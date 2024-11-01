Un vecino de Jaén espera 900 días para que le deriven con un médico especialista

El usuario solicitó en diciembre de 2023 cita con un neurólogo por unos dolores de los que aún no ha tenido respuesta de la sanidad pública y que provocó que acudiera finalmente a una clínica privada.
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Ese es el "aparente" triunfo de la democracia, que cualquiera, sepa o no sepa, entienda o no entienda, sea responsable en sus decisiones o no, sea un juligan o no, cualquiera como digo puede opinar y decidir sobre el futuro de todos los demás, sean como él o no.
Así llevamos desde… » ver todo el comentario
(eso si con libertah y banderas que es mas nacional)