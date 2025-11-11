Venezuela despliega a 200.000 militares tras el despliegue del portaaviones más grande de EE.UU

El Ejército venezolano ordenó el martes un despliegue "masivo" de unos 200.000 militares en todos los estados del país, que participarán en unos ejercicios de preparación para hacer frente a las "amenazas imperiales" de Estados Unidos, según un comunicado publicado por el Ministerio de Defensa de Venezuela. La decisión llega el mismo día en que el presidente estadounidense, Donald Trump, despliega el portaaviones más grande de Estados Unidos, el USS Gerald R. Ford en Latinoamérica, en medio de las crecientes tensiones entre ambos países.