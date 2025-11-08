Venezuela recibe más ayuda militar rusa en medio de las tensiones con Washington

Venezuela está recibiendo armamento militar específico de la Federación Rusa para reforzar sus líneas, tal como lo han confirmado los Gobiernos de ambos países. Hasta ahora, se ha informado de la llegada de los sistemas de defensa aérea Pantsir F-1 y Buk-M2E, para reforzar el parque nacional de defensas áreas, —con sus 5.000 misiles Igla-S, también de fabricación rusa—, considerado el más avanzado de América Latina. Funcionarios rusos ya han hablado públicamente de la posibilidad de darle a Venezuela el misil hipersónico Oréshnik y Kalibr...