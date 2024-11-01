·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10781
clics
Mapa de evolución de la guerra de Ucrania desde 2022 hasta hoy. Un pequeño análisis
8728
clics
La verdad que esconde la foto de familia del jefe del Pentágono: "Describe a la derecha perfectamente"
5799
clics
Los cuatro motores se apagaron a 37.000 pies de altura, y el anuncio del capitán se convirtió en la comunicación más tranquila de la historia de la aviación
3897
clics
El barco que naufragó porque un rey no quiso hacer caso a sus ingenieros
3466
clics
En los 80 ya clonaban caras sin necesidad de IA: 'Regreso al futuro' sustituyó un actor por una máscara y no nos dimos cuenta
más votadas
478
El ejecutivo de Ayuso salvó con 33 millones de dinero público al hospital de Torrejón que 2 meses después buscaría beneficios de ‘4 o 5 millones’ rechazando pacientes:“Está en práctica insolvencia”
435
El Gobierno de Ayuso paga a los hospitales de Quirón el doble de lo presupuestado en cuatro años
465
El CEO de Ribera Salud se aparta de la gestión del Hospital de Torrejón y la compañía anuncia una auditoría “en profundidad”
517
Los sanitarios del hospital de La Paz notifican en el juzgado de guardia el colapso de las urgencias
375
El hospital de Torrejón despidió a cuatro directivos que denunciaron las órdenes de rechazar pacientes
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
12
meneos
57
clics
Las vecinas de uno de los menores que ha quemado el pelo a un hombre sin hogar: "Es un chico de muy buena familia"
Las mujeres han señalado que conocen "de vista" a uno de los agresores y han apuntado que su madre es "una mujer muy buena gente" y él, de "muy buena familia"...
|
etiquetas
:
menores
,
violencia
10
2
2
K
106
actualidad
11 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
10
2
2
K
106
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
HeilHynkel
Su madre será de buena familia, pero el hijo es un hijo puta como un piano.
5
K
79
#1
YSiguesLeyendo
traducción: compran en El Corte Inglés y comen mucho jamón
1
K
31
#7
Top_Banana
Otro caso aislado de Pulseritas haciendo de las suyas.
1
K
22
#10
devilinside
#7
Pero, lo más importante, ¿de qué nacionalidad son?
1
K
19
#5
pepel
Pues le podía quemar los huevos a su padre.
0
K
20
#8
okeil
*
Inesperadamente, lo peor de la sociedad suelen ser hijos de buenas familias, muchos de ellos de "las mejores" familias. Durante 40 años hubo una familia, teóricamente la mejor, que tenía en su pazo, regalado a la familia mediante "colecta voluntaria", varios bienes culturales previamente expoliados. Esa es la definiciónde buena familia española, no nos extrañemos de la calidad moral de la educación de "los nenes".
1
K
13
#11
makinavaja
Gente de bien de toda la vida...
0
K
12
#3
arturios
"de buena familia"
... ya, de esas...
0
K
11
#4
Enésimo_strike
No que ser de familia acomodada fuese incompatible con ser un malcriado hijodeputa
0
K
11
#6
fremen11
Anda que no hay psicópatas HDLGP de buena familia.....
0
K
7
#9
burgerconqueso
No sé porque, pero ya me imaginaba que serian borjamaris...
0
K
7
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente