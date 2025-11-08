edición general
Venezuela recibe más ayuda militar rusa en medio de las tensiones con Washington

Venezuela está recibiendo armamento militar específico de la Federación Rusa para reforzar sus líneas, tal como lo han confirmado los Gobiernos de ambos países. Hasta ahora, se ha informado de la llegada de los sistemas de defensa aérea Pantsir F-1 y Buk-M2E, para reforzar el parque nacional de defensas áreas, —con sus 5.000 misiles Igla-S, también de fabricación rusa—, considerado el más avanzado de América Latina. Funcionarios rusos ya han hablado públicamente de la posibilidad de darle a Venezuela el misil hipersónico Oréshnik y Kalibr...

cocolisto #1 cocolisto *
"Tensiones con Washington". Menuda gentuza escriben en el país para lo que es un cerco y acoso a un país.
"En los últimos días, han aumentado los rumores en torno a una posible paralización o posposición de los planes de los Estados Unidos con el Gobierno de Maduro".
Parece que empiezan a recoger carrete, aunque con el trompas todo es posible.
Supercinexin #2 Supercinexin
#1 El País es al periodismo lo que Felipe González al Socialismo.
ElenaCoures1 #3 ElenaCoures1
Me parece bien. Se obligar a Rusia a malgastar sus recursos en lugar de usarlos en Ucrania
#4 ddomingo
Todo lo que vaya para Venezuela no irá para Ucrania....
