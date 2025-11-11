edición general
Venezuela despliega a 200.000 militares tras el despliegue del portaaviones más grande de EE.UU

El Ejército venezolano ordenó el martes un despliegue "masivo" de unos 200.000 militares en todos los estados del país, que participarán en unos ejercicios de preparación para hacer frente a las "amenazas imperiales" de Estados Unidos, según un comunicado publicado por el Ministerio de Defensa de Venezuela. La decisión llega el mismo día en que el presidente estadounidense, Donald Trump, despliega el portaaviones más grande de Estados Unidos, el USS Gerald R. Ford en Latinoamérica, en medio de las crecientes tensiones entre ambos países.

azathothruna #4 azathothruna
Espero que sea el waterloo de trump de gringolandia y de los colonizadores.
Tanto "exportar democracia plena", que aguantara un oidor de "pajaritos" de pacotilla a sus asaltos
0 K 14
yoma #1 yoma
Trump si no agita el avispero no está a gusto.
0 K 13
Findeton #2 Findeton
Todos bien preparados con cañas de pescar.
0 K 12
Bhuvaya #3 Bhuvaya
#2 no cómo los usanos que han ganado tantas y tantas guerras... :shit:
0 K 7
#6 arreglenenlacemagico
#3 pues no han perdido muchas lo digo por si no leiste lo suficiente
0 K 6
woody_alien #5 woody_alien *
#2 Jamás te rías de las cosas estúpidas cuando vienen en grandes cantidades (Serious Sam - First encounter)

Si son 50.000 calvos y lanzan a 150.000 canosos barbudos gafapastas contra el portaaviones pues aunque sea a cabezazos y perdiendo a todos los canosos gafapastas ya te digo que lo hunden.
0 K 12

