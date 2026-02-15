·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9784
clics
Trump lanza una amenaza sobre las midterms en Truth Social
4974
clics
China no parece real: robots e ingeniería futurista
4317
clics
El Atolón de Johnston y la guerra contra las hormigas locas que escupen ácido
5819
clics
Se fueron las cámaras
5596
clics
El mercado más bonito de España se llama ‘la catedral de la gastronomía’: casi 300 puestos, estilo modernista, cúpulas de hierro y cristal y Bien de Interés Cultural
más votadas
500
Congresista colombiana fundadora de "Latinas por Trump" denuncia la detención de su hijo por el ICE "en condiciones inhumanas"
349
El Museo Británico elimina la palabra «Palestina» de sus exposiciones tras la presión ejercida por abogados proisraelíes [ENG]
335
La Universidad de Princeton cancela la conferencia de Norman Finkelstein sobre el genocidio que se está produciendo en Gaza
416
El ministro de Asuntos Exteriores francés se enfrenta a una denuncia penal por tergiversar las declaraciones de Francesca Albanese (inglés)
329
Primer éxito para Rufián y Delgado: las entradas para su primer acto público se agotan en solo cuatro minutos
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
11
meneos
39
clics
Veranear un mes en Vigo cerca de la playa no baja de los 3.000 euros
En la zona de Samil un apartamento familiar ronda los 5.000 euros
|
etiquetas
:
verano
,
vacaciones
9
2
0
K
112
actualidad
16 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
9
2
0
K
112
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
NPCMeneaMePersigue
Luego que porque los turistas dejan de ir a restaurantes y van al supermercado
Porque los rentistas están acaparando el dinero y destruyendo la economía
Si lo decía Adam Smith, el rentista no crea riqueza, la extrae
7
K
94
#16
sotillo
#1
Eso te cobran por 4 días en Cadiz
0
K
10
#3
Pertinax
*
En cualquier pueblo de la estepa castellana es la mitad.
2
K
39
#4
Connect
Pues señal de que dinero hay para pagar. Que estamos hablando de Vigo, no de la costa dorada.
2
K
38
#6
Veelicus
#4
Prefiero mil veces ir a la costa gallega que a la costa mediterranea.
0
K
11
#9
Pixmac
#6
¡Y tanto! No encuentras playas de piedras ni tan peligrosas. He visto un niño ser "tragado" por la arena (antiguamente era todo rocas y rellenaron con arena para hacer la playa) en una playa de Torremolinos y en la misma playa unos días después murió (lo estuvieron buscando unas horas y terminó apareciendo) una persona en el agua al haber una especie de "pozo" a pocos metros de la arena. En Comarruga la playa también era bastante peligrosa, que podías tener 20cm de profundidad y de repente encontrar un "escalón" enorme que se iba a varios metros de profundidad y de ahí no era fácil salir si no eras buen nadador.
0
K
20
#11
elmakina
*
#9
Eso es cierto, es mucho más seguro en Vigo, que sabes que con el agua helada no te vas a bañar, o como mucho entras hasta la cintura un minuto cuando te entren ganas de mear. Así es casi imposible ahogarse.
0
K
10
#12
pascuaI
#9
En Galicia también hay de eso. A mí en Coruña, en la del Matadero, aunque el nombre no viene por eso, también me "tragó" la arena hasta la cintura hace cosa de 30 años, y no acabé con medio cuerpo dislocado de milagro, cuando estaban haciendo uno de esos rellenos. Después creo que todavía hicieron otro hará unos 15.
0
K
8
#2
Dramaba
Joder, todo un mesazo!! Eso en Ibiza es una semana...
2
K
35
#8
Mediorco
Bueno, ni que veranear en la playa fuera un derecho
2
K
35
#7
Enero2025
Es un juego de 2… si no hay demanda baja el precio, no señalemos solo al malvado propietario.
2
K
30
#5
Jakeukalane
Pues me voy fuera de España por ese dinero un mes ...
1
K
24
#15
Budgie
#5
jajaja si, a Somalia con Herrera
1
K
22
#10
VFR
A que temperatura está el mar? yo si no llega a los 28 no me meto
0
K
13
#13
elmakina
*
#_5
Los cojones te vas un mes fuera de España con ese dinero.
0
K
10
#14
MADMax2
Si te parece caro un restaurante y prefieres como en casa porque te sale más barato... También puedes hacer lo mismo con las vacaciones. Si te parece caro alquilar un apartamento en Vigo, te vas a otro lugar
0
K
10
Ver toda la conversación (
16
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Porque los rentistas están acaparando el dinero y destruyendo la economía
Si lo decía Adam Smith, el rentista no crea riqueza, la extrae