Las vecinas de uno de los menores que ha quemado el pelo a un hombre sin hogar: "Es un chico de muy buena familia"  

Las mujeres han señalado que conocen "de vista" a uno de los agresores y han apuntado que su madre es "una mujer muy buena gente" y él, de "muy buena familia"...

HeilHynkel
Su madre será de buena familia, pero el hijo es un hijo puta como un piano.
YSiguesLeyendo
traducción: compran en El Corte Inglés y comen mucho jamón
Top_Banana
Otro caso aislado de Pulseritas haciendo de las suyas.
devilinside
#7 Pero, lo más importante, ¿de qué nacionalidad son?
pepel
Pues le podía quemar los huevos a su padre.
#8 okeil *
Inesperadamente, lo peor de la sociedad suelen ser hijos de buenas familias, muchos de ellos de "las mejores" familias. Durante 40 años hubo una familia, teóricamente la mejor, que tenía en su pazo, regalado a la familia mediante "colecta voluntaria", varios bienes culturales previamente expoliados. Esa es la definiciónde buena familia española, no nos extrañemos de la calidad moral de la educación de "los nenes".
makinavaja
Gente de bien de toda la vida... :troll: :troll:
arturios
"de buena familia"... ya, de esas...
Enésimo_strike
No que ser de familia acomodada fuese incompatible con ser un malcriado hijodeputa
#6 fremen11
Anda que no hay psicópatas HDLGP de buena familia.....
#9 burgerconqueso
No sé porque, pero ya me imaginaba que serian borjamaris...
