dia q lo cierren solo veremos lo q quieran q veamos los billonarios que YA comen la cabeza a los mas subnormales de la sociedad.
Mejor quitar los 30 millones de toros o iglesia.
4
K
47
#17
guillersk
#8
tu no eres izquierda, agitador
0
K
11
#7
Josecoj
#3
Lo podemos ver también al revés. Siempre que ha estado el PP ha dado asco, y ahora que está el PSOE y hace lo mismo con los suyos, los de derechas no hacen más quejarse. Deberían entenderlo y dejar de quejarse, no?
0
K
9
#12
imaginateca
#7
No. La oposición está obligada a quejarse. Es su responsabilidad y para eso se les paga. Si no, se irían a su casa cobrando el sueldo y ya está.
0
K
10
#16
alhambre
#12
Lo de la oposición no es quejarse, es esparcir mierda por donde pasan.
0
K
7
#24
Eirene
#3
No te voy a sancionar por el bulo reportado, porque no lo meto en esa categoría. Pero, sólo por casualidad, una duda: ¿cuántos años tienes?
0
K
7
#15
alhambre
#1
Cuánto esfuerzo en denostar los medios públicos sin intereses comerciales.
0
K
7
#2
obmultimedia
*
#1
el mapamundi facial es un vende enciclopedias, quien lo iba a saber
1
K
2
#21
kastanedowski
#2
obmultimedia por alguna razon ya tenia bloqueado a este troll
0
K
10
#4
Vodker
*
En la web de la empresa Vega Oncotargets aparecen como cofundadores Mariano Barbacid y Carmen Guerra. También figuraba una tercera cofundadora, la astronauta y biotecnóloga Sara García, pero su nombre desapareció el 5 de febrero. García asegura por teléfono que se trataba de un error y no está vinculada a la compañía. El administrador único es Gerardo Gutiérrez, el exitoso químico que fundó en 1991 Gadea Grupo Farmacéutico ―un emporio de la fabricación de corticosteroides― y lo vendió por 174 millones de dólares en 2015 a una multinacional estadounidense.
Vega Oncotargets todavía no tiene trabajadores, reconoce Gutiérrez. “Todo lo tenemos subcontratado”, explica.
Mmmmmmmm... tufillo a humo.
2
K
34
#13
imaginateca
#4
Ese error de meter una fundadora que no lo es, es súper común. A mí me pasa lo menos dos veces a la semana.
0
K
10
#11
Leon_Bocanegra
*
Aquí es donde viene la derecha a comparar el programa de Broncano, que no se mete en política, con el programa del subnormal de Pablo Motos y su tertulia de derecharras?
Es aquí donde se compara a periodistas de verdad con auténticos mamarrachos lameculos como Quiles y N'Dongo?
Hay que joderse con la derecha y su cantinela.
2
K
22
#14
Pontecorvo
*
Barbacid ha dejado en ridículo al gobierno sin decir nada en contra de él, y toca aplastarlo. En breve, noticias en portada sobre su abuelo fascista.
4
K
47
#18
guillersk
#14
no lo dudes, casualmente lo país
Y casualmente no es noticia de pago, casualmente
3
K
38
#23
Pontecorvo
#18
Y El Diario.es. Qué casual y espontáneo.
x.com/eldiarioes/status/2019657307760783575
0
K
9
#19
ostiayajoder
#14
LOL
Porque ninguna farmaceutica le pone lls 30 millones?
Cada vez q investigan un medicamento son, literalmente, MILES de millones lo q gastan....
Pq no le dan a este?
Algo habra de humo por ahi....
0
K
9
#20
Rixx
Podría aplicarse un poco de maquillaje en el careto y no ir por ahí asustando a los niños
1
K
-2
#22
Pontecorvo
#20
No sois buenas personas, eso está claro.
0
K
9
Ver toda la conversación (
24
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Con los presupuestos q manejan eso es calderilla...
Suena bastante mal, sinceramente.
Ya se q la demagogia como la de #1 siempre cuela, pero vaya....
Yo supongo que la izquierda no se queje cuando PP haga lo mismo a la inversa. Ya que la PSOE/Sumar ha abierto la veda, directo al grano lo podría presentar Vito Quiles y malas lenguas Bertrand Ndongo por ejemplo.
Ah y el programa de Broncano podría presentarlo Pablo Motos para subirle la audiencia.
No me quejare.
Los canales publicos son NECESARIOS para q el gobierno de turno oueda informar a la poblacion.
ES BASICO.
El dia q lo cierren solo veremos lo q quieran q veamos los billonarios que YA comen la cabeza a los mas subnormales de la sociedad.
Mejor quitar los 30 millones de toros o iglesia.
Vega Oncotargets todavía no tiene trabajadores, reconoce Gutiérrez. “Todo lo tenemos subcontratado”, explica.
Mmmmmmmm... tufillo a humo.
Es aquí donde se compara a periodistas de verdad con auténticos mamarrachos lameculos como Quiles y N'Dongo?
Hay que joderse con la derecha y su cantinela.
Y casualmente no es noticia de pago, casualmente
x.com/eldiarioes/status/2019657307760783575
Porque ninguna farmaceutica le pone lls 30 millones?
Cada vez q investigan un medicamento son, literalmente, MILES de millones lo q gastan....
Pq no le dan a este?
Algo habra de humo por ahi....