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Un vecino de Jaén espera 900 días para que le deriven con un médico especialista

Un vecino de Jaén espera 900 días para que le deriven con un médico especialista

El usuario solicitó en diciembre de 2023 cita con un neurólogo por unos dolores de los que aún no ha tenido respuesta de la sanidad pública y que provocó que acudiera finalmente a una clínica privada.

| etiquetas: vecino , jaén , 900 , día , médico , especialista
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11 comentarios
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Comentarios destacados:      
luspagnolu #1 luspagnolu
Ha destruido la Educación y Sanidad Pública; ha parasitado Canal Sur pero, por lo menos, canta en un videoclip y ha besado a una vaca.
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rogerius #5 rogerius
#1 Se llama Moreno Bonilla.
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Priorat #7 Priorat
#1 Y es posible que sea el preferido de una gran mayoría de andaluces. Lo cual ya califica a la gran mayoría de andaluces.
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millanin #9 millanin
#7 Pocas luces.
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#11 NeuronaSur
#7 Ay que ver lo idiota qué es la gente que no piensa como tú!
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millanin #8 millanin
#1 Pero en Canal sur hay mas toros, mas misas y mas procesiones. Eso lo compensa.
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Nube_Gris #10 Nube_Gris *
#1 Realmente eso es todo lo que necesitan los ciudadanos de España, una Democracia Plena, para tomar la decisión de a que persona encargar la gestión de sus impuestos, servicios básicos, economía, etc...
Ese es el "aparente" triunfo de la democracia, que cualquiera, sepa o no sepa, entienda o no entienda, sea responsable en sus decisiones o no, sea un juligan o no, cualquiera como digo puede opinar y decidir sobre el futuro de todos los demás, sean como él o no.

Así llevamos desde…   » ver todo el comentario
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#2 malarte
Otro más de los miles de casos aislados…
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#3 pajarolococs *
¿Pero le han derivado o no? Joder, es que os quejáis de todo :-P
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autonomator #4 autonomator
Da lo mismo, se va a morir igual.
(eso si con libertah y banderas que es mas nacional)
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karaskos #6 karaskos
Pero pshhh!... que nos invaden los moros, los comunistas y los gays
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menéame