Veranear un mes en Vigo cerca de la playa no baja de los 3.000 euros

En la zona de Samil un apartamento familiar ronda los 5.000 euros

Luego que porque los turistas dejan de ir a restaurantes y van al supermercado xD xD

Porque los rentistas están acaparando el dinero y destruyendo la economía

Si lo decía Adam Smith, el rentista no crea riqueza, la extrae
#1 Eso te cobran por 4 días en Cadiz
En cualquier pueblo de la estepa castellana es la mitad. :troll:
Pues señal de que dinero hay para pagar. Que estamos hablando de Vigo, no de la costa dorada.
#4 Prefiero mil veces ir a la costa gallega que a la costa mediterranea.
#6 ¡Y tanto! No encuentras playas de piedras ni tan peligrosas. He visto un niño ser "tragado" por la arena (antiguamente era todo rocas y rellenaron con arena para hacer la playa) en una playa de Torremolinos y en la misma playa unos días después murió (lo estuvieron buscando unas horas y terminó apareciendo) una persona en el agua al haber una especie de "pozo" a pocos metros de la arena. En Comarruga la playa también era bastante peligrosa, que podías tener 20cm de profundidad y de repente encontrar un "escalón" enorme que se iba a varios metros de profundidad y de ahí no era fácil salir si no eras buen nadador.
#9 Eso es cierto, es mucho más seguro en Vigo, que sabes que con el agua helada no te vas a bañar, o como mucho entras hasta la cintura un minuto cuando te entren ganas de mear. Así es casi imposible ahogarse.
#9 En Galicia también hay de eso. A mí en Coruña, en la del Matadero, aunque el nombre no viene por eso, también me "tragó" la arena hasta la cintura hace cosa de 30 años, y no acabé con medio cuerpo dislocado de milagro, cuando estaban haciendo uno de esos rellenos. Después creo que todavía hicieron otro hará unos 15.
Joder, todo un mesazo!! Eso en Ibiza es una semana...
Bueno, ni que veranear en la playa fuera un derecho
Es un juego de 2… si no hay demanda baja el precio, no señalemos solo al malvado propietario.
Pues me voy fuera de España por ese dinero un mes ...
#5 jajaja si, a Somalia con Herrera
A que temperatura está el mar? yo si no llega a los 28 no me meto
#_5 Los cojones te vas un mes fuera de España con ese dinero.
Si te parece caro un restaurante y prefieres como en casa porque te sale más barato... También puedes hacer lo mismo con las vacaciones. Si te parece caro alquilar un apartamento en Vigo, te vas a otro lugar
